Išdalinti Ekrano aktorių gildijos apdovanojimai: žvaigždės žėrėjo prabanga

Nuo 1995-ųjų rengiamas vienas prestižiškiausių kino ir televizijos renginių prilygsta „Oskarams“ ir „Auksiniams gaubliams“.

Nugalėtojams įteikiamos iš bronzos pagamintos nuogos vyro – aktoriaus, laikančio komedijos ir tragedijos kaukes – statulėlės.

Šiemet už puikią vyro, atliekančio pagrindinį vaidmenį, vaidybą įvertintas aktorius Brandonas Fraseris filme „The Whale“. Už geriausią pagrindinį moters vaidmenį apdovanota Michelle Yeoh („Everything Everywhere All at Once“).

Taip pat apdovanoti tame pačiame filme vaidinę, pagalbinius vaidmenis atlikę aktoriai ir kitos ekranų garsenybės.