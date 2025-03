Požymiai, kad patalynę skalbiate per retai

„Pernelyg retai skalbiant patalynę, dažniau pasireiškia alerginės reakcijos, kurias sukelia dulkių erkutės. Alergijos simptomai gali pasireikšti čiauduliu, nosies užgulimu, kosuliu ar akių perštėjimu.

Be to, nešvari patalynė gali sukelti odos problemas, pavyzdžiui, spuogų suintensyvėjimą ar dermatitą“, – pasakoja vaistininkė E. Ramaškienė.

Jei patalynė ilgai nebuvo skalbta arba yra drėgna, gali atsirasti pelėsio sporų, kurios yra pavojingos kvėpavimo sistemai ir gali sukelti astmos priepuolius ar kitus kvėpavimo sutrikimus.

Kaip tinkamai prižiūrėti patalynę?

„Pagalvių ir antklodžių užvalkalai sugeria ne tik prakaitą, bet ir odos riebalus bei pleiskanas, todėl per retai keičiama patalynė tampa puikia terpe bakterijoms daugintis. Patalynę rekomenduojama skalbti bent kartą per dvi savaites, o jei prakaituojate stipriau, sergate ar turite alergijų – dar dažniau, bent kartą per savaitę“, – įvardija vaistininkė E. Ramaškienė.

Vaistininkė priduria, kad norint tinkamai prižiūrėti patalynę, svarbu ne tik dažnai ją skalbti, bet ir tai daryti teisingai.

„Patalynę reikėtų skalbti 40–60 °C temperatūroje, kad būtų sunaikintos bakterijos ir dulkių erkutės. Jei patalynė labai nešvari arba ja naudosis alergiją turintis žmogus, verta rinktis aukštesnę – 60 ar net 90 °C temperatūrą. Žinoma, nepamirškite atsižvelgti ir į audinį, ar tokia temperatūra jam galima“, – sako vaistininkė E. Ramaškienė.

Ji taip pat pataria vengti per didelio skalbimo priemonių kiekio, nes likę skalbiklio likučiai gali dirginti odą. Rekomenduojama naudoti papildomą skalavimo režimą, kad būtų visiškai pašalintos cheminės medžiagos.

Kaip nuraminti atsiradusias odos reakcijas?

„Jei po miego atsirado odos niežulys ar bėrimai, pirmiausia patariama naudoti švelnius, odą raminančius kremus ar losjonus su pantenoliu, alaviju ar ramunėlių ekstraktu – jie padeda sumažinti odos sudirginimą. Taip pat verta rinktis bekvapes, hipoalergines kūno priežiūros priemones“, – sako vaistininkė E. Ramaškienė.

Jei niežulys arba bėrimai nepraeina, gali padėti antihistamininiai kremai ar vaistai, tačiau prieš juos vartojant verta pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Ką daryti, atsiradus alergijos simptomams?

Jei po miego atsirado alergijos simptomai, pavyzdžiui, čiaudulys, nosies užgulimas, kosulys ar akių perštėjimas, pirmiausia svarbu sumažinti kontaktą su galimais alergenais.

„Norint palengvinti simptomus, galima naudoti jūros vandens purškalus nosiai – jie padeda išvalyti nosies gleivinę nuo dulkių erkučių. Jei simptomai stipresni, galima vartoti antihistamininius vaistus. Akių perštėjimą gali palengvinti drėkinamieji akių lašai be konservantų. Taip pat verta apsvarstyti galimybę naudoti specialias antialergines pagalves ir čiužinių užvalkalus, kurie sumažina dulkių erkučių kaupimąsi“, – sako E. Ramaškienė.