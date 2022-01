Vilniaus „Kardiolitos klinikų“ Dermatologijos ir estetinės chirurgijos centro gydytoja dermatovenerologė Jurgina Ūselienė sako pastebinti, kad apie grožio injekcijas nuolat kyla daug klausimų, todėl atsako į penkis dažniausius iš jų.

Kaip veikia botulino toksinas?

Dermatovenerologė J. Ūselienė sako, kad šį klausimą tenka išgirsti iš daugelio pacientų, todėl dažnai paaiškinimui pasitelkia žmogaus raumenis.

„Paimkime pavyzdį – dvigalvį žasto raumenį, prisitvirtinusį prie skeleto – bicepsą. Jis turi tinkamai dirbti tam, kad turėtume jėgų atlikti rankų judesius. Tam tikrą funkciją atlieka ir kiti raumenys, kurie yra veido srityje. Viena jų dalis yra prisitvirtinusi prie kaulo, kita – prie odos arba tam tikrų jungčių.

Mimikuoti galime todėl, kad prie veido odos (ypač kaktos, akių zonoje) prisitvirtinę raumenys susitraukia taip ją pastumdami arba patempdami. Suleidus botulino toksino į vertikalią (pykčio) raukšlę kaktoje, sukeliamas dalinis raumens nejudrumas, dėl kurio žmogus nebegali susiraukti arba susiraukia gerokai mažiau“, – sako gydytoja dermatovenerologė.

J. Ūselienės teigimu, dėl suleisto botulino raukšlė laikui bėgant atsipalaiduoja – visiškai išsilygina arba gerokai sumažėja – tai tik įrodo injekcijos naudą per ilgą laikotarpį.

Šią grožio procedūrą galima pakartotinai atlikti kas 6 mėnesius ar kartą per metus, tačiau, jeigu pacientas išmoksta suvaldyti mimiką, papildoma injekcija bus reikalinga tik po 2-3 metų. Botulino toksinas ne tik sumažina raukšles, bet turi ir profilaktinį poveikį prieš raukšlių susidarymą – mažiau raukantis, susiformuoja mažiau raukšlių.

„Botulino toksino injekcijos naudojamos ne tik norint pagerinti estetinį vaizdą, bet ir spręsti sveikatos klausimus, pavyzdžiui, gydant griežimą dantimis. Šią procedūrą visiškai saugu kartoti kas pusę metų arba kai baigiasi jos veikimas. Dažnai šios injekcijos pagerina pacientų gyvenimo kokybę – nedyla dantys, naktį nebereikia kapos“, – pasakoja gydytoja dermatovenerologė.

Ar po botulino toksino injekcijos vokai gali užkristi ant akių?

J. Ūselienė teigia, kad šis manymas iškreipia tiesą, nes tokie atvejai – reti ir laikini: „Dažniausiai pacientai painioja voko užkritimą su voko patinimu – kai botulino toksino injekcija suleidžiama į vietą virš antakio, pasikeičia raumens darbas ir jo audiniuose esančio skysčio tėkmė. Dėl šios priežasties vokai patinsta, tačiau šis efektas praeina per savaitę ir pacientai gali džiaugtis galutiniu rezultatu“, – pasakoja dermatovenerologė.

Anot gydytojos, labai retai, jeigu botulino toksinas leidžiamas ne taip, kaip reikia, arba staigiai suleidžiamas didelis kiekis, vokas gali pakristi. Tačiau tokia komplikacija yra laikina, be to, yra būdų, kaip pagreitinti atsistatymą po jos. Dėl to itin svarbu, kad šią procedūrą atliktų reikiamą medicininį išsilavinimą turintis gydytojas.

Ar po kelerių metų hialurono rūgšties užpildai migruoja po veidą?

Gydytoja dermatovenerologė sako, kad grožio procedūrų metu suleisti hialurono rūgšties užpildai gali migruoti po veidą, tačiau procedūras atliekant tinkama technika, naudojant kokybišką užpildą bei jo kiekį, tai pasitaiko retai.

„Tie atvejai, kai užpildas migruoja po veidą, yra pastebimi po lūpų putlinimo procedūrų. Kai injekcijos kartojamos dažnai bei atliekamos netinkama technika arba leidžiami dideli užpildo kiekiai, jo perteklius iš lūpų zonos keliauja į kitas veido sritis, tačiau šią problemą galima išspręsti jį ištirpdant ir tokiu būdu sustabdant migravimą“, – sako J. Ūselienė.

Jos teigimu, tirpdyti dažniausiai tenka po injekcijų, atliktų ne licencijuotose gydymo įstaigose, o nelegaliuose grožio salonuose. Tai gali padaryti tas pats gydytojas, kuris atliko injekciją arba bet kuris kitas, turintis reikalingą licenciją ir galintis atlikti grožio procedūras.

Ar PRP procedūra yra skausminga?

Gydytoja dermatovenerologė akcentuoja, kad PRP (trombocitais praturtintos plazmos) procedūra padeda spręsti ne tik plaukų slinkimo problemą, atkurti jų grožį ir apimtį, tačiau padeda atjauninti veido, kaklo, dekoltė zonos bei rankų odą.

„Jeigu PRP procedūra norime atjauninti veido, kaklo ar dekoltė odą, tai priklausomai nuo paciento lūkesčio ir estetinio gydymo plano, dažniausiai yra atliekamos 2-3 procedūros su 1-2 mėnesių pertrauka. Jeigu norime atkurti plaukų grožį ir sveikatą, rekomenduojama atlikti 2 procedūras kas mėnesį. Po jų yra įvertinamas rezultatas, aptariamas tolimesnis gydymo planas. Sprendžiant kitų kūno vietų problemas atliekamos 2-3 procedūros su pertraukomis“, – sako J. Ūselienė.

Anot gydytojos, atliekant PRP tam tikroje zonoje visada yra tepamas anestetinis kremas, todėl pacientas nejaučia skausmo. Tiesa, galvos odos nuskausminimo galimybės yra ribotos, tačiau tada pasitelkiamos specialios technikos, kurių metu naudojamos labai mažos adatėlės, sukeliančios tik minimalų skausmą. Be to, jį sumažinti gali padėti ir prieš procedūrą išgerti vaistai. Todėl procedūros nereikėtų baimintis ir su ją atliksiančiu gydytoju aptarti nuskausminimo galimybes iš anksto.

Itin gerų šios procedūros rezultatų galima pasiekti PRP atliekant kartu su mikroadatine odos atjauninimo procedūra „Secret RF“.

Ar grožio injekcijų sukuriamas efektas – natūralus?

J. Ūselienė sako, kad grožio injekcijomis galima sukurti natūralią išvaizdą be sąstingio efekto tada, kai naudojama reikiama technika, atliekama tiek procedūrų, kiek reikia problemai išspręsti ir išlaikomos rekomenduojamos pertraukos tarp jų.

„Viskam yra ribos, tą patį galima pasakyti ir apie grožio injekcijas. Jeigu šių ribų neperžengiame, turėtas problemas išsprendžiame ir galime džiaugtis ilgalaikiu natūraliu efektu. Be to, labai svarbu laikytis ir tam tikrų proporcijų bei taisyklių, pavyzdžiui, jeigu atliekama lūpų korekcija, jų kampas neturėtų „išeiti“ už akies vyzdžio linijos, kitu atveju vaizdas bus neestetiškas ir nenatūralus“, – aiškina gydytoja.

J.Ūselienė prideda, kad kiekvienos atliekamos grožio procedūros tikslas – išryškinti paciento turimus bruožus bei, injekcijų pagalba, ilgam išspręsti turėtas problemas.