Kritikų pasirinkimo apdovanojimuose sužibusios garsenybės perlenkė lazdą

Iškilmingoje apdovanojimų ceremonijoje geriausiu filmu pripažintas „Everything Everywhere All at Once“. Geriausios aktorės statulėlė atiteko Cate Blanchett (filmas „Tár“), o geriausiu aktoriumi pripažintas Brendanas Fraseris, atlikęs vaidmenį kino juostoje „The Whale“.

Ant raudonojo kilimo pasirodžiusios garsenybės demonstravo išskirtinį stilių. Dauguma rinkosi prabangius šventinius apdarus, tačiau pasitaikė ir tokių, kurie panoro paeksperimentuoti.

Pavyzdžiui, viena stilingiausių šiuolaikinių aktorių laikoma Anya Taylor-Joy (26 m.) pasirodė apsivilkusi permatomą suknelę. Atvirą drabužį rinkosi ir aktorė Kate Hudson (43 m.).

Daug pagyrų sulaukė aktorė Amanda Seyfried (37 m.). Vakaro metu ji puošėsi „Dior“ suknele.