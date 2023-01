Įžymybių trenerė R. Vilkienė įvardijo 3 svorio metimo klaidas: badavimas – ne išeitis

„Stebuklingų receptų ir piliulės nėra. Nemanykite, kad išgersite kokią nors tabletę ir staiga tapsite tobuli. Netapkite internetinių reklamų aukomis“, – „Vakarų ekspresui“ sakė žinomi Klaipėdos kūno rengybos ir asmeniniai treneriai Rasa Vilkienė, Arvydas Mišeikis ir Zita Satkauskaitė.

Jie pastebi, kad po Naujųjų metų į sporto sales plūstelėjusių žmonių masės – tik trumpalaikis reiškinys. Nemaža dalis naujų treniruoklių salių klientų jau po poros savaičių ar mėnesio pamiršta savo metinius pažadus ir sporto salės vėl ištuštėja.

„Dažnai žmonės daro didžiulę klaidą, bėgdami nuo vieno kraštutinumo prie kito. Valgo daug nesveiko maisto, o vėliau drastiškai badauja ir stengiasi atsikratyti priaugtų kilogramų. Tai pavojingas žaidimas su sveikata, nes išbalansuojama organizmo vidinės terpės pastovumo būsena“, – pažymi A. Mišeikis.

Be to, jis pridūrė: „Juk tas papildomas kūno svoris dažniausiai neatsiranda per mėnesį ar pusmetį. Tai – ilgų metų pasekmė, o kai jau staiga žmogus nusprendžia keistis, nori tobulu tapti per mėnesį ar kelis. Treneriai neturi stebuklingų lazdelių. Viskas priklauso nuo paties žmogaus noro keistis, užsispyrimo ir ilgo bei kantraus darbo.“

Trys pagrindinės klaidos

Lietuvoje puikiai pažįstama įžymybių trenerė R. Vilkienė teigia, kad mitų apie svorio metimą yra itin daug, tačiau visada savo klientams akcentuoja: „Per naktį stebuklas, deja, neįvyks.“

„Ką daryti, kad kristų svoris? Jeigu kurį laiką stengiatės numesti svorio, bet nematote rezultatų, greičiausiai darote vieną iš trijų klaidų: per mažai valgote, esate nepakankamai aktyvus arba turite per mažai kantrybės“, – sako R. Vilkienė.

Anot jos, jeigu per mažai valgote, mažėja jūsų raumenų masė ir sutrinka kiti organizmo metaboliniai procesai.

„Dėl šių priežasčių sulėtėja medžiagų apykaita ir riebalų deginimo procesas. Tad badavimas siekiant numesti svorio tikrai nėra išeitis. Metant svorį svarbu, kad mityba būtų subalansuota ir praturtinta visais organizmui reikalingais mineralais“, – teigia R. Vilkienė.

Svorio metimas gali užtrukti ilgiau nei jums norisi.

„Kiekvieno organizmas veikia skirtingai, todėl ir kiekvieno svoris gali kristi skirtingu tempu. Jeigu jūsų draugė numetė svorio vos per kelias savaites, jums gali reikėti kelių mėnesių.

Jeigu jiems ir pavyksta greitai atsikratyti nepageidaujamų kilogramų, šie gana greitai grįžta su kaupu. Tačiau svorio metimą reikėtų suprasti kaip ilgalaikį tikslą – pakeisti gyvenimo būdą ir gyventi sveikiau. Duokite sau daugiau laiko. Susikurkite ilgalaikį planą ir nesitikėkite stulbinamų rezultatų vos per kelias savaites“, – pataria R. Vilkienė.

Išdrįskite valgyti angliavandenius

Pasak R. Vilkienės, metant svorį taip pat svarbi fizinė veikla. Jeigu norite sulieknėti, turite sportuoti kartą per dieną ir derinti jėgos ir kardiotreniruotes.

„Dažnai daroma klaida, jog pasirenkamos tik riebalus deginančios kardiotreniruotės. Bet metant svorį būtinas ir raumenų augimas. Jeigu niekada nesportavote su svoriais, neturėtumėte iš karto rinktis labai sunkių jėgos treniruočių. Pradžioje pakaks darbo su savo kūno svoriu. Treniruočių sunkumą didinkite palaipsniui, geriausiai – su trenerio priežiūra“, – sako specialistė.

Pasak R. Vilkienės, vienas didžiausių mitų, kuriais vadovaujasi svorį metantys žmonės, yra angliavandenių demonizavimas.

„Angliavandeniai yra labai svarbus organizmo energijos šaltinis, bet svarbu atkreipti dėmesį, kokia forma angliavandeniai patenka į organizmą. Rekomenduojami angliavandenių šaltiniai yra daržovės, vaisiai ar visagrūdė duona. Bet neapsigaukite su krakmolingomis daržovėmis (pavyzdžiui, bulvėmis), grūdais ir ryžiais.

Tai kaloringi ir daug angliavandenių turintys produktai, kurių vartojimą būtina kontroliuoti metant svorį. Gerųjų skaidulų šaltiniai, tokie kaip visagrūdė duona, pupelės, lęšiai ir avinžirniai, yra itin svarbūs svorio metimo kelionėje. Šių produktų neverta išbraukti iš savo mitybos raciono. Angliavandeniai yra būtini normaliai organizmo veiklai ir sveikam svorio metimui“, – teigia R. Vilkienė.

Ji pataria visuomet viską daryti su saiku. Visame kame yra svarbi disciplina ir motyvacija siekti.

„Įsivaizduokime dvi situacijas. Pirmoji situacija, mašinos variklis dirba valandą, po to išsijungia ir kraunasi. Ir tai kartojasi... Antra situacija, variklis dirba padidintomis apsukomis visą parą. Kuri situacija labiau kenkia varikliui? Turbūt sutiksite, kad antra. – Žmogus yra panašus.

Kai asmuo jaučiasi įsitempęs, jis dirba kaip variklis, be perstojo. O kas būna, kai variklis dirba ilgai? Jis tiesiog sugenda… Panašiai žmogus klimpsta į depresiją, praranda motyvaciją, gyvenimo džiaugsmą, laimės jausmą“, – vaizdžiai pasakoja R. Vilkienė.

„Moralas paprastas – prižiūrėkite savo motyvacijos liepsną, nes jeigu ji užges, bus labai sunku ją užkurti vėl. Motyvacija – tai lyg kuras, kol jo turime, galime dirbti be nuovargio, generuoti puikias idėjas. Sunkumai prasideda tada, kai atsiranda jos stoka ir mūsų rankos ima leistis žemyn“, – sako R. Vilkienė.

Netapkite interneto aukomis

A. Mišeikis pastebi ir dar vieną tendenciją, kad žmonės vis dažniau pasitiki internetinėmis nepatikrintomis naujienomis, užuot pasitarę su savo srities specialistais.

Anot jo, kopijuoti sporto programas iš interneto ir tikėtis gero rezultato – naivu.

Panaši padėtis yra ir su mitybos informacija. Internete galima rasti labai daug informacijos apie mitybą, tik labai svarbu informacijos patikimumas.

„Ar žmogus, rekomenduojantis mitybos vieną ar kitą modelį, turi mitybos krypties išsilavinimą? Ar tikrai informacija paremta dietologijos mokslu, o ne nuogirdomis? Treneriai taiko treniravimo metodikas, kineziterapeutai – judesių ir laikysenos gerinimo metodikas, o dietistai – sudarinėja mitybos planus ir remiasi dietologijos mokslu.

Neapsigaukite ir nesivaikykite įvairių madingų dietų. Mados ateina ir išeina, o sveikatą turime tik vieną. Dar blogiau, kai žmonės tampa reklamos aukomis ir vartoja piliules svoriui mažinti. Tai visiškai neveikia“, – pabrėžia A. Mišeikis.

Pasak jo, norint pasiekti sveiką kūno svorį, reikia suprasti, kad tai yra darbas ir dienos planavimas.

„Planuodami išmoksite valdyti savo gyvenimą ir pasieksite norimą rezultatą. Jokiu būdu negalima pašalinti iš raciono kažkurio makroelemento, pavyzdžiui, angliavandenių. Jie būtini energijai, sąnarių sveikatai, taip pat ir gerai nuotaikai. Būtinas maistinių medžiagų balansas racione ir kuo įvairesnis maistas“, – sako A. Mišeikis.

Gerkite daug vandens

Beveik 15 metų kūno rengybos trenere dirbanti klaipėdietė Z. Satkauskaitė žmonėms, norintiems pagražinti kūno linijas, siūlo pamėgti sportą, o ne daryti tai per prievartą.

„Darykite viską, kad sportuoti būtų malonu. Negalvokite apie sportą kaip apie sunkų, alinantį darbą. Jei tai darysite su polėkiu, nė nepastebėsite, kaip keisis jūsų kūnas“, – sako nuo 11 metų pati aktyviai sportuojanti, Europos ir pasaulio čempionatuose ne kartą žibėjusi kūno rengybos trenere dirbanti A. Satkauskaitė.

Tiems, kas pritingi sportuoti, ji siūlo nelaukti, kol gydytojai prabils apie ligas ar visiškai suglebs jūsų kūnas.

Tačiau ji pabrėžia, kad niekada nereikia pulti į kraštutinumus.

„Visų pirma jokių kraštutinumų, drastiškų priemonių, kurios galbūt ir suteikia greitą rezultatą, tačiau negarantuoja jo ilgaamžiškumo, tęstinumo“, – teigia Z. Satkausakitė.

Ji akcentuoja, kad, norint pasiekti rezultatų, svarbu disciplina ir pagrindinių principų laikymasis.

„Labai svarbu rekomenduojamas suvartojamų angliavandenių, baltymų ir riebalų santykis. Net ir nedidelis kalorijų perteklius kiekvieną dieną ilgainiui lemia svorio augimą. Reiktų adekvačiai įvertinti, kiek iš tikro kalorijų reikia asmeniškai jums“, – sako Z. Satkauskaitė.

Anot jos, klaida yra ne tik per didelis kalorijų deficitas, bet ir per mažas suvalgomo maisto kiekis.

„Dėl šios priežasties gali sulėtėti medžiagų apykaita, nes kūnas pradeda taupyti energiją, kaupdamas riebalų atsargas. Didelis kalorijų deficitas gali lemti blogą savijautą, neleisti pasiekti norimo rezultato“, – sako specialistė.

Be to, ji teigia, kad skaičiai, rodomi svarstyklėse, ne visada atspindi realią žmogaus situaciją.

„Nereiktų koncentruotis vien tik į svorį. Nesiekite svarstyklėse pamatyti kuo mažesnius skaičius. Raumeninis audinys pasižymi didesniu tankumu nei riebalinis. Kartais kūno masė nepasikeičia, tačiau apimtys sumažėja“, – teigia Z. Satkauskaitė.

Anot jos, sportuojant labai svarbus punktas – vanduo.

„Tiek metant, tiek palaikant svorį svarbu gerti pakankamai vandens. Tai reguliuoja kraujospūdį ir užtikrina medžiagų apykaitos procesus. Teoriškai normą galima apskaičiuoti 30 ml (vyrams) arba 35 ml (moterims) padauginant iš savo kūno svorio“, – pataria Z. Satkauskaitė.