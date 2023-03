Tyrimas atskleidė, kas nutiks, jei kasdien vaikščiosite bent 11 minučių

Nustatyta, kad jei kiekvienas gyventojas kasdien aktyviai praleistų bent 11 minučių, ankstyvų mirčių skaičius galėtų sumažėti dešimtadaliu.

Medikai pataria kiekvieną savaitę judėjimui skirti mažiausiai 150 minučių. Deja, daugumai žmonių nepavyksta išpildyti šios rekomendacijos.

Kembridžo universiteto mokslininkai teigia, kad tai – didelė netektis.

Tyrimas suteikia motyvacijos

Tyrėjų grupė išnagrinėjo šimtų anksčiau atliktų tyrimų duomenis apie fizinio aktyvumo naudą ir padarė išvadą, kad fiziniam aktyvumui skyrus bent pusę tiek laiko, kiek pataria medikai, būtų išvengta vienos iš 20 širdies ir kraujagyslių ligų ir beveik vieno iš 30 vėžio atvejų.

Tai prilygsta 75 minutėms per savaitę – arba 11 minučių per dieną – važinėjimo dviračiu, vaikščiojimo sparčiu žingsniu, šokio ar teniso žaidimo.

„Širdis turėtų plakti greičiau, bet ne taip, kad imtų trūkti oro“, – reikiamą mankštos intensyvumo lygį apibūdino tyrimui vadovavęs dr. Sorenas Brage'as.

To visiškai pakanka, kad rizika susirgti širdies ligomis ir insultu sumažėtų 17 proc., o vėžio pavojus – 7 proc., rodo analizės išvados.

Reguliarus fizinis aktyvumas tirpdo riebalus ir mažina kraujospūdį, padeda sutvirtinti kūną, pagerina miego kokybę ir širdies sveikatą.

Pastebėta, kad mankšta labiau sumažina skrandžio ir kraujo vėžio riziką, kiek mažiau – plaučių, kepenų, storosios žarnos ir krūties vėžio pavojų.

Apklausų duomenys rodo, kad tik 2 iš 3 JK gyventojų per savaitę fiziškai aktyvūs būna bent 150 minučių ir tik vienas iš 10 kas savaitę juda daugiau nei 300 minučių.

Naujausio tyrimo rezultatai turėtų suteikti motyvacijos tiems, kurie nemano galį pasiekti dabartinėse rekomendacijose nurodomų normų, teigia tyrėjai. Juk ligų riziką sumažina ir 11 minučių judėjimo per dieną!

„Jei pastebėsite, kad fiziniam aktyvumui nesunkiai galite skirti 75 minutes per savaitę, galbūt tai paskatins judėti dar daugiau“, – svarstė S.Brage'as.

Širdžiai mielos veiklos

„British Journal of Sports Medicine“ paskelbta analizė apžvelgė anksčiau atliktus tyrimus apie mankštos naudą. Į darbo imtį pateko beveik 100 didelės apimties tyrimų ir arti 200 recenzuotų straipsnių.

Tyrėjai apskaičiavo, kad jei visi tyrimuose dalyvavę asmenys būtų fiziškai aktyvūs bent 150 minučių per savaitę, būtų išvengta maždaug kas šeštos ankstyvos mirties.

Tyrimo autorių teigimu, pakanka smulkių gyvensenos pokyčių.

Pavyzdžiui, jie pataria į darbą (jei įmanoma) ar parduotuvę nueiti pėščiomis arba nuvažiuoti dviračiu, o automobilį dažniau palikti namie. Kitas pasiūlymas – dažniau įsitraukti į aktyvias veiklas su vaikais ar anūkais.

Malonių veiklų įtraukimas į kasdienę rutiną yra geriausias būdas padidinti fizinės veiklos kiekį.

Be to, kas įvardyta, patariama du kartus per savaitę užsiimti veikla, kuri stiprina raumenis.

Joga, pilatesas, svarmenų kilnojimas, aktyvi sodininkystė ir sunkių pirkinių krepšių nešimas namo iš parduotuvės – į geros sveikatos taupyklę skaičiuojasi visi, net ir smulkiausi darbai.

Parengta pagal BBC inf.