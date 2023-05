Renatos ir Rolando Valiūnų dukrą šokiams puošia ir garsus dizaineris: tarp jo klientų – Paris Hilton, Alizee

Renata įsitikinusi – būtina, kad sukneles kuriantis dizaineris suprastų, kuris modelis tinka šokėjos figūrai, o apdarų spalvos – šviesoms. Elzė taip trokštamą išskirtinumą bei kokybę randa ir Lietuvoje, ir užsienyje.

Lotynų ir kelias standartinių šokių sukneles jai kuria Klaipėdos dizainerė, sportinių šokių šokėja ir trenerė Aina Zinčiukaitė (49 m.).

„Aina dirba kartu su mumis ieškodama naujų sprendimų ir idėjų, tačiau gražiausią suknelę sukūrė dirbdama visiškai savarankiškai, bet puikiai pažindama Elzę“, – kalbėjo R.Valiūnienė.

Kaune Elzė ir Renata užsuka į primatavimus DLK šokių aprangos dizaino studijoje, kurios specializacija – standartinių šokių suknelių kūrimas.

Tačiau Elzė su Renata pasidairo ir tarptautinių pasiūlymų. Interneto platybėse jos atrado visame pasaulyje žinomą Armėnijos „Arti Dress“ vakarinių suknelių kūrėją Artashes Oganianą (30 m.). Įdomu tai, kad dizaineris ir pats nuo vaikystės sukosi sportinių šokių aikštelėje, o būdamas 21 metų 10 šokių pasaulio čempionate užėmė 3-iąją vietą.

Jo kurtomis suknelėmis puošiasi ne tik tituluotos pasaulio šokėjos, bet ir pasaulinio lygio žvaigždės: aktorė Vanessa Hudgens, prancūzų dainininkė Alizee, Meksikos popmuzikos diva Gloria Trevi, amerikiečių reperė Megan Thee Stallion. Tarp „Arti Dress“ klientų – ir didžiausio pasaulyje viešbučių tinklo „Hilton“ paveldėtoja Paris Hilton.

„Kadangi pats esu šokėjas, suprantu, kaip drabužis gali pabrėžti šokėjo profesionalumą ir individualumą“, – „Stiliui“ sakė Artashes.

Šiuo metu jis Elzei yra sukūręs jau aštuonias sukneles, kelios siuvamos artėjančioms varžyboms.

„Artashes visuomet atsiunčia daug eskizų, o mes išsirenkame. Jis net ir per atstumą šokių drabužį sukuria idealiai“ – pasidžiaugė Elzės mama. R.Valiūnienė įsitikinusi, kad naujas drabužis šokėjui įkvepia labai daug adrenalino.

„Tai yra užkoduota ir visiems šokėjams žinoma tiesa. Naujas įvaizdis, nauja spalva paskatina savo jėgomis pasitikėti dar labiau. O su sukurtomis suknelėmis dukra jaučiasi geriausiai ir gražiausiai“, – šypsojosi Renata.

Paskutinį žodį, kokia bus kita suknelė, taria Elzė. Ji daug laiko praleidžia studijuodama naujas spalvas ir modelius.

„Pirmiausia ji padiktuoja spalvą. Tarkim, jeigu šoka su mėlyna suknele, natūralu, kad atsiranda rožinė. Jeigu su rožine, po jos bus ir geltona. Juoda – klasika, tačiau ji pabosta, tuomet norisi baltos. Taip ir sukamės tarp spalvų. Bet per tiek laiko mes visi pažįstame madas, su kokiomis įspūdingomis suknelėmis norėtųsi suktis finaluose“, – sakė ji.

Tiesa, šokių suknelėms reikia labai daug priežiūros. Šokant kūnas tepamas bronzantais, blizgiu, tad po dukros varžybų pati Renata imasi visas sukneles plauti rankomis.

„Šio darbo neapsiima jokia valykla. Ant suknelių daug plunksnų, kristalų, įvairiausių kutų – tai sudėtinga. Tad kiek yra suknelių, tiek dienų man užtrunka kruopštus plovimas rankomis“, – juokėsi Renata.

Dažniausiai po varžybų ir energingų šokėjų judesių visa šokių salė nugula blizgučiais. Suknelių kokybę galima įvertinti pagal įvairių kristalų ir plunksnų patvarumą.

„Kiek turime suknelių, nė vienas kristalas nėra nukritęs šokių aikštelėje. Tai rodo be proto aukštą kokybę. Be to, net ir plaunant jos išlieka su visomis detalėmis“, – pasidžiaugė Renata.

Ne paslaptis, kad sportinių šokių suknelės – vieni brangiausių drabužių. Jų kainos gali siekti kelis tūkstančius eurų, tačiau galutinė kaina priklauso nuo medžiagos ir įvairių detalių pasirinkimo.

„Rinkoje galima surasti ir dėvėtų suknelių – jos daug pigesnės. Sudėtingiau sukurti naują suknelę, nes ribos labai plačios“, – patikino Renata.

Netrukus Elzei sueis 17 metų, o ant šokių parketo ji sukasi nuo trejų. Neseniai Elzė ir Kipras iškovojo pirmąją vietą jaunimo grupėje ir jau turi kelialapį į pasaulio 10 šokių čempionatą. Elzė šokius derina su mokslais Vilniaus licėjuje – treniruojasi savo laisvalaikio ir miego sąskaita.

„Tai du dalykai, kuriuos reikia aukoti. Žinoma, kuo aukštesnėje klasėje mokosi dukra, tuo sudėtingiau viską derinti. Na, bet mokykloje Elzė užtrunka 7–8 valandas, tad paroje laiko dar lieka...“ – šypsojosi Renata.

Dar sudėtingiau ir dėl to, kad Elzės šokių partneris gyvena Klaipėdoje. Jei nevyksta varžybos, visus savaitgalius Elzė su Kipru sukasi Klaipėdoje esančioje salėje – 10 val. ryto į ją ateina ir apie 23 val. užveria duris. Elzės partnerio tėvai nuo pat vaikystės gyvena šokių ritmu, jie – buvę legendinio šokių ansamblio „Žuvėdra“ auklėtiniai, šiuo metu turi nuosavą šokių studiją „Žingsnis“.

„Klaipėdos ir Vilniaus partnerystė nėra labai lengva, tačiau jau dvejus su puse metų viską puikiai suderiname. Savaitgaliais vykstame į Klaipėdą, o darbo dienomis dažnai atvažiuoja Kipras ir treniruojamės Elzės šokių klube „Ratuto“. Elzė labai vertina savo trenerius Visockus“, – pasidžiaugė R.Valiūnienė.

Renata prisipažįsta, kad būna įvairiausių kantrybės reikalaujančių dienų tėvams, tačiau Elzė juos stebina užsispyrimu ir užkrečiančia motyvacija.

„Nesvarbu, ar pavargusi, ar nemiegojusi, ar kartais net po ligos, vis tiek eina šokti. Ji surado savo pašaukimą ir sėkmingai lipa karjeros laiptais. Nežinau, kiek procentų turi talento, tačiau didelio užsispyrimo ir begalinio darbo – per akis“, – pasidžiaugė Renata.