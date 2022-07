Farmacininkė atskleidė, kaip prižiūrėti odą vasarą: nereikės bijoti UV spindulių, o kūnas įgaus gražesnį atspalvį

„Vasarą kūnas išskiria gerokai daugiau prakaito, o lauke gausu žiedadulkių, dulkių ir alergenų, kurie susimaišę tarpusavyje gali sukelti uždegimus ir bėrimus galvos, veido ar nugaros srityse. Taip pat padidinti iššutimų ties odos linkiais ar pėdomis atsiradimo riziką bei sukelti alergines reakcijas“, – teigia farmacijos specialistė K. Vėgėlė.

Norint išvengti šių nemalonių pasekmių, ypatingą dėmesį būtina skirti higienai ir rinktis stiprių kvapų neturinčius, putojančius ir ne itin plačios sudėties prausiklius, kurie atliktų pagrindinę – valymo – funkciją bei nedirgintų odos. Be to, labai svarbu odą drėkinti naudojant lengvos tekstūros losjonus ar pienelius. Jie ne tik padės sustiprinti ją, bet ir išvengti sausėjimo, niežėjimo, tempimo jausmo bei papildomo prakaitavimo, po kurio dažnai užsikemša poros.

Farmacijos specialistė sako, kad vasarą reikia užtikrinti ne tik higieną, bet ir apsaugą nuo saulės, pasirūpinti oda po deginimosi, atsisakyti tam tikrų procedūrų bei naudoti tinkamas grožio priemones. Taip pat vertėtų nepamiršti papildomų būdų, kurie leis neišlaidaujant puoselėti sveiką ir gražią odą.

Apsauga nuo saulės ir įdegis: ką reikia žinoti?

Siekiant išvengti priešlaikinio odos senėjimo, alergijos saulei ar jos ultravioletinės spinduliuotės (UV) keliamos žalos, būtina naudoti apsauginius kremus. K. Vėgėlė teigia, kad juos reikėtų rinktis atsižvelgiant į individualius poreikius, pavyzdžiui, sportuojant ar aktyviai leidžiant laisvalaikį, patariama naudoti vandeniui atsparias priemones, o kiekvienai dienai labiau tinkami įvairūs pieneliai ar miglos.

„Lietuvoje kūno apsaugai vasarą dažniausiai pakanka priemonės su SPF30, tačiau ją būtina pakartotinai aplikuoti kas 3 valandas arba po kiekvienų maudynių ir kontakto su smėliu. Taip pat reikia vengti saulės atokaitos nuo 10 iki 16 valandos ir būnant lauke dėvėti galvos apdangalus ar prisidengti skėčiu.

Tai itin svarbu, nes vos dėl tiesioginiuose saulės spinduliuose praleisto pusvalandžio be apsaugos gali kilti rimtos pasekmės. Tokiu atveju vargins skausmas, atsiras odos pažeidimai ir pigmentinės dėmės“, – įspėja farmacijos specialistė.

Anot K.Vėgėlės, vis dar tenka konsultuoti manančius, kad kūno apsaugai naudojant priemones, kurių SPF didesnis nei 30, nepavyks įdegti. Specialistė tikina, kad tai netiesa, nes naudojant aukštesnio faktoriaus apsaugines priemones kūno spalva įgauna gražesnį ir tolygesnį atspalvį dėl jose esančių vitaminų bei antioksidantų.

„Norint įgauti tolygų įdegį, reikia pasirūpinti ir odos paruošimu. Vieniems tai užtikrinti padeda tinkami higienos įpročiai, kitiems gali prireikti papildomų priemonių. Tokiu atveju patariama rinktis fermentinius – enziminius – kūno šveitiklius, kurie pašalina negyvas odos ląsteles jos nepažeisdami“, – aiškina farmacijos specialistė.

Kaip pasirūpinti oda po deginimosi?

Jeigu po deginimosi oda paraudo ar ją nemaloniai peršti, K. Vėgėlė ragina neskubėti šių simptomų malšinimui griebtis visko, kas tik pasitaiko po ranka, ypač maisto gamybai skirtų priemonių. Kefyras ir grietinė nuo seno apipinti įvairiausiomis legendomis, tačiau iš tiesų tokios priemonės gali sudirginti ar net pažeisti odą, o tada prireiks vizito pas gydytoją.

„Vienas iš geriausių būdų pirmai pagalbai nuo saulės nudegimų – priemonės su pantenoliu. Jeigu nejaučiate jokių nemalonių simptomų po saulės vonių, vakare gerai nuplaukite nuo odos naudotas apsaugines priemones ir drėkinkite ją losjonais ar pieneliais su antioksidantais, vitaminais C bei E. Be to, netepkite ant odos riebių, maitinančių kremų“, – teigia farmacijos specialistė.

Kai kurių procedūrų vasarą reikėtų vengti

K. Vėgėlė sako, kad šiltuoju metų laiku dėl kylančių rizikų patariama vengti lazerinių procedūrų – jas atlikti geriausia likus mėnesiui iki vasaros, o jeigu to padaryti nepavyksta, nukelti rudeniui. Pavyzdžiui, šiuo metų laiku labai populiarus plaukelių šalinimas ir odos atjauninimas naudojant lazerį, tačiau po šių procedūrų oda tampa jautresnė UV spinduliams, kurie skatina pigmentinių dėmių atsiradimą.

„Svarbu žinoti ir tai, kad net po „nekaltų“ kosmetinių procedūrų su rūgštimis oda nuo saulės turi būti intensyviai saugoma bent 2 savaites, o po įvairių kūno įvyniojimų su aktyviomis medžiagomis – bent 2 paras.

Jeigu vis tik nepavyksta atitinkamą laiką išvengti saulės atokaitos, būtina odą dengti drabužiais ir naudoti apsaugines priemones su SPF50 bei jas pakartotinai aplikuoti kas 2–3 valandas“, – aiškina farmacijos specialistė.

Kosmetikos priemonės: kokias ir kaip naudoti?

Pasak K. Vėgėlės, vasarą kosmetikos priemones su retinoliu, įvairiomis rūgštimis ir kitais stipriais komponentais reikėtų naudoti tik vakare, o ryte nepamiršti apsauginės priemonės nuo saulės.

„Skubantiems geriausia rinktis purškiamas kosmetikos priemones arba dulksnas – jos tinkamos ir odos drėkinimui, ir apsaugai nuo saulės. Jeigu turite galimybę, kartą per savaitę odą palepinkite jos tipui tinkančia kauke, o norėdami džiaugtis išpuoselėtais plaukais, naudokite purškiamas nenuplaunamas priemones. Jos ne tik palepins jūsų plaukus, bet ir padės apsaugoti nuo aplinkos žalos“, – teigia farmacijos specialistė.

Papildomi būdai, kurie leis puoselėti odos grožį ir sveikatą

Anot K. Vėgėlės, vasarą svarbu suvartoti kuo daugiau natūralių vitaminų, kurių turi švieži vaisiai ir daržovės bei per parą išgerti bent 1,5–2 litrus vandens.

„Vanduo ne tik padeda išlaikyti odos elastingumą, bet ir užtikrinti gerą savijautą. Kai jo trūksta, gali varginti galvos skausmai, virškinimo, padidėjusio rūgštingumo ar sutrikusios kraujotakos negalavimai“, – aiškina farmacijos specialistė.

Vaikų odos priežiūrai – ypatingas dėmesys

K. Vėgėlė sako, kad vasarą būtina pasirūpinti ne tik suaugusiųjų, bet ir kūdikių bei mažų vaikų oda. Ji – itin jautri, todėl priežiūrai reikalingas ypatingas dėmesys.

„Tinkamą mažylių odos būklę užtikrinsite, jeigu naudosite minimalios sudėties prausiklius, saugosite ją nuo iššutimo ir paraudimo bei naudosite apsaugines priemones nuo saulės. Pastarąsias rinkitės su mineraliniais filtrais, kurie tinka turintiems alergijų ir jautrią odą. Apsauginės priemonės sudėtyje šie filtrai žymimi kaip cinko oksidas arba titano dioksidas“, – priduria „Camelia“ farmacijos specialistė.