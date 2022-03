Londone išdalinti BAFTA apdovanojimai: ant raudonojo kilimo išsipusčiusios žvaigždės išreiškė palaikymą Ukrainai

Jane Campion sekmadienį už savo tamsųjį vesterną „Šuns galia“ (The Power of the Dog) buvo įvertinta geriausio režisieriaus ir geriausio filmo britų kino ir televizijos meno akademijos (BAFTA) apdovanojimais, o daugiausiai nominacijų turėjęs Denis Villeneuve'o mokslinės fantastikos epas „Kopa“ (Dune) ceremonijoje Londone pelnė penkis apdovanojimus.

Geriausiu aktoriumi pripažintas Willas Smithas, atlikęs Williams seserų tėvo ir trenerio vaidmenį dramoje „Williams metodas“, o britė Joanna Scanlan už našlės vaidmenį dramoje „After Love“ gavo geriausios aktorės apdovanojimą.

„Šuns galios“ žvaigždė Benedictas Cumberbatchas J. Campion vardu atsiėmė geriausio režisieriaus apdovanojimą. Išvakarėse šis filmas, kuriame dėmesys skiriamas toksiškam vyriškumui praėjusio amžiaus 3-io dešimtmečio Montanoje, taip pat buvo įvertintas Amerikos režisierių gildijos pagrindiniu apdovanojimu.

Iš Naujosios Zelandijos kilusi J. Campion po ceremonijos vaizdo ryšiu pasikalbėjo su žurnalistais ir pasakė, kad laimėjusi Jungtinės Karalystės geriausio filmo apdovanojimą buvo „be žodžių“.

Filmo prodiuserė Tanya Seghatchian atidavė pagarbą J. Campion ir pavadino ją „vizioniere, kurios kelias nusidriekė per pastaruosius 30 kino metų“.

Kovo 27-ąją Los Andžele vyksiančiuose „Oskarų“ apdovanojimuose „Šuns galia“ pretenduoja į geriausio filmo apdovanojimą.

Atidarydamas apdovanojimų ceremoniją, temdomą karo Ukrainoje, BAFTA vadovas Krishnendu Majumdaras sakė, kad invazija „sukrėtė pasaulį vaizdais ir pasakojimais apie išties siaubingą ir širdį veriančią situaciją“.

Jis sakė, kad visos Europos kino akademijos solidarizuojasi su Ukraina ir „viliasi, kad bus atkurta taika“.

Nepaisant pasaulyje tvyrančios niūrios nuotaikos dėl tebesitęsiančios Maskvos agresijos, šiemet Londono Karališkojoje Alberto salėje rengiama ceremonija buvo tam tikra laisvės šventė, nes pirmą kartą nuo COVID-19 pandemijos pradžios apdovanojimai buvo teikiami asmeniškai, o ne nuotoliniu būdu.

Renginio vedėja australų aktorė Rebel Wilson pristatė britų aktorės Emilios Jones muzikinį numerį, kuris buvo ant scenos verčiamas į britų ir Amerikos gestų kalbą.

E. Jones buvo nominuota apdovanojimui geriausios aktorės kategorijoje už dainuojančio kurčių tėvų vaiko vaidmenį filme „CODA“.

„Laimei, visose gestų kalbose tai yra gestas (Rusijos prezidentui Vladimirui) Putinui“, – pasakė R. Wilson, iškėlusi vidurinį pirštą.

Pristatydamas geriausio režisieriaus apdovanojimą Andy Serkisas užsipuolė Britanijos vidaus reikalų sekretorę Priti Patel ir jos elgesį dėl Ukrainos pabėgėlių krizės.

A. Serkisas pareiškė, kad naujausias P. Patel filmas „visi pabėgėliai yra laukiami, bet kai kurie yra labiau laukiami nei kiti, yra visiškas košmaras“.

Nors D. Villeneuve'o „Kopa“ nelaimėjo pagrindinių prizų, juosta buvo apdovanota už specialiuosius efektus, kinematografiją, garsą, muziką ir kino dailę.

Atsiimdama geriausios aktorės apdovanojimą už Mary Hussain, našlės, kuri sužino, kad jos miręs vyras turėjo slaptą šeimą, vaidmenį, J. Scanlan sakė, kad filmas pareikalavo „didžiulės meilės, kraujo, prakaito ir ašarų“.

Amerikiečių aktorė ir dainininkė Ariana DeBose laimėjo geriausios antraplanės aktorės apdovanojimą už vaidmenį Steveno Spielbergo miuziklo perdirbinyje „Vestsaido istorija“. Per ceremoniją ji pareiškė: „Šokio kalba šneku geriau nei angliškai.“

Troy Kotsuras laimėjo geriausio antrojo plano aktoriaus prizą už kurčio Masačusetso žvejo, E. Jones suvaidintos dainuojančios vidurinės mokyklos mokinės tėvo, vaidmenį filme CODA ir atsiimdamas prizą padėkojo gestų kalba.

Jis pajuokavo apie tai, kad renginys skirtas Džeimso Bondo serijos 60-mečiui, ir gestų kalba paklausė: „Galbūt svarstėte apie kurčią Bondą, 008?“

CODA režisierė Sian Heder pelnė apdovanojimą už geriausią adaptuotą scenarijų. Ji atidavė pagarbą kurčiųjų bendruomenei, kuri „dalijosi su manimi savo istorijomis ir pasitikėjo manimi“.

Japonų kūrėjas Ryusuke Hamaguchi laimėjo apdovanojimą už geriausią filmą ne anglų kalba už savo juostą „Drive My Car“, sukurtą pagal Harukio Marukamio apsakymą.

Atsiimdamas prizą jis sakė: „Tai padėjo man atsikratyti laiko juostų pakeitimo sindromo.“

„Tokia yra filmų galia – jie peržengia kalbos ribas, jie peržengia sienas. Tai iš tiesų yra kino galia“, – kalbėjo R. Hamaguchi.

Kennetho Branagho autobiografija iš dalies paremtas filmas „Belfastas“ buvo pripažintas geriausiu britišku filmu. Jis savo kalboje atidavė duoklę kino teatrų žiūrovams „Netflix“ laikais.

„Tegyvuoja srautinės transliacijos revoliucija, bet tegyvuoja ir didysis ekranas, jis gyvas! Ir tegul jie ilgai gyvena kartu“, – pareiškė K. Branaghas.

Lady Gaga, pretendavusi į geriausios aktorės apdovanojimą už vaidmenį kriminalinėje dramoje „Gucci mados namai“ (House of Gucci), pristatė „kylančios žvaigždės“ apdovanojimą – tai vienintelis apdovanojimas, kurį lemia žiūrovų balsavimas.

Šis prizas atiteko Lashanai Lynch už MI6 šnipės vaidmenį naujausiame bondiados filme „Mirtis palauks“ (No Time To Die).