Miego trūkumo žala sveikatai: supratus tai išgaruos noras naktinėti

Ne paslaptis, kad daugelis miega nepakankamai. Tačiau privalu suprasti, kad miego trūkumas gali turėti žalos sveikatai, todėl privalu teikti pirmenybę nakties poilsiui. Šios 6 priežastys turėtų įtikinti pakankamo miego nauda sveikatai.

Neišsimiegojus auga kilogramai

Jau ne vienas tyrimas pastebėjo ryšį tarp trumpesnio nei 7 valandų miego ir didesnio kūno masės indekso.

Antai 2020 m. atlikta analizė parodė, kad suaugusiems, kurie miegojo mažiau nei 7 valandas, rizika susirgti nutukimu padidėjo 41 proc. Manoma, kad miego trukmė turi įtakos svoriui dėl daugybės veiksnių, įskaitant hormonų veiklą ir motyvaciją sportuoti.

Pavyzdžiui, miego trūkumas padidina grelino ir sumažina leptino kiekį. Grelinas yra hormonas, dėl kurio jaučiamės alkani, o leptinas – sotūs. Dėl to neišsimiegoję galime jaustis alkani ir persivalgyti.

Įvairūs tyrimai patvirtino, kad per mažai miegantys žmonės turi didesnį apetitą ir yra linkę suvartoti daugiau kalorijų.

Be to, norint kompensuoti energijos trūkumą, neišsimiegoję jūs norėsite maisto, kuriame yra daugiau cukraus ir riebalų, būtent todėl, kad jame yra daugiau kalorijų. Šalia to, naktį nepailsėję asmenys jaučia nuovargį ir nėra linkę lankytis sporto salėje, eiti pasivaikščioti ar užsiimti kita jiems patinkančia fizine veikla.

Miego stoka gali pakenkti širdžiai

Pateikta nemažai įrodymų, kad prasta miego kokybė ir nepakankama jo trukmė gali padidinti širdies ligų riziką.

Viena 19 tyrimų analizė parodė, kad miegant mažiau nei 7 valandas per dieną mirties nuo širdies ligų rizika padidėjo 13 proc.

Be to, atrodo, kad trumpas miegas padidina aukšto kraujospūdžio riziką, ypač tiems, kurie serga obstrukcine miego apnėja – būkle, dėl kurios miego metu gali sutrikti kvėpavimas.

Vienas tyrimas netgi parodė, kad žmonės, kurie miegojo mažiau nei 5 valandas per naktį, turėjo 61 proc. dažniau turėjo aukšto kraujo spaudimą, nei tie, kurie miegojo 7 valandas.

Įdomu tai, kad per daug miego irgi gali pakenkti. Naktį besiilsint daugiau nei 9 valandas, taip pat išauga širdies ligų ir aukšto kraujospūdžio rizika.

Rizikuoja susirgti diabetu

Miego stygiu susijęs su didesne rizika susirgti 2 tipo cukriniu diabetu ir atsparumu insulinui.

Net 36 tyrimų, kuriuose dalyvavo daugiau nei 1 milijonas dalyvių, analizė parodė, kad labai trumpas, trumpesnis nei 5 valandų miegas ir trumpas, trumpesnis nei 6 valandų miegas, padidina riziką susirgti 2 tipo cukriniu diabetu atitinkamai 48 ir 18 proc.

Manoma, kad miego trūkumas gali sukelti fiziologinius pokyčius, pvz., sumažėjusį jautrumą insulinui, dažniau pasitaikančius uždegimus, o jau aptartas dėl miego stygiaus išaugęs apetitas taip pat didina diabeto riziką.

Depresija

Psichiniai sveikatos sutrikimai, įskaitant ir depresiją yra tampriai susiję su prasta nakties poilsio kokybe ir miego sutrikimais.

Tyrimo, kuriame dalyvavo 2 672 savanoriai, metu nustatyta, kad nerimą ir depresiją patiriantys asmenys dažniau skundžiasi sutrikusiu miegu.

Jei turite problemų dėl miego ir pastebite, jog jūsų psichinė sveikata pablogėjo, svarbu pasikalbėti su savo sveikatos priežiūros specialistu.

Įtaka imunitetui

Miego stygius gali susilpninti žmogaus imunitetą.

Vieno tyrimo dalyviai, kurie miegojo mažiau nei 5 valandas per naktį, turėjo 4,5 karto didesnę tikimybę susirgti peršalimu nei tie, kurie miegojo ilgiau nei 7 valandas. Tie, kurie miegojo 5–6 valandas, peršalimu sirgo 4,24 karto dažniau.

Yra duomenų, rodančių, kad pakankamas miegas gali pagerinti jūsų organizmo antikūnų atsaką į gripo vakcinas.

Neseniai atlikti tyrimai leidžia manyti, kad geras miegas prieš ir po COVID-19 vakcinos, pagerins jos efektyvumą. Tiesa, tokiam teiginiui pagrįsti dar reikia papildomų įrodymų.

Poveikis emocinei būklei

Dėl miego trūkumo darosi sunkiau valdyti emocijas, kyla daugiau problemų bendraujant su aplinkiniais.

Kai esame pavargę, galime lengviau pratrūkti kitų akivaizdoje. Nuovargis taip pat gali turėti įtakos mūsų gebėjimui reaguoti į humorą ir parodyti empatiją.

Be to, tie, kuriems nuolat trūksta miego, yra labiau linkę atsisakyti dalyvavimo renginiuose, dažniau patiria vienatvę. Taigi, daugiau miegodami galite pagerinti savo socialinius įgūdžius ir santykius su kitais žmonėmis.

Jei jaučiatės vieniši, nebijokite susisiekti su draugu, šeimos nariu ar sveikatos priežiūros specialistu.

Naudingas patarimas

Artimiausią savaitę užsirašykite, kiek valandų miegojote kasnakt. Jei miego dažnai buvo mažiau nei 7 valandos, kitą savaitę pabandykite kasdien į lovą gultis pusvalandžiu anksčiau, kol pasieksite bent 7 valandas miego.

Parengta pagal Healthline inf.