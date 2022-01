Maistas smegenims ir nervams: šios medžiagos organizmui dabar ypač reikalingos

„Nurimęs šventinis šurmulys, darganotas oras, mažas fizinis aktyvumas ir retai praleidžiamas laikas gryname ore – visa tai prisideda prie slogios nuotaikos, išsekimo, nerimo ar kitų emocinių problemų atsiradimo, – sako „Camelia“ vaistininkė Greta Šimkė. – Visgi yra įvairių būdų, galinčių padėti palaikyti optimalią nervų sistemos veiklą, pavyzdžiui, sportas, psichoterapija, dažnu atveju – emocinius negalavimus išspręsti gali padėti ir tinkamų maisto papildų pasirinkimas bei vartojimas.“

Vitaminas B

Siekiant mažinti lėtinį nuovargį, gerinti atmintį, pakelti nuotaiką, būtina užtikrinti pakankamą B grupės vitaminų kiekį.

„Atminties suprastėjimas, nerimas, depresija, dirglumas ir nemiga yra susiję su tiamino (B1), riboflavino (B2), B12 ir kitų B grupės vitaminų trūkumu. Smegenų veiklai, kad cukraus kiekis kraujyje būtų paverstas energija, naudojamas B1 vitaminas. Be jo smegenims gali neužtekti energijos normaliai funkcionuoti. Vitaminų trūkumas taip pat gali sukelti apetito praradimą ir virškinimo trakto sutrikimus“, – sako vaistininkė.

B12 ir folio rūgštis (B9) yra svarbūs vitaminai sveikai nervų sistemai palaikyti. Vitaminas B12 ir folio rūgštis reikalingi hormonų norepinefrino, serotonino ir dopamino gamybai. Norepinefrinas ir serotoninas yra neurotransmiteriai smegenyse, kurie daro įtaką psichikos elgsenai ir nuotaikai. Dopaminas prisideda prie malonumo jausmo, motyvacijos.

„Maisto produktai, tokie kaip žuvis, liesa kiauliena ar jautiena, paukštiena, kiaušiniai, grūdai, riešutai, pienas turi daug B grupės vitaminų. Dažnu atveju vien maisto neužtenka, todėl gali būti reikalingi maisto papildai. Maksimali nauda pasiekiama vartojant ne pavienius B vitaminus, tačiau jų kompleksus“, – pataria G. Šimkė.

Vitaminas C

Vaistininkė sako, kad vitaminas C veikia ne tik imuninę sistemą, tačiau turi teigiamos įtakos ir psichinei sveikatai. „Pacientams, turintiems vitamino C trūkumą, dažniau pasireiškia lėtinis nuovargis, ir atvirkščiai, net jei organizme vitamino kiekis yra pakankamas, ištirta, kad vartojant papildomai – pagerėja nuotaika ir pažinimo funkcija. Be to, mokslinių tyrimų rezultatai atskleidžia, kad vitaminas C gali padėti sumažinti nerimo simptomus“, – sako vaistininkė.

Vitamino C papildų vartojimas ir daug vitamino C turinčių vaisių, daržovių, pavyzdžiui, citrusinių vaisių, brokolių, paprikų, vartojimas gali turėti įtakos nuotaikai, energijos lygiui ir nerimui.

Vaistininkė akcentuoja, kad vartojant vitamino C papildus svarbu neviršyti 2000 miligramų rekomenduojamos paros normos.

Vitaminas D

Viena svarbi, tačiau iš daugybės vitamino D funkcijų neretai mažai kam žinoma, yra nervų sistemos vystymasis ir funkcijos reguliavimas. „Neuroprotekcinis vitamino D poveikis siejamas su jo įtaka neuronų augimo faktoriaus gamybai ir išsiskyrimui, neuromediatorių (nervinių ląstelės, perduodančios elektrinius signalus iš vienos ląstelės į kitą) sintezei, ir nervų audinio oksidacinio pažeidimo prevencijai“, – pasakoja G. Šimkė.

Klinikiniai tyrimai rodo, kad vitamino D trūkumas gali padidinti centrinės nervų sistemos ligų, ypač šizofrenijos ir išsėtinės sklerozės, riziką. Tinkamas vitamino D vartojimas nėštumo ir naujagimių laikotarpiu yra labai svarbus šių ligų profilaktikai. Daugelio sergančiųjų depresija vitamino D kiekio koncentracija kraujyje yra mažesnė nei yra nustatyta norma.

Omega-3 riebalų rūgštys

Polinesotieji riebalai (ypač omega-3 riebalų rūgštys) atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį palaikant tinkamą neuronų struktūrą ir funkciją. „Žuvų taukų, kurie gausūs omega-3 riebalų rūgštimis, vartojimas yra naudingas malšinant depresijos, bipolinės depresijos ir potrauminio streso sutrikimo simptomus. Nustatyta, kad tai taip pat gali padėti išvengti psichozės“, – teigia vaistininkė.

Omega-3 riebalų rūgščių galima rasti riešutuose, sėklose ir austrėse, nors didžiausias jų kiekis yra riebiose žuvyse, tokiose, kaip lašiša, taip pat ančiuviuose, skumbrėje.

Mineralai

Mineralai, ypač cinkas, magnis ir geležis, atlieka svarbų vaidmenį neurologinėje funkcijoje. „Cinkas dalyvauja daugelyje smegenų cheminių reakcijų. Yra įrodyta, jog vartojant cinką kartu su antidepresantais, pastebimas stipresnis pagerėjimas nei vartojant vienus antidepresantus“, – sako G. Šimkė.

Magnis taip pat labai reikalingas daugelyje smegenų cheminių reakcijų, o jo trūkumas siejamas su depresijos ir nerimo simptomais. „Geležis dalyvauja daugelyje neurologinių veiklų, o trūkumas yra susijęs su nerimo ir depresijos simptomais bei vystymosi problemomis. Taip iš dalies yra dėl geležies vaidmens transportuojant deguonį į smegenis“, – sako vaistininkė.

Cinko gausu liesoje mėsoje, austrėse, nesmulkintuose grūduose, moliūgų sėklose ir riešutuose, o magnio – riešutuose, ankštinėse daržovėse, nesmulkintuose grūduose, lapiniuose žalumynuose ir sojose. Daugiau geležies yra neapdorotoje mėsoje ir organų mėsoje, pavyzdžiui, kepenyse, o nedideliais kiekiais – grūduose, riešutuose ir lapinėse daržovėse, pavyzdžiui, špinatuose. Jei jaučiamas šių maisto medžiagų trūkumas, pasitarus su gydytoju ar vaistininku, rekomenduojamas maisto papildų vartojimas.

Sveikatos priežiūros specialistai pritaria vitaminų vartojimui prevenciškai dėl depresijos, nerimo ir kitų emocinių sutrikimų. Svarbu įsidėmėti, kad maisto papildai negali pakeisti psichikos ligų gydymo vaistais, jei problema yra įsisenėjusi, tačiau gali padėti išvengti minėtų ligų, arba kartu vartojant su medikamentais pasiekti geresnių rezultatų.