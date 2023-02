Festivalio atidarymo proga parodytas naujausias Rebecca Miller’s filmas „ She Came to Me“.

Kino filmų festivalio atidarymo šventėje apsilankė daugybė garsenybių. Aktorės Anne Hathaway, Kristen Stewart renginyje puošėsi įspūdingomis suknelėmis.

Šventėje kalbą sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, ant scenos pasirodė didelį palaikymą Ukrainai išreiškiantis aktorius Seanas Pennas.