Sąmyšis dėl princo Harry ir Meghan Markle vaikų titulų: kodėl jau gali, bet Lilibet vis dar nėra princesė?

Meghan ir Harry vaikai – trejų metų Archie ir vienerių metų Lilibet Diana – šiuo metu neturi karališkojo statuso. Rugsėjį mirus karalienei Elžbietai II, jiedu oficialiai turėjo teisę vadintis princu Archie ir princese Lilibet. Tačiau nepaisant to, ligi šiol jų vaikai be titulo.

Pagal 1917 m. karaliaus George'o V sudarytą protokolą, niekam nepavaldūs vaikai ir anūkai automatiškai turi teisę į princo arba princesės titulą.

Trys Velso princo ir princesės vaikai – princas George'as, princesė Charlotte ir princas Louis – turi savo karališkuosius titulus, tačiau Archie ir Lilibet visai kitaip.

Vos gimus princo Williamo ir princesės Catherine vaikams, jiems buvo suteikti karališkieji titulai, nes karališkasis protokolas numato, kad „vyriausiajam Velso princo sūnaus vyriausiajam sūnui“ gali būti suteiktas Jo arba Jos karališkasis Didenybės statusas.

Tačiau kodėl princesei Charlotte buvo suteiktas titulas, atsižvelgiant į tai, kad ji nėra vyriausia ir yra mergaitė? Taip yra todėl, kad 2013 m. karalienė Elžbieta II išleido laiškų patentą, kuriuo buvo panaikintas dekretas, skirtas tik pirmam vaikui. Ta pati taisyklė galioja ir mažajam princui Louis.

Tuo metu, kai gimė Archie ir Lilibet, jie buvo Elžbietos II proanūkiai, o ne anūkai.

Dabar, kai brolių ir seserų senelis yra karalius Karolis III, oficialioje karališkojo interneto svetainėje aiškinama, kad panelė Lilibet Mountbatten-Windsor yra septinta eilėje į sostą, kiek žemiau savo brolio Archie, bet aukščiau už savo dėdę princą Andrew. Tai įvyko po to, kai buvo pakeistos taisyklės, leidžiančios moteriškos lyties atstovus išlaikyti giminės medyje.

Nepaisant to, kad karalius Karolis III perėmė sostą, Bekingemo rūmai ar Sasekso valstijos nepaaiškino dėl mažųjų titulų. Tai gali būti dėl kelių priežasčių; neišspręstas ginčas dėl saugumo, noras, kad jų vaikai augtų ne dėmesio centre arba tiesiog dėl to, kad Harry ir Meghan nusprendė to nedaryti.

Velionės karalienės Elžbietos II dukra princesė Anne yra nusprendusi duoti savo vaikams vardus be karališkojo titulo, kad taip jiems suteiktų normalų gyvenimą.

Zara ir Mike'as Tindallas taip pat pasekė jos pavyzdžiu.

Kol kas nežinoma, ar Sasekso kunigaikščio ir kunigaikštienės vaikai turės karališkuosius titulus. Atsižvelgiant į įtemptus Harry ir Meghan santykius su karališkąja šeima, gali praeiti šiek tiek laiko, kol bus paskelbtas oficialus patvirtinimas.