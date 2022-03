Mados gigantai pabudo iš letargo miego: pagaliau pradeda reaguoti į įvykius Ukrainoje

Nemažai piktų žodžių susilaukė Italija. Ketvirtadienį – karo pradžios dieną – pasigirdo kalbos apie Italijos ministro pirmininko Mario Draghi (74 m.) veiksmus. Esą, politikas spaudė Europos Sąjungą iš sankcijų Rusijai sąrašo išbraukti prabangos prekes. Penktadienį oficialioje Italijos premjero „Twitter“ paskyroje pasirodė tokia žinutė: „Italija nepateikė jokių prašymų dėl sankcijų panaikinimo. Italijos pozicija yra tokia pati, kaip ir kitų Europos Sąjungos šalių“.

Nemalonaus atgarsio sulaukė vasario 22-28 dienomis Milane vykusi mados savaitė, kurioje karo Ukrainoje tema buvo paliesta itin kukliai. Į stiiliaus renginius atvykusias žvaigždes pasitiko plakatais ir Ukrainos vėliavomis nešina mina, tačiau ant pakylos viskas vyko kaip ir vykę.

Tiesa, dizaineris Giorgio Armani (87 m.) savo 2022-2023 rudens-žiemos kolekcijos pristatymo metu nutarė atsisakyti muzikos. „Mano sprendimas nenaudoti jokios muzikos šou metu buvo priimtas kaip pagarbos žmonėms, susidūrusiems su tragedija Ukrainoje, ženklas“, – skelbiama „Armani“ „Twitter“ paskyroje.

Tebevykstant Milano mados savaitei, į įvykius sureagavo ir „Versace“ mados namai. Socialiniame tinkle „Instagram“ jie pasidalijo baltame fone išspausdintu žodžiu „Taika“. Tačiau tai iš Italijos mados savaitės fronto – kone viskas.

Tylą pasirinko ir kitas italų mados milžinas „Prada“, nepaisant to, jog Čečėnijos vadovas Ramzanas Kadyrovas (45 m.) neseniai pasirodė su šio prekės ženklo batais. Prabangią madą pamėgęs, daugiau nei tūkstantį eurų kainuojančiais batais apsiavęs V.Putino pakalikas rėžė kalbą, kurioje reikalavo, kad Ukrainos prezidentas Volodomyras Zelenskis (44 m.) paskambintų Rusijos vadovui Vladimirui Putinui (69 m.) ir paprašytų jo atleidimo.

Įdomu tai, jog R.Kadyrovo duktė Aishat Kadyrova (23 m.) yra mados dizainerė, kuri 2020-aisias savo kolekciją pristatė Paryžiuje. Žinoma, jos tėvas dukters šventėje dalyvauti negalėjo – dėl daugybės kaltinimų žmogaus teisių atžvilgiu jam taikomas draudimas keliauti į Europos Sąjungos šalis.

Sankcijos Rusijai kelia skaudulį ir deimantų rinkoje veikiančioms Belgijos deimantų kompanijoms. Kaip „Gazet van Antwerpen“ sakė Antverpeno Pasaulio deimantų centro atstovas Tomas Neysas, sankcijos Rusijai gali sukelti daugiau nemalonumų jiems patiems.

„Sankcijos gali turėti didžiulę įtaką deimantų verslui. Tai smūgis, kuris turėtų sužeisti Rusiją, tačiau yra šansų, kad mes prisidarysime daugiau žalos sau patiems. Rusija gali lengvai prekiauti deimantais su ne Europos Sąjungos valstybėmis“, – pergyveno jis.

Ukrainos mados industrija prašo reaguoti

Kovo 1-ąją „Vogue Ukraine“ išplatintame pranešime mados prekės ženklų prašoma nedelsiant reaguoti į įvykius Ukrainoje – įvesti mados ir prabangos prekių eksporto į Rusiją embargą.

„Atsižvelgiant į precendentų neturinčią Rusijos agresiją ir augančią humanitarinę krizę Ukrainoje „Vogue Ukraine“ skatina visus tarptautinius mados ir prabangos prekių konglomeratus bei kompanijas nedelsiant nutraukti bet kokį bendradarbiavimą su agresoriaus rinka.

„Vogue Ukraine“ ypatingai apeliuoja į didžiausius rinkos žaidėjus bei leidinio partnerius, tokius, kaip „LVMH“, „Kering“, „Richemont“, „Prada Group“, „Chanel“, „Hermes“, „Dolce & Gabbana“, „Max Mara“, „Burberry“, „Valentino“, „Versace“, „Hugo Boss“, „Rolex“, „Swatch Group“, „Calzedonia“, „Puig“, „Shiseido“.

Šios priemonės turėtų būti taikomos prekių ženklams ir kitiems subjektams, kurie Rusijos rinkoje gamina, taip pat platina ir parduoda mados prekes, aksesuarus, papuošalus ir laikrodžius, prabangaus gyvenimo būdo gaminius.

Sąžinės demonstravimas ir žmogiškumo pasirinkimas, o ne piniginė nauda, yra vienintelė pagrįsta pozicija, kurios galima laikyti kovojant su smurtiniu Rusijos elgesiu.

Be to, „Vogue Ukraine“ ragina pasaulinę mados industriją netylėti šiais tamsiais laikais, nes mados industrija turi stipriausią balsą.

„Vogue Ukraine“ ragina savo partnerius ir kolegas prisijungti prie šio raginimo veikti“, – skelbiama prestižinio leidinio internetiniame puslapyje.

Lietuviai sukluso

Nereagavimas į Ukrainos ir Rusijos karą skaudžiai atsiliepė vienam garsiausių Lietuvos dizainerių tituluojamam Juozui Statkevičiui (53 m.). Kūrėjas ne tik neišsakė savo pozicijos Rusijos invazijos Ukrainoje klausimu, bet ir dalijosi nuotrauka, šalia kurios nugulė tokios grotažymės: „#Happy, #relax, #no tv propaganda, #no panic, #best to dream“ (liet. laimingas, atsipalaidavęs, ne tv propogandai, ne panikai, svajonės).

Netrukus sulaukęs žinomų žmonių, tarp jų – dizainerės Monikos Kazakevičiūtės-Kriščiūnienės (31 m.) bei dainininko Vaidoto Baumilos (34 m.) – kritikos dizaineris pakeitė nuomonę ir ėmė dalintis Ukrainą palaikančiomis nuotraukomis. Vis dėlto, pirmadienį jis pats pranešė apie tai, jog palieka „L‘Officiel Lithuania“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas.

„Esu už Ukrainą ir prieš Rusijos agresiją. Esu kategoriškai prieš rusų TV skleidžiamą propagandą. Bet suprasdamas žmonių nepasitenkinimą atsistatydinu iš „L‘Officiel Lithuania“ vyriausiojo redaktoriaus pareigų“, – skelbė jis.

Į karo įvykius ir mados prekės ženklų bei dizainerių neveiksnumą sureagavo žinoma mados tendencijų prognozuotoja Marija Palaikytė.

„Septinta karo diena. Tik, kur šiuo metu yra mados pasaulio pozicija ir atsakomybė? Vis dar „neužteko laiko pastebėti“? Kas vyksta?

Planeta kenčia, vienijasi kovoja už tiesą.

Manęs dažnai klausia, ką manau apie mados savaičių atsainumą, lyderiaujančių mados industrijos nuomonės formuotojų tylą ir minimalų įsitraukimą į globalia virstančią tragediją? Mados pasaulio cinizmą dabar mato visi, net tie, kurie niekada nesidomėjo mada!

Atsakymas: man gėda, nesuprantama ir nepaprastai skaudu!“, – feisbuke nuomonę reiškė ji.

Bunda ir milžinai

Panašu, jog prašymai reaguoti davė savo vaisių. Italų prekės ženklo „Bottega Veneta“ instagramo istorijose trečiadienį atsirado Ukrainos karo vaizdai, ten pat „Gucci“ paskelbė, kad Jungtinėms Tautoms aukoja 500 tūkst. dolerių (daugiau nei 450 tūkst. eurų), kurie turėtų būti skiriami Ukrainos pabėgėliams.

„Balenciaga“ intagramo paskyroje apskritai neliko nuotraukų – jas pakeitė Ukrainos vėliava.

„Esame už taiką, Pasaulinei maisto programai paaukojome pinigų, kurie bus skirti Ukrainos pabėgeliams suteikiant humanitarinę pagalbą“, – pranešė milijoninę auditoriją socialiniuose tinkluose turintis prekės ženklas.