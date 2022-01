Gali būti, kad nustebsite sužinoję, kad alkoholio vartojimas ir vėžys mokslinėje literatūroje siejamas ne visada. Problema ta, kad alkoholio vartojimas dažnai siejamas su kitais sveikatai žalingais veiksniais – prasta diena, rūkymu, nepakankamu fiziniu aktyvumu.

Be to, nedideli alkoholio kiekiai, atrodo, leidžia žmonės gyventi įprastus gyvenimus. Viduržemio jūros dieta su visu vynu yra siejama su ilgaamžiškumu, nors prie to prisideda ne alkoholis, o kitos vyne esančios medžiagos. Tai ar alkoholis apskritai yra žalingas net mažais kiekiais?

Šįkart mokslininkai susikoncentravo į žmogaus genus. Du dažni genai yra siejami su žmogaus alkoholio toleravimu. Šie genai blogina žmogaus galimybes skaidyti acetaldehidą – toksišką molekulę, kuri susidaro organizmui skaidant alkoholį. Žmonės, kurie turi šiuos genus, alkoholio įprastai nemėgsta ir jų ypač daug Azijos šalyse.

Mokslininkai išanalizavo 150 tūkstančių kinų genetinę medžiagą, sveikatos informaciją ir gėrimo įpročius. Mokslininkai įsitikino, kad tuos genus turintys žmonės netoleruoja alkoholio ir jo suvartoja mažiau.

Tiesą sakant, daug žmonių su šiais genais apskritai nevartoja alkoholio, nes laiko jį šlykščiu. Mokslininkai tai pabrėžia, nes tai nėra asmeninis pasirinkimas. Tai reiškia, kad šie žmonės negali piktnaudžiauti alkoholiu nepatirdami didelio diskomforto. Ir jie susiduria su 13-31 proc. mažesne vėžio rizika.

Galvos ir kaklo, stemplės, tiesiosios žarnos, ir kepenų vėžiai dažniau kamuoja alkoholio mėgėjus. Radę žmones, kurie alkoholio netoleruoja ir jo nevartoja visą gyvenimą, mokslininkai iš esmės siusiejo alkoholio vartojimą ir vėžį. Tiesa, tie, kurie turi alkoholio netoleravimo genus ir vis tiek geria, susiduria su dar didesne vėžio rizika, nes toksinai jų organizmuose lieka ilgiau.

Mokslininkai skaičiuoja, kad maždaug 4 proc. visų vėžio atvejų pasaulyje gali būti siejami su alkoholiu. Kai žmogus netoleruoja alkoholio, vėžio riziką didina ir mažesni stipriųjų gėrimų kiekiai. Bet ir tie, kurie alkoholį toleruoja, neturėtų būti ramūs – alkoholis sukelia vėžį ir tai nėra gera naujiena net jei jūsų kūnas noriai skaido toksinus.