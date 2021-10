Vaistininkė pasakė, kaip nereikėtų gydyti slogos: pamirškite šiuos metodus

„Liaudiškomis priemonėmis gydyti slogos ar užgulusios nosies nereikėtų, nes jos gali padaryti daugiau žalos nei naudos. Pavyzdžiui, per stipri česnako koncentracija ar per karštas druskos kompresas gali negrįžtamai pažeisti natūralią nosies gleivinės dangą ir sukelti rimtas pasekmes.

Kai pažeidžiama gleivinės danga, nosis tampa nepajėgi atlikti pagrindinės savo funkcijos: filtruoti į plaučius per gleivinę patenkantį orą. Tai reiškia, kad virusai, bakterijos, žiedadulkės, smulkios užteršto oro dalelės ar kiti alergenai greičiau patenka į mūsų plaučius, o tada kyla didelė tikimybė kvėpavimo takų ligų išsivystymui“, – sako V. Burbienė.

Vaistininkė priduria, kad nosies užgulimą ar varvėjimą sukelia peršalimas, gripas, turimos alergijos, o kartais – nosies ertmėje esančių kraujagyslių reakcija į šaltą orą, fizinį krūvį, aštrų maistą ar intensyvų lakių skysčių kvapą. Nosies užgulimas taip pat gali būti susijęs su širdies vožtuvų ydomis, nosies pertvaros deformacija, adenoidais, gerybiniais ar piktybiniais dariniais organizme.

Stiprus ir lengvas nosies užgulimas: nuo ko tai priklauso?

V. Burbienės teigimu, užgulimas atsiranda dėl nosies gleivinės paburkimo, kurį sukelia organizmo reakcija į ore cirkuliuojančius alergenus ar kenksmingas medžiagas – virusus, bakterijas, žiedadulkes, dūmus, chemikalus.

„Bandydamas apsisaugoti nuo jam pavojingų medžiagų bei ligų sukėlėjų, organizmas išskiria didelį kiekį biologiškai aktyvios medžiagos (histamino), kuri paskatina kraujo plūdimą į nosies gleivinės kraujagysles. Dėl to gleivinė paburksta ir ima gaminti daugiau gleivių, padedančių atsikratyti svetimkūnių. Kuo didesnė svetimkūnių koncentracija patenka į nosies landas, tuo didesnis nosies užgulimas kamuoja“, – teigia „Camelia“ vaistininkė.

Dėvimos kaukės, kurios šiuo metu viešose uždarose patalpose yra privalomos, apsaugo nuo pavojingų medžiagų ir virusų patekimo į nosies landas, tačiau jas būtina dėvėti tinkamai ir pagal paskirtį: keletą kartų dėvima vienkartinė kaukė apsaugos nebesuteikia.

Kaip tinkamai gydyti nosies užgulimą?

V. Burbienė sako, kad vaistinėje galima įsigyti efektyvių priemonių, padedančių susitvarkyti su užgulusia nosimi – jūros vandens, nosies gleivinę sutraukiančių purškalų, geriamų tablečių su pseudoefedrinu ir antihistamininių vaistų alergijos sukeltai slogai gydyti.

„Pirmiausia reikėtų naudoti hipertoninį jūros vandens purškalą su sroviniu purkštuku, kuris pašalins gleives, o kartu su jomis virusus, bakterijas ir dulkes. Šie purškalai neturi šalutinio poveikio, todėl juos galima naudoti ilgai, jie taip pat yra tinkami kūdikiams, vaikams, nėščioms moterims. Jeigu naudojate hipertoninį jūros vandenį, reikia mažiau gleivinę sutraukiančių vaistų, sveikimo eiga spartesnė ir lengvesnė. Vaistinėse galite rasti didelį nosies gleivinę sutraukiančių purškalų pasirinkimą, bet rekomenduoju rinktis tuos, kurių sudėtyje yra oksimetazolino: šių vaistų veikimo laikas trunka iki 12 valandų, o pripratimo prie jų tikimybė – maža“, – pataria vaistininkė.

Namuose su vaistinėje įsigytais preparatais galima gydyti iki 7-9 dienų trunkantį užgulimą. Į gydytoją kreiptis reikia tada, kai nosies užgulimas vargina ilgą laiką ir trukdo susikaupti, prastėja gyvenimo ir miego kokybė, klausa, rega, atsiranda pūlinga ar su krauju sekrecija iš nosies.

Purškalai, galintys apsaugoti nuo COVID-19

V. Burbienės teigimu, veiklioji medžiaga jota-karageninas, esantis kai kurių nosies purškalų sudėtyje, gali padėti apsisaugoti nuo kvėpavimo takų infekcijas sukeliančių virusų, tarp jų – ir COVID-19.

„Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad jota-karageninas turi stiprų antivirusinį poveikį ne tik COVID-19 sukeliančiam virusui, bet ir herpeso, žmogaus imunodeficito ir papilomos, gripo, pasiutligės, rinovirusams ir kt. Dėl savo didelio neigiamo elektros krūvio, jota-karageninas pritraukia ir apgaubia virusus, kurie vėliau yra natūraliai nustumiami su gleivėmis į gerklės ertmę. Galiausiai mes virusus nuryjame, o skrandžio rūgštis juos sunaikina“, – atskleidžia vaistininkė.

Preparatai, kurių sudėtyje yra jota-karagenino, nosies ertmės paviršių padengia apsaugine plėvele, taip suformuodami fizinį barjerą, kuris apsaugo nuo kvėpavimo takų infekcijas sukeliančių virusų sklaidos ir dauginimosi organizme. Dėl to mažėja virusų skaičius gleivinėje, o natūralūs apsauginiai organizmo mechanizmai lengviau kovoja su infekcijų sukėlėju.

„Jota-karageninas yra natūrali medžiaga, išgaunama iš raudonųjų dumblių, todėl ji visiškai saugi. Preparatus su jota-karageninu gali naudoti suaugę asmenys, vaikai nuo 1 metų, nėščios ir žindančios moterys“, – aiškina V. Burbienė.

Tinkama nosies priežiūros rutina

Anot vaistininkės, galima savo nosimi rūpintis tinkamai, nepažeidžiant nosies ertmės ir nekenkiant sveikatai, tereikia laikytis kelių paprastų taisyklių.

„Plaukite nosį jūros ar paprastu vandeniu, reguliariai vėdinkite ir drėkinkite patalpas, vartokite pakankamai skysčių, maudykitės po karštu dušu, valgykite česnaką ar imbierą, vietoj to, kad kištumėte juos į nosį. Jeigu per dieną suvalgysite vieną česnako skiltelę kartu su duona ir sviestu, sumažinsite slogos ar kitų ligų riziką. Nepamirškite praturtinti savo mitybos racioną C, A ir E vitaminais, turinčiais antioksidantinių savybių: jie stiprins imuninę sistemą“, – pataria V. Burbienė.

Nosies užgulimo, varvėjimo ir perštėjimo galime išvengti, jeigu tinkamai rūpinsimės savo nosimi, o komplikacijų – jeigu gydysimės ne liaudiškomis priemonėmis, bet medicinos sukurtais preparatais.