Vaistininkė pasakė, koks vitaminas vasarą būtinas: saugo nuo karščio ir suteikia energijos

Užkerta kelią šilumos smūgiams

Vasarą mus vis dažniau lydės aukšta temperatūra, kuri gali turėti įtakos mūsų sveikatai. Vaistininkė E. Ramaškienė pasakoja, kad esant karštiems orams labiausiai reikėtų saugotis šilumos smūgių.

„Šilumos smūgiai gali sukelti dehidrataciją, nuovargį, galvos skausmą ir silpnumą. Vienas iš būdų, kaip vasarą padėti organizmui atlaikyti karščio smūgius – tai reguliariai vartoti vitaminą C. Pirmiausia, jis reguliuoja kūno skysčių balansą ir padeda palaikyti tinkamą hidracijos lygį organizme. Ilgainiui jis sureguliuoja prakaito liaukų veiklą ir taip per karščius padeda „pernešti“ aukštesnę temperatūrą išvengiant šilumos smūgių“, – pasakoja vaistininkė E. Ramaškienė.

Apsaugo nuo UV spindulių

„Dėl antioksidacinio poveikio vitaminas C padeda neutralizuoti laisvuosius radikalus, kurie odai sukelia oksidacinį stresą. Šio streso šaltinis – ultravioletiniai spinduliai mums leidžiant laiką saulėje be SPF apsaugos.

Tai gali iššaukti nudegimus, pigmentines dėmes ir spartesnį odos senėjimą. Būtent čia gelbsti vitaminas C. Jį galima pasisavinti ne tik su maistu ar papildais, bet ir naudojant odos priežiūros priemones, į kurių sudėtį jis įeina“, – sako vaistininkė E. Ramaškienė.

Nors vitaminas C gali sumažinti nudegimų saulėje riziką, vaistininkė pabrėžia, kad lygiagrečiai svarbu naudoti SPF kremą. Taip pat vaistinėje visada pasikonsultuoti dėl priemonių su vitaminu C sudėties bei jų naudojimo.

Suteikia mums energijos

Ilgesnės dienos ir aktyvios veiklos vasarą gali pareikalauti daugiau mūsų energijos, pasakoja vaistininkė. Anot jos, vitaminas C padeda palaikyti energijos kiekį organizme.

„Vitaminas C dalyvauja įvairiuose medžiagų apykaitos procesuose ir padeda palaikyti tinkamą energijos lygį. Negana to, laisvieji radikalai gali paveikti ir mūsų energijos gamybos procesus, kurie ilgainiui iššaukia nuovargį. Tokiais atvejais vitaminas C prisideda prie apsaugos nuo oksidacinio streso, užtikrina ląstelių funkcionalumą ir efektyvią energijos gamybą“, – sako vaistininkė E. Ramaškienė.

Stiprina imunitetą

„Vasarą ligos niekur nedingsta, todėl nereikėtų apleisti ir savo imuniteto. Vitaminas C yra vienas geriausių pagalbininkų stiprinant mūsų imuninę sistemą. Todėl norint džiaugtis stipriu imunitetu gali pakakti vos vieno šio vitamino. Ir nepamirškite – geriausia rinktis liposominės formos vitaminą C, nes ji padės užtikrinti efektyvesnį įsisavinimą“, – sako vaistininkė E. Ramaškienė.