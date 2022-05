Vilniaus oro uoste pastebėta kultinio serialo „Bręstantis blogis“ žvaigždė: džiaugėsi galimybe pagaliau būti Lietuvoje

Ryškios Holivudo asmenybės vizitas Lietuvoje – ilgai planuotas susitikimas su gerbėjais, įvyksiantis jau šį savaitgalį, didžiausio populiariosios kultūros renginio Baltijos šalyse, „Comic Con Baltics 2022: Together with GameOn“, metu.

Aktoriaus atvykimą į Lietuvą finansuoja JAV ambasada Lietuvoje.

Apie atvykimą į Lietuvą RJ Mitte paskelbė dar 2020-aisiais, tačiau dėl pandemijos keliamų iššūkių, susitikimą su gerbėjais teko perkelti net tris kartus.

Antradienio popietę pro Vilniaus oro uosto vartus kartu su mergina, mama, močiute bei seserimi žengęs aktorius džiaugėsi tiek sklandžia kelionės eiga, tiek galimybe pagaliau būti Lietuvoje.

„Atrodo, kad prabėgo visa amžinybė! Labai džiaugiuosi būdamas čia ir nekantrauju sulaukti savaitgalio, kai pagaliau galėsiu dalyvauti taip ilgai lauktame renginyje“, – sakė aktorius RJ Mitte.

Ekrane su Holivudo superžvaigždėmis

RJ Mitte seriale „Bręstantis blogis“ įkūnijo pagrindinio personažo Walterio White‘o sūnų Walter White Jr.

Seriale aktorius debiutavo dar būdamas paauglys, todėl galimybė dirbti su aukščiausio lygio aktoriais, jo paties teigimu, buvo itin didelis iššūkis.

Scena RJ Mitte dalinosi su tokiomis Holivudo superžvaigždėmis kaip Bryan Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn, Bob Odenkirk, Krysten Ritter ir daugybe kitų.

„RJ Mitte yra neabejotinai labiausiai išlauktas mūsų renginio svečias. Jo atvykimas užtruko daugiau nei dvejus metus! Tikime, kad gerbėjams bus labai įdomu išgirsti apie kultinio serialo kūrimo užkulisius iš žmogaus, kuris šiuose procesuose dalyvavo nuo pirmojo iki paskutinio sezono“, – sakė renginio „Comic Con Baltics 2022: Together with GameOn“ organizatorius Tomas Vievesis.

Penkis metus kurtas ir tiek pat sezonų skaičiuojantis „Bręstantis blogis“ yra vertinamas kaip vienas geriausių visų laikų serialų.

„IMDB“ filmų platformoje šiuo metu drama rikiuojasi antroje vietoje tarp geriausiai vertinamų televizijos projektų.

Aukštesnes pozicijas išlaiko tik dokumentinis serialas „Planeta žemė 2“.

Serialas yra iškovojęs du „Auksinius gaublius“ bei net 12 „Emmy“ statulėlių.

Tiek televizijos ekrane, tiek realiame gyvenime RJ Mitte ir jo įkūnijamas personažas kovoja su sunkia fizine negalia – motorinių gebėjimų sutrikimą lemiančiu cerebriniu paralyžiumi.

Atitinkamai, ypatingai svarbi RJ Mitte, kaip nuomonės lyderio misija – įkvėpti žmones su negalia integruotis į visuomenę ir drąsiai siekti savo tikslų.

Galimybė susitikti gyvai

Siekiant supažindinti su įvairiapuse JAV populiariąja kultūra, RJ Mitte atvykimą į Lietuvą finansuoja JAV ambasada Lietuvoje.

Susitikti, gyvai pabendrauti, nusifotografuoti ar net gauti aktoriaus autografą gerbėjai turės galimybę jau gegužės 21–22 dienomis, „LITEXPO“ vyksiančiame renginyje „Comic Con Baltics 2022: Together with GameOn“.

Nuo 2017-ųjų metų organizuojamas „Comic Con Baltics“ Lietuvos ir svečių šalių gerbėjams leido susipažinti su puikiai žinomais aktoriais iš tokių kultinių projektų, kaip „Žiedų valdovas“, „Karibų piratai“, „Vaikštantys numirėliai“, „Vakarų pasaulis“, „GTA“ ir kt.

Šiemet populiariosios kultūros gerbėjai turės galimybę susitikti su aktoriumi Enrique Arce iš garsiojo televizijos serialo „Pinigų namai“, legendinio vaizdo žaidimo „Red Dead Redemption 2“ balso aktoriais Roger Clark ir Rob Wiethoff, milijonus sekėjų socialiniuose tinkluose turinčiu filmų ir turinio kūrėju TomSka, internetinių komiksų autoriais Sarah Andersen, Cassandra Calin, Reza Farazmand ir kt.

Per tris „Comic Con Baltics 2022: Together with GameOn“ dienas lankytojų lauks ne tik susitikimai su komiksų, filmų bei serialų įžymybėmis, bet ir kompiuterinių žaidimų erdvės, cosplay konkursas, naujausių filmų pristatymai, dekoracijos iš garsiausių pasaulio filmų bei serialų, žinomų kino bei televizijos svečių pranešimai ir daugybė kitų, su populiariąja bei žaidimų kultūra susijusių pramogų.

Pasinaudoję Kultūros pasu, vyresniųjų klasių mokiniai į renginį gali atvykti nemokamai.