Už Atlanto – garsių lietuvių įspūdingi Helovino kostiumai

Nieko keisto – ši šventė ypač populiari Amerikoje. JAV šios šventės metu vaikai dėvi specialius kostiumus ir vaikšto po žmonių namus, sakydami: „Pokštas arba saldainis“. Daugelis iš moliūgų išsiskaptuoja žibintus.

„Call me Jessica Rabbit for the next couple days“, – po nuotrauka su įspūdinga raudona suknele, su kuria ji įkūnijo heroję iš „Triušio Rodžerio“ rašė buvusio krepšininko Dariaus Songailos žmona Gintarė Songailė, su vyru įsikūrusi Amerikos San Antonio mieste.

Buvęs modelis Lukas Katinas Heloviną su žmona Monica šventė Holivude, kur netrūko įspūdingų kostiumų. Tokiais buvo pasipuošę ir jie. Lietuvio žmona Monica – profesionali šokėja ir choreografė, keliavusi kartu su daugybe muzikos atlikėjų ir šokusi legendiniuose „Cirque du Soleil“ pasirodymuose. Be to, ji – Bolivudo šokių kapitonė „Disneyland“ ir „Disney World“, tad Holivudas porai – nesvetimas.

​Vakarėlyje už Atlanto dalyvavo ir dainininkė Neringa Šiaudikytė, persirengusi kambarine.

Amerikoje gyvenanti šokėja Iveta Lukošiūtė įsiamžino su vampyru virtusiu sūnumi.