Vitaminas, kurio papildai – pinigai į balą: verčiau organizmą stiprinti kitu būdu

Pavyzdžiui, mitybos specialistai pastebi, kad populiarumu pasižymi vitamino C vartojimas, nors daugeliui žmonių jo netrūksta.

Šiuo vitaminu apsirūpinti ypač paprasta. Pavyzdžiui, užtenka suvalgyti vieną apelsiną ir vitamino C paros dozė garantuota.

Perteklių organizmas pašalina

Vitaminas C dažnai giriamas, nes padeda sustiprinti imunitetą. Pastebėta, kad vitamino C produktų paklausa itin išaugo pandeminiu laikotarpiu. Šis vitaminas išties svarbus žmogaus organizmui, bet daug geriau jį įsisavinti su maistu, o iš vitamino C papildų gali būti mažai naudos. Kodėl?

Žmogui nereikia didelių vitamino C dozių, sako registruota dietologė Krutika Nanavati. Anot jos, trūksta įrodymų, kad vitaminas C apsaugo nuo peršalimo ir „nėra įrodyto nuoseklaus poveikio, kurį žmonės gali gauti reguliariai vartodami vitaminą C“.

Problema ta, kad vitaminas C yra tirpus vandenyje, todėl jis lengvai pasišalina kartu su šlapimu. Tai reiškia, kad visas vitamino C perteklius galiausiai nubėgs kanalizacijos vamzdžiais.

Negana to, dauguma vitamino C papildų yra sintetiniai ir ženkliai skiriasi nuo natūralių vitamino C junginių.

Sintetiniai vitaminai žmoagaus organizme nėra pasisavinami taip gerai, kaip natūralūs.

Jei norite sustiprinti imunitetą, geriausia priemonė – rinktis maistą, kuriame gausu vitamino C.

Ką valgyti

Geriausi vitamino C šaltiniai – vaisiai ir daržovės:

– Citrusiniai vaisiai: apelsinai, citrinos, greipfrutai;

– kiviai;

– saldžiosios paprikos;

– braškės;

– pomidorai;

– kryžmažiedžių šeimos daržovės: brokoliai, lapiniai kopūstai, kalafiorai, briuselio kopūstai;

– bulvės.

Naudinga žinoti

Vitaminas C pagerina neheminės geležies, kuri aptinkama augaliniame maiste, įsisavinimą. Todėl vitamino C ir geležies turinčius produktus patartina vartoti kartu. Pavyzdžiui, geriau absorbuoti geležį organizmui padės stiklinė grynų apelsinų sulčių.

Taip pat svarbu nepamiršti, kad vitaminą C gali sunaikinti šiluma ir šviesa. Natūraliai maiste esantį vitaminą C suskaidyti gali verdantis vanduo arba ilgas gaminimo laikas. Greitai kaitinant arba naudojant kuo mažiau vandens, pavyzdžiui, maišant arba blanširuojant, galima išsaugoti vitaminą C.

Daugiausia vitamino C yra pilnai prinokusiuose, termiškai neapdorotuose maisto produktuose.

Parengta pagal „She finds“ ir Harvard.edu inf.