Kaip pasakojo gydytojas V. Kontrauskas, pirmiausiai į nuolatinę privalomąją karo tarnybą šaukiami jaunuoliai, kurie patys pareiškia norą. Vadinamieji savanoriai dažniausiai būna ne tik motyvuoti, bet ir itin geros sveikatos būklės. Trūkstant savanorių, privaloma tvarka yra šaukiami karo prievolininkai, kurių sveikata, deja, šlubuoja itin dažnai.

„Vyrauja susirgimai, dėl kurių karo prievolininkai pripažįstami netinkamais karo tarnybai. Dažniausiai tai – psichinės sveikatos ypatumai, sutrikimai ir net ligos, kurios siekia maždaug 40- 50% visų netinkamų atvejų. Kita sveikatos problemų grupė yra vidaus ligos, kurios sudaro 20- 30%. Tai lėtinės plaučių ligos, tokios kaip bronchinė astma, taip pat širdies kraujagyslių ligos, aukštas kraujospūdis, širdies ydos, virškinamojo trakto lėtiniai susirgimai, autoimuniniai susirgimai“, – laidoje pasakojo gyd. V. Kontrauskas.

Kiekvieno būsimo kario tinkamumas karo tarnybai tikrinamas labai išsamiai: pradedama nuo esamos sveikatos būklės patikros ir baigiama medicininių tyrimų bei medicinos dokumentų duomenimis.

„Kariuomenė iš dalies kartais yra prilyginama sportui, reikalingas didesnis fizinis aktyvumas, yra tam tikri normatyvai, kuriuos sveikas jaunuolis – būsimas karys turi gebėti atlikti. Jei kariškis anksčiau nėra sportavęs, gali kilti tam tikrų sunkumų vykdant iškeltus reikalavimus, jo sveikata gali pablogėti, paūmėti lėtiniai susirgimai“, – laidoje „Sveikas rytojus“ pasakojo specialistas.

Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyboje sveikatos patikrinimo laukę kariai savanoriai taip pat pasidalino savo mintimis apie fizinį pasirengimą karinei tarnybai ir jo svarbą kiekvienam kariui.

„Manau, kad tokia yra vyrų prigimtis, vyrai turi būti stiprūs. Pats karine tarnyba noriu prisidėti prie tėvynės gerovės“, – kalbėjo karys savanoris Fernandas.

Kitas savanoris Vladimiras taip pat dalinosi, kad nori tarnauti krašto apsaugos pajėgose, o laisvu nuo darbo metu – įsitraukti į karinę tarnybą, kuriai, vyro nuomone, sveikata yra vienas svarbiausių faktorių.

„Atlikdamas pareigas, karys privalo būti sveikas ir stiprus tiek fiziškai, tiek psichologiškai“, – kalbėjo vyras.

Gydytojas Vidmantas Kontrauskas taip pat pasakojo, kad šiuo pandemijos metu yra labai svarbu stiprinti imunitetą.

„Ypatingai svarbu yra pilnavertė mityba, be perteklinio kalorijų kiekio. Būtina gerai pailsėti, išsimiegoti bent 7-8 valandas, reguliariai mankštintis, judėti“, – patarimais dalinosi specialistas.

Tačiau šaltasis sezonas susijęs ne tik su peršalimo ligomis. Dėl sutrumpėjusio šviesaus paros laiko, saulės trūkumo, o kartais ir nuo per didelio darbo krūvio vyrai jaučiasi pavargę ir išsekę, tai pabrėžė ir vaistininkas Povilas Vilkas.

„Šaltuoju metų sezonu vyrai teigia, jog jaučiasi pavargę, išsekę, jiems trūksta jėgų. O vyresnius nei keturiasdešimt metų amžiaus vyrus neretai kamuoja prostatos bėdos. Žinoma, pirmiausia būtina pasitarti su savo gydytoju, o mes, vaistininkai, galime pasiūlyti vyrišką sveikatą puoselėjančių maisto papildų, tokių kaip Red3“, – kalbėjo P. Vilkas.

Moksliniais tyrimais nustatyta, kad vyro sveikatą palankiai veikia augaliniai ekstraktai. Energijos stoką padeda įveikti Juodojo eleuterokoko ekstraktas, išgaunamas iš augalo šaknų. Eleuterokoką dar prieš 2000 metų medicinoje pradėjo naudoti kinai, buvo pastebėta, kad šis augalas suteikia energijos.

Pasak vaistininko, eleuterokoko ekstraktas ir šiandien rekomenduojamas kaip tonizuojantis, stimuliuojantis preparatas. Jis taip pat padeda išvengti streso padarinių, aktyvina centrinę nervų sistemą ir stiprina imunitetą. Tuo tarpu, pirmines prostatos bėdas gali padėti spręsti afrikinės slyvos ekstraktas.

„Prostatos išvešėjimo pirminius procesus gali padėti pristabdyti ir afrikinė slyva, iš kurios žievės išgaunamo ekstrakto sudėtyje yra fitosterolių, polisacharidų, baltymų ir kitų mikroelementų. Vyro sveikatai naudingos ir sėjamojo lino, aerobinės pipirnės, gauruotosios sojos bei kininio ožerškio uogų veikliosios medžiagos“, – dalinosi vaistininkas.

Specialistai atkreipė dėmesį, kad nusilpęs organizmas yra neatsparus virusams, todėl greitai prikimba peršalimo ligos, pasireiškiančios nosies gleivinės paburkimu, padidėjusia gleivių sekrecija, kosuliu, karščiavimu, dideliu galvos skausmu.

„Peršalimo ligos dažniausiai būna virusinės kilmės. Jei mūsų apsauga yra tinkama, jos dažniausiai praeina be jokių rimtų pasekmių. Bet prisidėjusios antrinės infekcijos, gali sąlygoti jau žymiai rimtesnius susirgimus“, – kalbėjo gydytojas V. Kontrauskas.

Gydytojas pripažino, kad net ir šaltuoju sezonu kariuomenėje peršalimo ligos sutinkamos itin retai. Kariai yra ne tik grūdinami, bet ir apmokomi saugotis. Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Juozo Lukšio mokymo centro žvalgybos kursų ekspertas seržantas Darius Stašelis taip pat pasidalino, ką žiemą, eidamas į lauką, turi žinoti kiekvienas.

„Šiluma yra prarandama per atviras kūno vietas, kai nenešiojame kepurių, pirštinių. Taip pat reiktų vengti drėgnų drabužių, prakaitavimo. Žinoma, jeigu jūs daug judate, prakaitavimas yra natūralus procesas. Jeigu suprakaitavote, jokiu būdu negalima sėdėti vienoje vietoje. Labai svarbu yra kvėpavimas. Jei jis netinkamas, žmogus taip pat praranda dalį šilumos. Ne veltui yra akcentuojama kaklamautės, skaros ar šaliko turėjimo ir dėvėjimo svarba. Taip pat reiktų vengti šaltų paviršių, nesėdėti ant šaltos žemės, naudoti kilimėlius“, – dalinosi D. Stašelis.

Paskaičiuota, kad jei lauke yra -4 °C, žmogus be kepurės praranda apie 50-60 % savo kūno šilumos. Tačiau klaidinga manyti, kad kuo daugiau prisirengiama, tuo bus šilčiau. Ekspertas sako, kad keli megztiniai bei kailiniai nėra tinkamas sprendimas. Be to, tai nepatogu ir tik varžo judesius. Šiuolaikinė apranga yra lengva ir patogi, nes siuvama iš šilumą sulaikančių ir drėgmės nepraleidžiančių audinių.

„Eidami žiemą į lauko pratybas, kariai rengiasi 7 sluoksnius atitinkamų drabužių, o civiliams pakanka ir 3. Svarbu, kad būtų izoliuojantys, termo ir drėgmės nepraleidžiantys sluoksniai“, – dalinosi D. Stašelis.

Norint žiemą ilgai išbūti lauke, pravartu turėti ir termosą su šiltais skysčiais.

„Tai gali būti arbata, kava, sultinys, tik jokiu būdu ne alkoholis. Žmonės galvoja, kad alkoholis suteikia šilumos, bet tai apgaulingas efektas“, – kalbėjo seržantas.