Natūralus būdas odos senėjimui sustabdyti: padės visų giriamas vaisius

Pirmasis yra vidinis odos senėjimas, kuris rodo chronologinį senėjimą ir veikia odą tuo pačiu modeliu, kaip ir visus vidaus organus – tai vyksta natūraliai;

Antrasis – išorinis odos senėjimas, kuris yra išorinių veiksnių ir aplinkos įtakos rezultatas, daugiausiai saulės poveikis ir jos ultravioletinių spindulių (UV) švitinimas, taip pat rūkymas, aplinkos tarša, miego trūkumas ir netinkama mityba. Visus išorinius odos senėjimo veiksnius vienija tai, jog jie sukelia oksidacinį stresą odai bei visam organizmui.

Vienas geriausių būdų kovoti su išoriniu oksidaciniu stresu ir pasirūpinti grožiu iš vidaus – antioksidantų vartojimas.

Antioksidantai „nukenksmina“ laisvųjų radikalų perteklių – daleles, kurios sukelia oksidacinį stresą.

Antioksidantų gausu įvairiuose vaisiuose, daržovėse bei vaistiniuose augaluose.

Erškėčių vaisiai, dažnai vadinami erškėtrožėmis, turi didelį kiekį įvairių medžiagų, kurios veikia kaip antioksidantai.

Didelis kiekis polifenolių ir karotinoidų, daug vitamino C ir vitamino E – tai medžiagos, kurios žinomos dėl stipraus antioksidacinio poveikio – visų šių medžiagų gausu erškėčių vaisiuose.

Negana to, jog visi šie antioksidantai apsaugo odą nuo senėjimo mažindami oksidacinį stresą, vitaminas C dalyvauja odos atsinaujinimo procesuose – be jo odos kolageno (pagrindinės odos „statybinės“ medžiagos) atsinaujinimas vyksta ne itin sklandžiai; prastėjanti odos kolageno gamyba – pagrindinė raukšlių atsiradimo priežastis.

Erškėčių vaisių galima nusiskinti bet kur Lietuvoje – nuo Palangos kopų iki kaimo brūzgynų.

Erškėčių vaisių galima prisidžiovinti bei stiprinti savo organizmą jais visus metus; jei to padaryti nespėjote – erškėčių vaisių galima rasti bet kurioje vaistinėje, kadangi erškėčių vaisiai nuo senovės laikomi vertinga augaline vaistine žaliava.

Dėl antioksidantų gausos erškėčių vaisiai vertinami ne tik dėl grožio, bet vartojami ir imunitetui stiprinti, širdies ir kraujagyslių ligų prevencijai, mažakraujystei gydyti, organizmui aprūpinti vitaminais – dėl šių savybių erškėtuogės itin vertinamos jau daugiau nei 2000 metų!

Visą erškėčių teikiamą naudą sveikatai galima pasitelkti labai paprastai – valgant šviežius arba džiovintus erškėčių vaisius, darant iš jų džemą ar kitus gaminius.

Iš jų taip pat galima išsivirti skanios arbatos, kuri, šaltuoju metų laiku, ne tik sušildys, bet ir sustiprins organizmą.

Tekstas parengtas bendradarbiaujant su Lietuvos fitoterapijos asociacija.