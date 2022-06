Kelios gudrybės, kaip vasarą išvengti prakaitavimo ir geriau išsimiegoti

Mažiau miego – daugiau komforto

Vasarą, kai vėliau temsta ir ypač anksti švinta, daugelis miegoti einame vėliau, o keliamės anksčiau, tad labai svarbu, kad miegas būtų kokybiškas ir visavertis.

Nustatyta, kad tekant saulei melatonino sekrecija sustoja, todėl organizmas pradeda ruoštis naujai dienai.

„Dėl ilgesnės dienos vasarą melatonino sekrecijos laikas yra trumpesnis nei žiemą. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl vasarą galite pabusti anksčiau ir reikia šiek tiek mažiau miego“, – teigia miego tyrėja, chronobiologė Kat Lederle.

Plonesnė ir lengvesnė patalynė, o ypač – antklodė

Antklodės vasarą taip pat prireiks: naktimis oras atvėsta, be to, miegant visuomet vėsiau. Pirmąsias tris miego valandas kūno temperatūra sumažėja maždaug 1 laipsniu, vėliau kūnas dar labiau jaučia aplinkos temperatūros pokyčius. Atkreipkite dėmesį, kad vyresni žmonės jautresni aplinkos temperatūros pokyčiams.

Viena iš galimų alternatyvų vasarą – bambuko pluošto ar medvilninės vasarinės antklodės, nes jos yra lengvos, padeda reguliuoti kūno temperatūrą, todėl tinka naudoti termometro stulpeliams perkopus 20 °C arba prakaituoti linkusiems žmonėms. Tobulai kainos ir kokybės santykį atitinka medvilnės-poliesterio antklodė su antialerginio poliesterio pluošto užpildu. Tokio tipo antklodės – lengvos, laidžios orui, higieniškos: jas galima skalbti net 60 °C temperatūros vandenyje, be to, galima naudoti ir be užvalkalų.

Apdairiai rinkitės čiužinį

Kai rinksitės čiužinį, pagalvokite ne vien apie jo pagrindines medžiagas, minkštumą/kietumą, bet ir apie laidumą orui. Vėlgi, kai kurių čiužinių užvalkalai sugeria šilumą ir gali neigiamai paveikti nakties miegą.

Vasarą, jei čiužinį jau turite, reikėtų naudoti drėgmę sulaikantį, termoreguliacine funkcija pasižymintį čiužinio užvalkalą ar paklodę. Taip pat galima įsigyti ir specialių vėsinimo efektą turinčių paklodžių, dovanojančių jums puikų nakties miegą.

Vis tik jei jaučiate, kad turimas čiužinys nėra pakankamai komfortiškas vasarą, galima įsigyti specialų antčiužinį su vėsinimo efektu.

Patalynės užvalkalai

Audiniai, kurie nuolat būna arčiausiai kūno, turėtų būti natūralūs, pavyzdžiui, tinka medvilnė, sintetinio audinio ir medvilnės mišinys, linas ir kt. Lininė patalynė ir šilkinė patalynė – idealus pasirinkimas. Šį kriterijų taikykite rinkdamiesi patalynės užvalkalus. Natūralūs pluoštai pasižymi geresnėmis absorbcinėmis savybėmis, tad geriau sugeria prakaitą.

Būtinai įsigykite šviesesnių spalvų antklodžių užvalkalus: tamsių spalvų, pavyzdžiui, mėlynos arba juodos, užvalkalai sugeria daugiau šilumos, tad pasidaro per šilta, galite jausti diskomfortą.

Tuo tarpu šviesesnės spalvos, kaip, pavyzdžiui, balta, rožinė ar auksinė, neabsorbuoja, neužrakina šilumos, todėl jausitės patogiau ir išvengsite bemiegių naktų.

Kai kurios spalvos, pavyzdžiui, šviesiai melsva ir balta, atstumia šilumą, todėl jos – tobulos renkantis vasarinę patalynę. Jei balta patalynė jau kiek pabodo, drąsiai rinkitės kreminius ar švelniai pilkšvus patalynės užvalkalus.

Baigiamasis akordas: tinkama patalynės higiena

Atminkite: patalynė vasaros metu turėtų būti skalbiama dažniau negu kitais sezonais. Taip yra todėl, kad šiltuoju metu esame linkę labiau prakaituoti, oda išskiria daugiau sebumo (riebalų). Taigi pasistenkite patalynės užvalkalus išskalbti bent kartą per savaitę, o pagalvių užvalkalus (kurie paprastai būna nešvaresni, lyginant su antklodės užvalkalais, nes daugelio žmonių veido oda yra mišri arba riebi) galite pakeisti dukart dažniau.