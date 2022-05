Mokslininkai turi patarimą, kaip sustiprinti kaulus: nustebsite, bet tai apsaugo nuo lūžių

Dėl osteoporozės sumažėja kaulų tankis, jie tampa trapesni, didėja lūžių rizika.

Pastebima, kad šią ligą turintys žmonės nedrąsiai imasi sportinių veiklų, baiminasi, kad dėl fizinio krūvio jie gali susižaloti.

Tačiau šią savaitę Loughborough universiteto (Jungtinė Karalystė) ekspertai žurnale „British Journal of Sports Medicine“ paskelbė rekomendacijas, kuriose osteoporoze sergantiems asmenims patariama mankštintis ne mažiau, nei tiems, kurių kaulai sveiki.

Ekspertai teigia, kad sergantieji osteoporoze turėtų per savaitę 150 minučių skirti bėgiojimui. Jiems taip pat patariama du ar tris kartus per savaitę atlikti raumenų stiprinimo pratimus.

Rekomenduojamas kasdienis fizinis aktyvumas, kelis partus per parą, vengiant ilgo sėdėjimo.

Taip pat patariama, kad žmonės, sergantys osteoporoze, turėtų skirti dėmesio savo pusiausvyrai pagerinti. Taip jie galėtų sumažinti kritimų riziką. Tam tinka šokiai, joga, pilatesas.

Siekiant sumažinti slankstelių lūžių riziką ir laikysenai pagerinti, patariama stiprinti nugaros raumenis. Tačiau reikėtų vengti pratimų, kurių metu nugara išlinksta.

Pabrėžtina, kad prieš imantis naujų fizinių veiklų derėtų kreiptis į savo gydytoją, krūvius privalu suderinti su specialistu, individulių patarimų pateiks gydytojas kineziterapeutas.

Rekomendacijų autoriai akcentuoja, kad protingai parinktų fizinių pratimų nauda pranoksta dėl osteoporozės kylančią susižalojimų riziką.

5 kaulų sveikatos taisyklės

Žinoma, yra daugiau svarbių įpročių, kurie padeda sustiprinti kaulus arba apsaugo nuo tolesnio osteoporozės vystymosi.

Vyrams, jaunesniems nei 65 metų, ir moterims iki menopauzės siūlomi šie 5 būdai:

1. Mityba. Vartokite pakankamai kalcio ir vitamino D, geriausia su maistu. Tai ne tik pieno produktai, kalcio gausu ir, pavyzdžiui, apelsinų sultyse. Vaisiai, daržovės ir grūdinės kultūros suteikia kitų kaulų sveikatai svarbių mineralų, tokių kaip magnis ir fosforas.

2. Išlaikykite optimalų svorį. Tai ypač svarbu moterims. Menstruacijos dažnai nutrūksta moterims, kurių svoris, dėl netinkamos mitybos ar per didelio fizinio krūvio, yra per mažas. Dažnai tai reiškia, kad estrogenų kiekis yra per mažas, jog palaikytų kaulų augimą.

3. Nerūkykite ir apribokite alkoholio vartojimą. Rūkymas ir nesaikingas alkoholio vartojimas mažina kaulų masę.

4. Nepamirškite kilnoti svorių. Žinoma, kad vaikščiojimas, šokiai ar žingsninė aerobika gali padėti išlaikyti sveikus kaulus. Tačiau nepamirškite ir jėgos treniruočių.

5. Aptarkite rizikos veiksnius su gydytoju. Tam tikros sveikatos būklės (pvz., celiakija) ir kai kurie vaistai (pvz., steroidai) gali padidinti tikimybę, kad susirgsite osteoporoze. Svarbu pasikalbėti su gydytoju, kad sukurtumėte prevencijos strategiją, kuri atsižvelgtų į šiuos veiksnius.

Parengta pagal „The Telegraph“ ir health.harvard.edu inf.