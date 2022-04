Motinos diena: gražiausi palinkėjimai ir širdžiai mielos dovanos

Mamas pasveikinkite stilingai

Prekės ženklo „Alandeko“ filosofija: įdomūs daiktai – interjero entuziastams, štai kodėl mums nesunku įtikti net patiems išrankiausiems klientams. Tai – ne paprasti, bet ypatingi daiktai, kurie geba namuose kurti jaukią, subtilią ir individualią aplinką. Čia visada rasite geram draugui ar šeimos nariui įdomių, originalių dovanų bei suvenyrų.

Artėjant Motinos dienai šiuose salonuose arba interneto svetainėje alandeko.lt galite įsigyti originalių dovanų, kurios ne tik papuoš jums brangaus žmogaus interjerą, bet ir savo buvimu visada primins apie jus.

Gaminiai į „Alandeko“ salonus kruopščiai atrenkami ir atvežami tiek iš garsių, pasaulyje žinomų gamintojų firmų, tiek iš nedidelių, mažais kiekiais, bet labai originalius, stilingus daiktus gaminančių įmonių. Dalis gaminių specialiai gaminami pagal „Alandeko“ sukurtą išskirtinį, inovatyvų dizainą.

Motinos dienos proga – mylimas mamas pasveikinkite stilingai. Pradžiuginkite jas stilingomis, įvairių formų bei spalvų vazomis, įmantrių ar klasikinių formų vazonais jų pamėgtoms kambarinėms gėlėms. O galbūt brangaus žmogaus namus papuošite naujomis krištolo taurėmis, indų ar arbatos/kavos puodelių rinkiniu, kuriuos įkurdinsite ant patogaus padėklo? Neužmirškite papuošalų dėžučių, žvakidžių ir žvakių, dekoracijų, namų kvapų, kursiančių namų jaukumą. Stebinkite mamas, dovanodami stilingas dovanas neužmirštamoms akimirkoms.

Prekių asortimentą galite rasti elektroniniame kataloge: https://salonas.alandeko.lt

Gaminiai iš lino – vertinantiems unikalumą ir išskirtinumą

Norite savo brangiausiam žmogui padovanoti ką nors išskirtinio ir natūralaus?] Lino gaminius mūsų mamos tikrai įvertins ir brangins.

Internetinėje parduotuvėje „Lino dovanos“ galima rasti itin platų lininių gaminių bei audinių asortimentą. Gryno lino, puslininius, baltus, dažytus, margintus, languotus, juostuotus, žakardinius, dvisluoksnius audinius namų tekstilei ir drabužiams. Šioje parduotuvėje siūlomi gaminiai skirti tiems, kurie nori sukurti jaukius namus, mėgsta siūti ar gaminti rankdarbius, o taip pat ieško išskirtinių dovanų artimiesiems ir draugams.

Išskirtines dovanas galite išsirinkti iš naujausių AB „Linas“ sukurtų kolekcijų: „Stripe Mood“, „Dream Catcher“, „Urban“, „Sauna“. Tai – gaminiai interjerui, miegamajam, voniai ir virtuvei. Viskas ypač kruopščiai atrinkta, remiantis naujausiomis namų tekstilės madų tendencijomis, pagaminta iš aukščiausios kokybės lino bei supakuota į specialiai sukurtas dėžutes. Tad dovanoti linines staigmenas iš elektroninės svetainės „Lino dovanos“ – išties gražu ir stilinga!

Visa siūloma produkcija yra pagaminta Lietuvoje, bendrovėje „Linas“. Tai – viena didžiausių linų tekstilės gamintojų Lietuvoje ir Baltijos valstybėse, turintis gilias tradicijas, čia puoselėjama ilgametė darbo patirtis.

Su specialiu kodu – MAMAI – 20 proc. Nuolaida visiems nenukainotiems gaminiams!

Kuo kvepia namų jaukumas?

„Maison Privé“ prekės ženklas yra sukurtas moters, kuri šventai tiki laiko sau galia, o dar labiau simboliais, kurie apie jį primena. Tais simboliais jai tapo išskirtinės kokybės, rankų darbo namų kvapai, žvakės bei namų ir kūno kvepalai, kurių ingredientų paieška privertė apkeliauti pusę pasaulio.

Tam, kad kvapai būtų išskirtiniai, nišiniai ir leistų pasinerti į malonią kelionę po prisiminimus, aromatų natas kūrė ir tarpusavyje derino Prancūzijos parfumerijos ekspertai, o tam, kad žvakės skleistų jaukią šilumą ir šviesą bei būtų draugiškos aplinkai – naudojamas 100 proc. sertifikuotas sojų vaškas iš JAV, o jų natūralios medvilnės dagtys iš Vokietijos.

„Maison Privé“ itin svarbu aukščiausia kokybė, štai kodėl kuriant tiek produktus, tiek jų dizainą bei pakuotes – jokių kompromisų nebuvo daroma. Kiekviena detalė kruopščiai ir su meile apgalvota tam, kad kiekvieno privačią erdvę paverstų vieta, kurioje norisi sustoti, atsipalaiduoti ir pasimėgauti šia akimirka.

Padovanokite savo mamai tai, kas širdį ir namus pripildys brangiais prisiminimais. Dabar visiems rinkiniams taikomos nuolaidos, o perkant dovanojamas nemokamas įpakavimas prabangioje magnetinėje dėžutėje. Rinkitės iš 8 prabangių, ilgai išliekančių, nišinių kvapų, kuriuos kūrė Prancūzijos parfumerijos ekspertai.

Atraskime harmoniją ir pilnatvę bei naują gintaro kodą

„Taurusis desertas“, „Ūdo rožė“, „Antikos bibliotekos“... Tai tik keletas intriguojančių žvakių bei namų kvapų pavadinimų iš unikalaus „Žiba collection“ asortimento, galinčio pasitarnauti jums kaip dovanų idėjos artėjančios Motinos dienos proga.

„Esu Živilė. „Žiba collection“, The New Code of Amber autorė. Trijų dukrų mama, žmona ir kūrėja. Šeima – mano atrama ir didžiausi gerbėjai, kurie skatina daryti būtent tai, ką darau dabar – kurti“, – taip save pristato prekės ženklo „Žiba collection“ sumanytoja Živilė Bružienė, kviečianti drauge su ja ir jos kūrybos vaisiais atrasti pilnatvę ir harmoniją. „Žiba collection“, tai – rankų darbo žvakės, namų kvapai, unikalūs papuošalai.

Pasak autorės, ji atradusi jūros išmyluotą akmenį – gintarą, pradėjo kurti papuošalus – nenugludintus, gyvus ir išskirtinius. Kaip sako pati Živilė, žibėti gali ne tik deimantai, bet ir pačios moterys – besirenkančios unikalumą. Jos kuriami papuošalai – modernūs, šiuolaikiški – tarsi visai kitoks, naujasis gintaro kodas.

Živilė Bružienė aromaterapija domisi ganėtinai seniai, tad gali drąsiai teigti, jog geba užuosti, atskirti ir derinti įvairių kvapų natas. Kvapų pasaulis jai – tarsi pažinimo ir gyvybės derinys, kuriuo ji trokšta dalintis. „Žiba collection“ įkūrėja pristato sojų vaško žvakes, į kurias sudėjo visą savo meilę. Kiekviena žvakė unikali, tarpusavyje derinanti skirtingų kvapų gamas. Pasirinkite, kas jums patinka ir pajusite, kaip namai prisipildo jaukaus kvapo.

Naujoji „Žiba collection“ žvakių ir namų kvapų kolekcija vadinasi „Trio“. Ją sudaro žvakė „Taurusis desertas“ (degintas ąžuolas, tonkos pupelė, saldžioji vanilė, dūminis juodasis šokoladas su stipriu durpių poskoniu); žvakė „Gladiatorius“ (kiparisas, šafranas, rožės kartu su šviežiu jazminu ir saldžiu santalu, vaniliniu, muskusiniu pagrindu); žvakė „Mistika“ (Ūdo ataro aromatas, sujungtas su aitriųjų pačiulių, sandalmedžio, šiltojo, kvapnaus gintaro ir jausmingosios odos niuansais).

Anot Živilės, žvakė kaip gėlė – kad džiugintų, reikia ją prižiūrėti. Pavyzdžiui, neužpūtinėti žvakės, nes ji labai dūmija, o specialiu įrankių panardinti knatą į ištirpusį vašką ir vėl atitiesinti. Kad neišsisklaidytų aromatas, nedegančią žvakę verta laikyti po stikliniu gaubtu.

Interjero detalės, kuriančios jaukumą, šilumą namuose bei prisiminimus širdyse

Aistra ir meilė namų jaukumui, šilumai ir grožiui, dėmesys artimam žmogui paskatino įkurti prekės ženklą – „A.Š. Deimantiniai Namai“. „Mažos interjero detalės namus paverčia jaukiais ir prabangiais, stilinga dovana, galima nustebinti savo artimą žmogų, todėl didžiuojamės, kad galime pasiūlyti prabangias ir kvepiančias žvakes, stilingas žvakides ir padėklus, kvepiančias gėlės, namų kvapus, išskirtinių indų kolekcijas, šilko gaminius, dovanų rinkinius ir visa kita vienoje vietoje bei nuolat rūpinamės jų įvairove“, – teigia šio prekės ženklo įkūrėja Agnė Šalomskė.

Motinos diena visai čia pat. Tad ką gi šią dieną padovanoti savo mylimai mamai? Žvakės. Kiekviena žvakė unikali, suteikianti prabangos ir estetikos jausmą, rankų darbo, gaminta su išskirtine meile bei rūpesčiu. Dovanokite žvakes savo mamai, nes jų prabangus aromatas greitai pasklis namuose ir suteiks daugybę malonių pojūčių, o žvakei išdegus, indas taps gražia interjero detale.

Namų kvapai. Įvairių spalvų kvepiančios gėlės, tikrai pradžiugins kiekvieną mamą, nes jos atrodo tarsi pamerktos gyvos rožės, kuriomis mėgautis ji galės dar ilgai, ir neabejotinai taps elegantišku namų akcentu. Namų kvapai su lazdelėmis stikliniame buteliuke, prie kurio išsirinkite jums labiausiai patinkantį namų kvapą. Tai –aukščiausios kokybės ir natūralios sudėties namų kvapai, gamtos dovanojamų natūralių ingredientų visuma, kurianti darną bei harmoniją.

Interjero detalės. Kartais trūksta kelių mažų smulkmenų ir namai nušvis nauja šviesa, ims spinduliuoti jaukumu bei elegancija. Prabangaus dizaino, elegantiškos žvakidės dekoruotos masyviais kristalais, saldaininės bei padėklai namų interjere taps subtiliu akcentu.

Šilko gaminiai. Šilkas – ne tik malonus liesti audinys, bet ir turintis teigiamos įtakos odai bei plaukams. Dėl savo slidumo ir švelnumo jis gali apsaugoti nuo vadinamųjų miego raukšlių. Šilkas puikiai atpalaiduoja, tad idealus miego sutrikimus turintiems žmonėms. Būtent „Mulberry“ šilkas yra laikomas aukščiausios klasės atstovu, išsiskiriančiu ypatinga kokybe ir ilgaamžiškumu – tik tokį ir renkasi „A.Š. Deimantiniai Namai“.

Kvapų terapija, interjero detalės ir saldus miegas – nustebinkite ir padovanokite savo mylimai mamai jaukumą, šilumą namuose bei prisiminimus širdyse. Viskas tampa įmanoma, nes viską galite įsigyti www.deimantiniainamai.lt

Dovanokite įkvepiančius prabangos kvapus

„Pure Flame“ – kvepiančios rapsų vaško žvakės ir prabangos namų kvapų kolekcijos, apjungusios Prancūzijos parfumerijos meistrų iš Graso regiono kuriamas kvapų kompozicijas ir lietuvių šeimos verslo rankų darbo meistrystę nuo 1994-ųjų. Kerintys aromatai, kuriami patyrusių prancūzų meistrų, nepalieka abejingų.

Visi „Pure Flame“ namų kvepalai yra aliejinio pagrindo, todėl pasirinktas aromatas džiugins ilgai. „Pure Flame“ kvepiančios žvakės gaminamos iš natūralios, inovatyvios ir šiandien tvariausios žvakių gamyboje naudojamos medžiagos – rapsų vaško. Šis vaškas pasižymi net keliomis puikiomis savybėmis: itin gerai įsisavina kvapiuosius aliejus ir ypač intensyviai juos skleidžia aplinkoje tiek būdamas šaltas, tiek šiltas; pasižymi ilgesniu degimo laiko, palyginus su kitomis natūralaus augalinio vaško rūšimis, neišskiria jokių kenksmingų medžiagų degdamas. Vaškas gaminamas iš Europos ūkiuose užaugintų ekologiškų rapsų ir laikomas tvariausia šiandien žvakių gamyboje naudojama medžiaga.

„Pure Flame“ logotipe atsispindi stilizuotas rapso žiedas ir žvakės liepsna, skleidžianti šilumą, jaukumą bei nuostabius aromatus. Būtent keturlapis rapso žiedas įkvėpė sukurti keturis charizmatiškus charakterius, keturias kolekcijas: „Deluxe“, „Adore“, „Du Vin“, „Naked“.

„Pure Flame“ – išbandykite malonumo kupiną prabangos kvapų galią!

Gražiausi pasaulio žiedai mamai

Ar žinojote, kodėl Motinos diena visame pasaulyje švenčiama būtent pavasarį?

Istorijos šaltiniai rašo, kad jau senais laikais, kaip gyvybės nešėją – motiną – tapatino su žeme. Žemė išaugina derlių,o mamos vaikus.

Tad pavasarį žmonės garbindavo žemę, kartu pagerbdami ir savo motinas, kaip namų židinio puoselėtojas. Lietuvoje ši diena įteisinta tik 1929-aisiais, Kaune vykusiame moterų organizacijų pasitarime.

Gal todėl visi norime atsidėkoti mamoms, močiutėms už jų begalinį rūpestį, besąlyginę meilę ir visišką atsidavimą. Ir kartais nerandame žodžių išreikšti savo dėkingumą. Štai kodėl „Gėlių butikėlis“ kviečia užpildyti mamų pavasarį spalvotais gėlių žiedais.

„Gėlių butikėlio“ salone arba elektroninėje parduotuvėje galite rasti margaspalvių skintų gėlių ar jų puokščių. Puiki išeitis įvairiomis progomis – valgomos puokštės arba gėlės stilingoje dėžutėje.

Floristikos pasauyje apstu naujų atradimų. Vienas tokių – stabilizuotos „miegančios“ rožės. Jų žiedlapiai, lapeliai tokie švelnūs ir minkšti, kad net ir po metų jos atrodo lyg ką tik nuskintos. Ilgaamžės rožės – netikėta dovana bet kokia proga, o ypač Motinos dieną.

„Gėlių butikėlis“ įstabias puokštes ir dovanas pristato ne tik Kaune (tą pačią dieną), bet ir daugelyje kitų Lietuvos miestų.

Viskas, ko reikia svajonių namams sukurti

Vienoje didžiausių Europoje mažmeninės prekybos baldais ir interjero detalėmis parduotuvių – „Bonami“ net ir išrankiausias pirkėjas ras viską, ko reikia svajonių namams sukurti. Išskirtiniai baldai, interjero detalės, namų tekstilė ir buitį lengvinantys prietaisai – viskas vienoje vietoje.

„Bonami“ tiki, kad net ir superherojėms mamoms kartais reikia pailsėti ir skirti laiko sau. Būtent dėl to, mamoms padovanoti siūlo tai, kas jų buitį paverstų paprastesne ir jaukesne. Kvapni, vos vieno mygtuko paspaudimu paruošta kava, o gal arbata mėgstamiausiame puodelyje? Jei mama dievina saldumynus, galbūt gardžiausius pyragus iškepti bus dar paprasčiau su puikiais virtuvės įrankiais? Kaip manote, ar jūsų mamai labiau patiktų kvapnios žvakės, ar šiltas minkštutėlis vilnonis pledas, o gal atnaujintas namų kampelis? Išrinkite tai, kas ją tikrai pradžiugins, tačiau nepamirškite ir apie svarbiausią: laiką praleistą kartu.

Dar daugiau idėjų kaip pradžiuginti savo mylimiausias superherojes ir ne tik jas, rasite Bonami.lt – išskirtinės prekės, ypatingi pasiūlymai, pirkimas ir pristatymas be rūpesčių!

Linksmos dovanų idėjos ir staigmenos

„Samana Samana“ kūrybos ir dizaino namai, įsikūrę Klaipėdoje ir Palangoje. Čia rasite originalių, prabangių ir crazy dovanų idėjų, kurios tiks įvairiausioms jūsų šventėms. Vestuvėms, gimtadieniams ir įkurtuvėms…

Originalios interjero detalės, akcentiniai namų sprendimai, keramikos gaminiai, porceliano dirbiniai, paveikslai ir įvairūs namų jaukumą bei šilumą suteikiantys aksesuarai. Išieškoti ir originalūs gaminiai pripildys jūsų kasdienybę spalvomis ir nuotaika alsuojančią gyvybę, o tuo pačiu padovanos nepamirštamas akimirkas, kurios atgims prisiminimuose…

Pasveikink brangiausią mamą originaliai! Naujiena: ispanų gamintojo kurtos žaismingos ir linksmos kojinės. Crazy kojinės šiuo metu itin populiarios ir tuo pačiu nuostabi dovanos idėja artėjančios Motinos dienos proga. Širdelės forma ar rožytė tiks ir patiks, pradžiugins bei privers nusišypsoti. Tikrai nematyta ir originali dovana!

Visą prekių ir crazy dovanų idėjų asortimentą kviečiame apžiūrėti el. parduotuvėje samanasamana.lt

Mamoms – daugiau sveikatos ir grožio

Ar galima būtų padovanoti savo mamai tokią dovaną, kuri padėtų jai tausoti sveikatą ir grožį, o tuo pačiu suteiktų ir energijos? Pasirodo, tai – visai įmanomas dalykas.

Vienas tokių pasiūlymų galėtų būti BIYOMA® vitaminų rinkiniai moterims, kurie skirti moters sveikatai ir jos grožiui puoselėti: nagams, plaukams, odai, imunitetui, sąnariams, žarnynui (probiotikų kompleksas).

Šiame rinkinyje – net 3 populiariausi BIYOMA® produktai moterims, jų sveikatai, imunitetui, kurie yra subalansuoti kasdieniniam vartojimui. Tobula dovana visoms moterims! Rinkinių kiekis ribotas, tad rekomenduojama nepraleisti šios progos ir įsigyti su 35 proc. nuolaida, o taip pat dar gauti 5 papildomas dovanas nemokamai!

Šiandien BIYOMA® yra žmonių mėgiamas sveikatingumo prekės ženklas Lietuvoje. Daugelį produktų galite rasti ir didžiosiose „Eurovaistinėse“ visoje šalyje. Tai pat galite užsisakyti ir internetu iš oficialios BIYOMA® el. parduotuvės. Siūloma visiems patirti ir išbandyti tai, kas yra geriausia – inovacijomis, moksliniais tyrimais ir naujausiomis gamybos technologijomis grįsti bei profesionalų kuriami kompleksiniai maisto papildai iš patentuotų ingredientų. Stiprūs augaliniai ekstraktai, vaistažolių mišiniai, inovatyvios formulės, medicininiai grybai, biologiškai aktyvūs vitaminų ir mineralų kompleksai.