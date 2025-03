Sutikime pavasarį sveikesni, lieknesni ir atjaunėję: aktualūs specialistų patarimai bei pasiūlymai

Treniruotės baseine – ne tik sportas, bet ir geros savijautos šaltinis

Atėjus pavasariui daugelis žmonių pradeda labiau rūpintis savo fizine ir emocine sveikata. Plaukimas – vienas efektyviausių sporto būdų: treniruojamas visas kūnas, gerinama kraujotaka, didinamas sąnarių lankstumas, mažinama širdies ligų rizika, o vandens poveikis padeda atsikratyti streso ir nuovargio.

Kauniečiai ir miesto svečiai kviečiami sportuoti „Žalgirio“ arenos baseine – didžiausiame ir moderniausiame baseinų bei pirčių komplekse Lietuvoje! Čia lankytojų laukia 50 m Olimpinis baseinas, 11 skirtingų pirčių, 6000 m² SPA erdvė su masažinėmis srovėmis, vaikų pramogų zona, restoranu bei vidaus ir lauko sūkurinėmis voniomis su įspūdingu vaizdu į Nemuno salos gamtą.

Plaukimo entuziastams – visada užtikrinami bent trys laisvi takai 50 m baseine, o norintys tobulinti įgūdžius gali pasinaudoti savarankiškomis plaukimo treniruočių programomis, užtikrinančiomis jų efektyvumą. Mėgstantiems sportuoti grupėje – daugiau nei 20 užsiėmimų per savaitę: „Aqua aerobika“ ir „Zumba“, sąnarių mankšta, specialios treniruotės senjorams ir nėščiosioms, „Pirties kelias“ ir kt. Be to, čia jūsų laukia charizmatiški treneriai, užtikrinantys, kad kiekviena treniruotė būtų ne tik naudinga, bet ir kupina gerų emocijų!

Po treniruotės siūloma pailsėti erdvioje SPA zonoje: atlikti savarankišką hidromasažo procedūrą pagal pasirinktą programą, pasikaitinti pirtyse ar susikurti savo pirčių ritualą, pasimėgauti ramybe lauko sūkurinėje vonioje ir kt. „Jaučiame pareigą ne tik teikti paslaugas, bet ir edukuoti žmones apie pirtis, plaukimą, hidroterapiją, skatinti žmonių aktyvumą bei sveikesnę gyvenseną. Todėl mums be galo svarbu siūlyti tiek unikalias programas, įspūdžius, geras emocijas, tiek lanksčią kainodarą, prieinamą įvairaus amžiaus asmenims“, – atvirauja baseino vadovas Emilis Vaitkaitis.

Treniruotės baseine – tai ne tik sportas, bet ir geros savijautos šaltinis. Pasitikite pavasarį stipresni, aktyvesni ir laimingesni!

Pavasario darbai: kaip išvengti nugaros traumų ir apsaugoti stuburą?

Graži pavasario diena, saulė spinduliai maloniai šildo veidą, atgyja paukščių balsai, o jūs su entuziazmu imatės sodo darbų. Jau po kelių valandų jaučiate nuovargį, tačiau nusprendžiate dar šiek tiek padirbėti. Staiga slystate ant šlapios žemės, bandote išsilaikyti, bet pajuntate aštrų skausmą apatinėje nugaros dalyje. Jaučiate, kaip sunku išsitiesti, o kiekvienas judesys sukelia diskomforto jausmą. Džiaugsmingą dieną pakeičia nerimas ir vizitas pas gydytoją. Ar šios traumos buvo galima išvengti? Taip!

„Pavasaris – tai mūsų, skausmo specialistų, darbymetis“, – teigia „Clinic Agatas“ , skausmo gydymo ir stuburo chirurgijos klinikos, esančios Kaune, gydytoja anesteziologė-reanimatologė Asta Mažeikaitė-Banevičienė. Pasak mūsų pašnekovės, šiuo metų laiku didėja fizinis aktyvumas, o kartu padažnėja ir nugaros skausmų atvejų. Daugelis pacientų juos pajunta po intensyvių sodo darbų ar sunkesnio fizinio krūvio lauke. Norint išvengti šių problemų, itin svarbu suprasti pagrindinius biomechaninius veiksnius ir taikyti prevencines priemones, kurios padės apsaugoti stuburą, atliekant sodo ir daržo darbus.

Kaip apsaugoti nugarą ir stuburą atliekant sodo darbus? Kasdieniai kiemo darbai reikalauja daug fizinių pastangų: lenkimasis, kėlimas, sukimas, ilgalaikis stovėjimas ar darbas klūpant sukuria didelę apkrovą stuburui. Be to, nelygus gruntas gali papildomai apkrauti juosmens sritį, sukelti stuburo nestabilumą ir skatinti mikrotraumas.

Apšilimas ir tempimo pratimai. Prieš pradėdami darbus, atlikite lengvą apšilimą, įskaitant nugaros, klubų ir kojų tempimo pratimus. Tai paruoš raumenis ir sumažins traumų riziką.

Prieš pradėdami darbus, atlikite lengvą apšilimą, įskaitant nugaros, klubų ir kojų tempimo pratimus. Tai paruoš raumenis ir sumažins traumų riziką. Naudokite tinkamus kėlimo metodus. Keldami sunkius objektus, tokius kaip maišai su žemėmis ar akmenys, lenkite kelius, laikykite nugarą tiesią, naudokite kojų ir liemens raumenis. Venkite sukimosi keliant – geriau pasisukite visu kūnu.

Keldami sunkius objektus, tokius kaip maišai su žemėmis ar akmenys, lenkite kelius, laikykite nugarą tiesią, naudokite kojų ir liemens raumenis. Venkite sukimosi keliant – geriau pasisukite visu kūnu. Paskirstykite darbą etapais. Nesistenkite visko atlikti vienu kartu – darykite pertraukas, kad išvengtumėte per didelės stuburo apkrovos.

Nesistenkite visko atlikti vienu kartu – darykite pertraukas, kad išvengtumėte per didelės stuburo apkrovos. Rinkitės ergonomiškus įrankius. Įrankiai su ilgomis rankenomis ar reguliuojamais laikikliais sumažina poreikį lenktis ir palengvina darbą.

Įrankiai su ilgomis rankenomis ar reguliuojamais laikikliais sumažina poreikį lenktis ir palengvina darbą. Išlaikykite taisyklingą laikyseną. Stenkitės išlaikyti nugarą neutralioje padėtyje, sulenkite kelius ir pasinaudokite kojų raumenų jėga.

Stenkitės išlaikyti nugarą neutralioje padėtyje, sulenkite kelius ir pasinaudokite kojų raumenų jėga. Dėvėkite tinkamą avalynę. Pasirinkite batus su gera amortizacija ir stabilumu, kad sumažintumėte stuburo apkrovą dirbant nelygiame reljefe.

Pasirinkite batus su gera amortizacija ir stabilumu, kad sumažintumėte stuburo apkrovą dirbant nelygiame reljefe. Stiprinkite liemens raumenis. Tokie pratimai, kaip pilvo preso stiprinimas ar juosmens stabilizavimas, padeda išlaikyti tvirtą nugarą ir sumažinti traumų riziką.

Tokie pratimai, kaip pilvo preso stiprinimas ar juosmens stabilizavimas, padeda išlaikyti tvirtą nugarą ir sumažinti traumų riziką. Nesistenkite visko daryti vieni. Jei reikia perkelti labai sunkius objektus ar atlikti sudėtingesnius darbus, paprašykite pagalbos arba pasamdykite specialistus.

Kodėl stuburas dažnai nukenčia atliekant sodo darbus?

Pasikartojantys judesiai ir netinkama laikysena. Nuolatinis lenkimasis ir sukimosi judesiai didina stuburo apkrovą ir gali sukelti ilgalaikius pažeidimus.

Nuolatinis lenkimasis ir sukimosi judesiai didina stuburo apkrovą ir gali sukelti ilgalaikius pažeidimus. Staigus kritimas ar netikėtas sukrėtimas. Dirbant ant šlapių plytelių ar nelygaus grunto, kritimai gali sukelti ūminį juosmens skausmą ar net stuburo lūžius.

Dirbant ant šlapių plytelių ar nelygaus grunto, kritimai gali sukelti ūminį juosmens skausmą ar net stuburo lūžius. Netinkami darbo įrankiai. Ergonomiškai nepritaikyti ar per sunkūs įrankiai sukelia nereikalingą nugaros raumenų įsitempimą ir stuburo apkrovą bei skatina netaisyklingą laikyseną.

Kada būtina kreiptis į gydytoją? Jei jaučiate nuolatinį juosmens skausmą, pastebite ribotą judesių amplitudę, tirpimą ar jėgos sumažėjimą kojose, nedelskite – kuo anksčiau kreipsitės į specialistus, tuo didesnė tikimybė išvengti rimtų stuburo problemų. „Clinic Agatas“ – skausmo gydymo ir stuburo chirurgijos klinika, kurioje dirba aukščiausio lygio specialistai. Atsižvelgiant į jūsų diagnozę, gali būti taikomi šie gydymo metodai:

Fizioterapija ir kineziterapija – stiprinant stuburo stabilumą ir mažinant skausmą.

– stiprinant stuburo stabilumą ir mažinant skausmą. Invazinis gydymas („blokados“) – mažinančios uždegimą ir skausmą juosmens srityje.

– mažinančios uždegimą ir skausmą juosmens srityje. Chirurginės operacijos – padedančios efektyviai atkurti stuburo funkcionalumą.

Tegul šį pavasarį jūsų stuburas išlieka stiprus, o kiekviena diena gamtoje – tikras malonumas!

Nugalėkite pavasarinę alergiją – ozonoterapijos galia jūsų sveikatai

Pavasarį atbundanti gamta užlieja pasaulį ryškiai žaliais atspalviais, oras prisipildo gaivių aromatų, o šiltėjančios dienos kviečia mėgautis grynu oru. Tačiau jei jums pavasaris ne džiaugsmas, o nuolatinė kova su varginančiu čiauduliu, akių perštėjimu ir nosies užgulimu, jūs – ne vieni. Kol dauguma žmonių džiaugiasi žydinčiais miškais ir sodais, jūs kantriai slepiatės namuose filtruodami orą ir nuolat gerdami priešalerginius vaistus. Ar žinojote, kad yra inovatyvus būdas ne tik sumažinti alerginius simptomus, bet ir prisidėti prie organizmo atsparumo stiprinimo?

Ozonoterapija – kaip atliekama ši procedūra? „Clinic Agatas“ , veikiančios Kaune ir Klaipėdoje, siūloma ozonoterapija – tai pasaulyje pripažintas nemedikamentinis gydymo metodas, kuris pasitvirtino kaip viena iš natūralių priemonių organizmui stiprinti ir padėti prisitaikyti prie aplinkos pokyčių. Ši procedūra atliekama kvalifikuotų specialistų, užtikrinant maksimalią naudą jūsų organizmui. Ozonas – natūraliai gamtoje randamos dujos, kurios aktyvina organizmo apsaugines funkcijas, mažina uždegiminius procesus ir gerina bendrą savijautą.

Intraveninės ozonoterapijos metu iš paciento paimamas nedidelis kiekis kraujo, prisotinamas deguonimi ir grąžinamas atgal į organizmą. Procedūra trunka apie 20 minučių ir yra visiškai saugi. Prieš pradedant gydymą, būtina gydytojo ozonoterapeuto konsultacija. „Clinic Agatas“ klinikoje dirbanti specialistė Diana Petrauskienė konsultuoja tiek gyvai Kaune ir Klaipėdoje veikiančioje klinikoje, tiek ir nuotoliniu būdu.

Kodėl verta rinktis ozonoterapiją kovojant su sezonine alergija? Sezoninė alergija gali gerokai apriboti gyvenimo kokybę – nuolatinis nosies užgulimas, akių perštėjimas, čiaudulys ir bendras nuovargis trukdo mėgautis pavasariu. Dauguma žmonių pasitelkia simptomų malšinimui skirtus vaistus, tokius kaip antihistamininiai preparatai ar kortikosteroidai, tačiau šie vaistai neretai sukelia nepageidaujamą šalutinį poveikį.

„Clinic Agatas“ siūloma intraveninė ozonoterapija yra natūrali, inovatyvi ir saugi priemonė, galinti padėti suvaldyti alergijos simptomus ir stiprinti organizmo atsparumą. Skirtingai nei įprasti antihistamininiai vaistai, ši terapija orientuota ne tik į laikiną palengvėjimą, bet ir į ilgalaikį organizmo atsparumo stiprinimą.

Ozonoterapijos nauda:

Uždegimo mažinimas – ozonoterapija mažina uždegiminius procesus kvėpavimo takuose, taip sumažindama nosies užgulimą ir sinusų spaudimą.

– ozonoterapija mažina uždegiminius procesus kvėpavimo takuose, taip sumažindama nosies užgulimą ir sinusų spaudimą. Imuninės sistemos stiprinimas – ozonas stimuliuoja organizmo apsauginius mechanizmus, todėl jis tampa atsparesnis alergenams ir sezoniniams susirgimams.

– ozonas stimuliuoja organizmo apsauginius mechanizmus, todėl jis tampa atsparesnis alergenams ir sezoniniams susirgimams. Antimikrobinis poveikis – ozonas naikina bakterijas, virusus ir kitus patogenus, kurie gali apsunkinti alergines reakcijas ir sukelti antrines infekcijas.

– ozonas naikina bakterijas, virusus ir kitus patogenus, kurie gali apsunkinti alergines reakcijas ir sukelti antrines infekcijas. Ilgalaikis poveikis – priešingai nei įprasti vaistai, ozonoterapija gali padėti sumažinti simptomus ir prisidėti prie organizmo stiprinimo ilgam laikui.

Jau šiandien galite žengti pirmą žingsnį į malonesnį pavasarį – be varginančio čiaudulio, nosies užgulimo ir perštinčių akių. Neleiskite alergijai vėl atimti iš jūsų gražiausio metų laiko! Registruokitės konsultacijai „Clinic Agatas“ dabar ir sužinokite, kaip ozonoterapija gali pakeisti jūsų savijautą.

Holistinis požiūris į savijautą ir kūno grožį

„DermaSurgic“ – intervencinės, lazerinės, estetinės medicinos bei dermatologijos klinika Kaune. Šios klinikos komanda eina holistinės ir integruotos medicinos keliu, siekia užtikrinti ne tik estetinį grožį, bet ir gerą savijautą. „DermaSurgic“ klinikoje siūlomos pažangiausios med. technologijos bei sprendimai, įveikiantys priešlaikinį, diskomfortą keliantį senėjimo procesą.

Štai trys klinikos pasiūlymai, kaip pavasarį pasitikti sveikesniems, gražesniems ir lienknesniems!

Grožiui. Pavasarį dažnai paūmėja plaukų slinkimas, pasireiškia jų trapumas; plaukai tampa silpni ir praranda savo žvilgesį. Estetinės medicinos centras „DermaSurgic“ siūlo platų spektrą procedūrų bei didelį plaukų priežiūros priemonių asortimentą. Klinika atstovauja Ispanijos laboratorijai „Pharma Hermetic“, pristatančiai plaukų ir skalpo odą puoselėjančius produktus: šampūnus riebiai galvos odai, priemones nuo plaukų slinkimo, ampules ir „Dermastamp“ mikroadatavimui skirtus kokteilius, skatinančius plaukų augimą, stabdančius jų slinkimą.

Svarbu pažymėti, jog visos, pagal paciento poreikį, atliekamos procedūros, tokios kaip egzosomų terapija, PRP, mezoterapija, mikroadatavimas ir kt. užbaigiamos fotobiostimuliacija – šviesos terapija.

„DermaSurgic“ estetinės medicinos centre siūlomas didelis produktų ir procedūrų asortimentas, rekomenduojamas po konsultacijos su dermatovenerologu. Taip pat klinikos gydytojai konsultuoja pacientus tiek prieš plaukų persodinimą, tiek po jo, o taip pat po šios procedūros siūlo specialius plaukų trinkimui tinkamus produktus.

Sveikatinimui. Moterys intymia sveikata ir estetine išvaizda susirūpina kaip tik šiuo metų laiku. Ar žinojote, jog šlapimo nelaikymas, makšties sausumas, lytinių organų pasikeitusi išvaizda sprendžiama pasitelkiant estetinę, lazerinę ginekologiją.

Siekiant užtikrinti moterų sveikatą ir jų gerovę „DermaSurgic“ siūlo tokias medicinines paslaugas, kaip reguliarūs patikrinimai ir profilaktika, estetinė, lazerinė ginekologija (chirurginė ir nechirurginė labioplastika), menstruacijų sutrikimų diagnostika ir gydymas, chirurginė ginekologija, seksualinės sveikatos konsultacijos, tyrimai ir gydymas bei kt.

„DermaSurgic“ estetinės medicinos centre atliekama „Ladylift®“ – makšties atjauninimo lazeriu procedūra. Tai – naujos kartos neabliacinis lazeris, kuris nesukelia jokių mikropažeidimų makšties audinyje ir atkuria bei atjaunina išorinius lytinius organus. Pagrindinės „Ladylift®“ indikacijos: koreguoti bei mažinti makšties atrofiją, sustangrinti makštį ir koreguoti bei gydyti šlapimo nelaikymą, taip pat šiuo lazeriu galima gydyti makšties sausumą, nemalonius pojūčius lytinių santykių metu. Gydymo metu diodinis lazeris skleidžia infraraudonųjų spindulių šviesą, kuri prasiskverbia į gilesnius audinius, nepažeidžiant paviršinių audinių. Gydymas yra neabliacinis, todėl visiškai saugus.

Lieknėjimui. „DermaSurgic“ centras, įgyvendindamas holistinį požiūrį į senėjimą, pristato „ReformBody“ prekės ženklą, užtikrinantį kūnui ateitį, pasitelkiant judesio terapiją, pilatesą, kineziterapiją, masažus, įvairias technologijas. Tai – visapusiška pagalba, siekiant išlaikyti žvalumą ir jaunystę ilgam. Šis metodas siejamas su kūno transformacija ir sveikata, kas yra svarbu, ieškantiems „anti-aging“ recepto.

„Reformbody“ siūlo naujovišką požiūrį į pilatesą ir tai gali būti patrauklu tiems, kurie ieško kažko naujo ir unikalaus. Judesio terapija su „Reformer Kardio“, TRX jėgos pratimai, „Pilates Reformer“ tempimo ir lankstumo mankšta išpildo netgi išrankiausių klientų norus.

„Reformbody“ sveikatingumo centre dirbantys kineziterapeutai suteikia reikiamą pagalbą po patirtų traumų, gimdymo ar fizinio pasyvumo sezono. Estetikos specialistai, pasitelkdami inovatyvias technologijas, tokias kaip radijo dažnis, vakuumas, mechaninė rotacija, endosfera, kompresija ir mezoterapija užtikrina patrauklių kūno formų palaikymą bei kūno odos stangrumą. Daugiau informacijos: www.ReformBody.lt.

Kodėl dviratininkams minant su ausinukais reikia mažiau deguonies?

Kodėl močiutė gali groti fortepijonu, nors neprisimena anūko vardo? Kaip skambėtų „Betmenas“ su kitu garso takeliu? Kodėl dviratininkams minant su ausinukais reikia mažiau deguonies? Kodėl vaikus verta mokyti muzikos, o ne programavimo? Kodėl scenoje skambinant Lisztui lūždavo fortepijonai? Kodėl Bachas laikomas muzikos Einšteinu?

Pasitikime pavasarį su... muzika! Žinoma pianistė Ieva Dūdaitė pristatė savo pirmąją knygą „Muzika visiems“

Norintiems per koncertą patirti dar didesnį malonumą, t. y. ne tik girdėti, bet ir suprasti muzikos kalbą.

Nutarusiems savo mažuosius leisti į muzikos mokyklą.

Pasiryžusiems išpildyti gyvenimo svajonę pagaliau išmokti skambinti fortepijonu.

Ši knyga yra daugiau nei keli šimtai puslapių. Jūsų laukia ir papildoma informacija, pasiekiama per gausybę QR kodų, ir – dėmesio! – pirmasis Lietuvoje pianino pradžiamokslis!

I.Dūdaitė – tarptautinio pripažinimo sulaukusi pianistė, kurios vardas skamba garsiausiose pasaulio koncertų salėse ir didžiausiuose muzikos festivaliuose. Jau kelis kartus nominuota prestižiniams apdovanojimams „Opus Klassik“, ji sužavi klausytojus savo meistriškumu ir muzikos interpretacijomis.

Nuo šešerių metų fortepijonu groti pradėjusi, Ieva praleido trečdalį savo gyvenimo užsienyje, kur tobulino įgūdžius ir siekė meistriškumo. Šalia visada yra mylimas vyras Marijonas, dukrelė Marija ir, žinoma, „pirmoji meilė“ – fortepijonas. Ieva išsiskiria savo daugiakalbiškumu – laisvai kalba net aštuoniomis kalbomis. I.Dūdaitė įrašė savo vardą į Lietuvos muzikos istoriją, tapusi pirmąja šalies pianiste, surengusia areninį turą „Grand Piano Show“.

Be įspūdingų pasirodymų, Ieva yra atsidavusi mokytoja ir mama, kuri aistringai dalinasi savo muzikos žiniomis su kitais. Jos dėka klausytojai įgyja ne tik teorinių žinių, bet ir pajunta muzikos istorijos žavesį bei grožį.

„Ieva yra ta mokytoja, kuri pianinu groti išmokys ir kėdę! Jos aistra muzikai yra tiesiog šaukštais kabinama ir jaučiama. Man labai patinka, kad ji tokia veikli, visada turi projektų ir drąsių planų – džiaugiuosi jos knyga ir noriu vėl groti.“ – Beata Nicholson.

Kaip po žiemos atgauti jėgas ir pasikrauti energijos?

Pavasaris – neabejotinai gamtos prabudimo metas, tačiau tai ir laikotarpis, kuomet po žiemos jaučiame nuovargį, silpnumą, mums neretai trūksta energijos. Gyvybingumui, energijai atstatyti gali padėti augalų bei vaisių ekstraktai.

Norėtume pristatyti „Vironox“ – tai epigenetinė linija sukurta bendradarbiaujant Šveicarijos ir Lietuvos mokslininkams.

„Vironox jėgoms atstatyti +“ – tai produktas pagamintas iš augalų ekstraktų gyvybingumui, energijai, nervų sistemai, imunitetui, raumenų ir kaulų būklei, kvėpavimui. Produktas tiks ne tik norintiems greičiau atsigauti po ligos, bet ir po fizinio krūvio. Kininių ženšenių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalų organizmo gyvybingumą. Vitaminai B6 ir B12 padeda palaikyti normalią energijos apykaitą ir mažinti nuovargį. O tai ypatingai aktualu ankstyvą pavasarį.

Vaistinių čiobrelių, eukaliptų lapų ekstraktai padeda palaikyti normalią kvėpavimo sistemos funkciją. Vaistinių šalavijų, juoduogių šeivamedžių vaisių ekstraktai padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

„Vironox jėgoms atstatyti +“ ieškokite vaistinėse arba aconitum.lt , tai nepamainomas produktas jūsų namų vaistinėlėje.

Tai yra maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Sveikos ir subalansuotos mitybos sprendimai

Kasdienė mityba turi didžiulę įtaką mūsų sveikatai, energijos lygiui ir bendrai savijautai. Netinkamai subalansuota mityba gali lemti nuovargį, prastą savijautą ir netgi sveikatos sutrikimus. Šių dienų greitas gyvenimo tempas dažnai trukdo skirti pakankamai laiko tinkamam maisto pasirinkimui ir jo ruošai. Štai kodėl sveikos ir subalansuotos mitybos sprendimai šiandien vis aktualesni – jie padeda ne tik jaustis geriau, bet ir padailinti kūno linijas.

„Cityrush“ – maisto rinkinių rinkos lyderis, inovatyvi sveikos mitybos paslauga, siūlanti subalansuotus maisto rinkinius, kurie padeda žmonėms maitintis sveikai ir patogiai.

Jei neturite laiko gaminti arba nežinote, kaip suformuoti sveikos mitybos įpročius, „Cityrush“ skuba jums į pagalba. Ši paslauga leidžia mėgautis gardžiais ir subalansuotais patiekalais be jokio vargo – bus pasirūpinta viskuo: nuo patiekalų gaminimo iki pristatymo tiesiai į jūsų namus ar ofisą. Be to, „Cityrush“ komanda atidžiai įsiklauso į klientų pageidavimus ir, esant poreikiui, pritaiko meniu pagal individualius poreikius, pašalindama nepageidaujamus produktus ar alergenus, kas yra itin svarbu. Beto, ši paslauga taip pat leidžia išvengti perteklinio maisto gaminimo ir išmetimo – tai ne tik padeda jūsų biudžetui, bet ir prisideda prie tvaraus gyvenimo būdo. Jums nereikės rūpintis sugedusiais produktais ar išmesti maisto, kuris nebuvo suvartotas laiku.

Mitybos rinkiniai, kuriuos siūlo „Cityrush“ :

Sportui – sudarytas iš 3 pagrindinių patiekalų ir 2 užkandžių, puikiai tinkantis tiems, kas mėgsta valgyti dažniau mažomis porcijomis.

– sudarytas iš 3 pagrindinių patiekalų ir 2 užkandžių, puikiai tinkantis tiems, kas mėgsta valgyti dažniau mažomis porcijomis. Subalansuotas – sudarytas iš 3 pagrindinių patiekalų, tinkantis tiems, kas papildomai mėgsta suvalgyti proteino batonėlį arba išgerti kokteilį.

– sudarytas iš 3 pagrindinių patiekalų, tinkantis tiems, kas papildomai mėgsta suvalgyti proteino batonėlį arba išgerti kokteilį. Darbui – mažiausias Cityrush rinkinys, tinkantis tiems, kas nežino, ką gi pasiimti su savimi į darbą, o kavinių maistas nebeatrodo sveikas ir skanus.

– mažiausias Cityrush rinkinys, tinkantis tiems, kas nežino, ką gi pasiimti su savimi į darbą, o kavinių maistas nebeatrodo sveikas ir skanus. Profesionalų – tai rinkinys sudarytas iš 4 patiekalų. Šiame rinkinyje visi patiekalai yra kruopščiai apskaičiuoti bei pritaikyti raumens augimui, formos ryškinimui, reikiamoms medžiagoms sportuojant gauti, taip pat tam, kad raumuo neitų į katabolizmą.

– tai rinkinys sudarytas iš 4 patiekalų. Šiame rinkinyje visi patiekalai yra kruopščiai apskaičiuoti bei pritaikyti raumens augimui, formos ryškinimui, reikiamoms medžiagoms sportuojant gauti, taip pat tam, kad raumuo neitų į katabolizmą. Individualus – tai mitybos planas, kuris ruošiamas pagal individualias užklausas. Štai čia mes turime galimybę įgyvendinti visus kliento poreikius bei pasiūlyti Keto, Paleo, Viduržemio bei kitus mitybos planus.

Atėjus pavasariui „Cityrush“ pristato naujieną, kuri leis dar paprasčiau ir patogiau užsisakyti mitybos rinkinius. Sekite naujienas www.cityrush.lt ir nepraleiskite galimybės dar lengviau pasirūpinti savo sveika mityba!

2025-ųjų sportinės aprangos tendencijos – drąsūs akcentai ir figūrą formuojantys siluetai

Pavasaris – tai nauja pradžia, o kartu ir puiki proga atsinaujinti! Po žiemos norisi daugiau judėti, jaustis energingai ir pasitikėti savimi. „Gym Glamour“ – tai daugiau nei sportinė apranga. Tai moterų saviraiškos būdas, padedantis pabrėžti jų kūno linijas, išryškinti formas ir jaustis ne tik patogiai, bet ir stilingai.

Kuo išsiskiria Gym Glamour aprangą? Aukštos kokybės, elastingos ir nepermatomos medžiagos – audiniai prisitaiko prie kūno ir suteikia maksimalų komfortą tiek sportuojant, tiek kasdienybėje. Be to, jie nesiglamžo ir išlaiko formą net po daugelio skalbimų. Ikoniškasis „scrunch“ efektas – tai specialiai suformuota raukta medžiaga sėdmenų srityje, kuri vizualiai pakelia, suteikia apimties ir paryškina kūno formas. Šis efektas leidžia pasitikėti savimi ir atrodyti nepriekaištingai.

Dizainas, kuris tinka tiek sportui, tiek kasdieniam dėvėjimui – modeliai sukurti taip, kad jaustumėtės puikiai bet kokioje situacijoje. Elegantiškos detalės ir figūrą modeliuojantys kirpimai leidžia „Gym Glamour“ aprangą derinti ne tik sporto salėje, bet ir mieste, kuriant stilingus įvaizdžius.

Vizualiai paryškina kūno linijas – aukštas liemuo, strategiškai išdėstytos siūlės ir figūrą modeliuojantys audiniai suteikia sportinei aprangai estetikos ir leidžia pabrėžti geriausias kūno formas.

2025 m. sportinės aprangos tendencijos – drąsūs akcentai ir figūrą formuojantys siluetai! Šių metų sporto ir laisvalaikio mados kryptys nepalieka vietos nuoboduliui – drąsios spalvos, inovatyvūs kirpimai ir funkcionalumas tampa svarbiausiais kriterijais. „Gym Glamour“ pristato naujausią kolekciją, kurioje dera elegancija, komfortas ir moteriškų kūno linijų išryškinimas. Vienas ryškiausių 2025 m. sportinės mados hitų – unikalios ilgarankovės palaidinės, kurios ne tik pabrėžia figūrą, bet ir suteikia galimybę prisitaikyti aprangą pagal savo stilių.

Marškinėliai ilgomis rankovėmis su prailgintu faktūros raštu – kuriantys elegantišką siluetą. Reguliuojami raišteliai priekyje leidžia keisti iškirptės formą ir ilgį, suteikdami aprangai unikalumo ir individualumo. Lengvas, malonus audinys prisitaiko prie kūno ir suteikia maksimalų komfortą.

Marškinėliai su V formos iškirpte – subtiliai pabrėžia kaklo liniją ir suteikia rafinuotumo. Itin minkštas ir švelnus audinys, leidžiantis odai kvėpuoti, užtikrina nepriekaištingą jausmą dėvint tiek treniruotėje, tiek kasdieniuose deriniuose.

Tai ne tik apranga – tai išskirtinis dizainas, kuriantis pasitikėjimą savimi ir leidžiantis spindėti bet kurioje situacijoje! Nauja „Gym Glamour“ kolekcija sukurta moterims, kurios nori ne tik jaustis patogiai, bet ir atrodyti nepriekaištingai. Tad būkite pirmoji, kuri išbandys šias tendencijas!

Pavasario sveikatos paslaptys: kaip natūralūs papildai padeda pasiruošti aktyviam sezonui

Pavasaris – tai atsinaujinimo metas, kai gamta bunda, o kartu norisi daugiau energijos ir geros savijautos. Po ilgos žiemos organizmas gali jaustis išsekęs, oda – pavargusi, o bendra nuotaika – svyruojanti. Norint pasiruošti aktyvesniam gyvenimo ritmui ir atgauti natūralią energiją, svarbu skirti dėmesį tiek vidinei, tiek išorinei savijautai. Būtent čia į pagalbą atskuba AVEL – lietuviškas Premium maisto papildų prekės ženklas, kuris siūlo aukščiausios kokybės natūralius papildus be sintetinių priedų.

Pavasaris – tai metas, kai po šaltų mėnesių oda dažnai atrodo sausa ir pavargusi, o sąnariai gali būti sustingę dėl mažesnio fizinio aktyvumo žiemą. AVEL jūrinis kolagenas padeda palaikyti odos elastingumą, mažina smulkias raukšleles ir palaiko sąnarių lankstumą. Kadangi kolageno gamyba su amžiumi mažėja, papildomas jo vartojimas gali būti puikus būdas pasirūpinti savo grožiu ir judėjimo laisve pavasario sezono metu.

Pavasaris gali būti ir iššūkių metas – organizmas prisitaiko prie šviesesnių dienų, keičiasi dienos ritmas, o kartu gali kilti ir daugiau streso. AVEL ašvaganda, natūralus adaptogenas, padeda organizmui susidoroti su stresu, mažina nuovargį ir gerina bendrą savijautą. Ji palaiko nervų sistemos balansą, didina atsparumą fiziniam ir emociniam nuovargiui, todėl tai puikus pasirinkimas tiems, kurie pavasarį nori jaustis ramūs, bet energingi.

Oda neretai atrodo pavargusi po sausos žiemos aplinkos, todėl jai reikia papildomos drėgmės. AVEL hialurono rūgštis padeda išlaikyti odos drėgmės balansą, suteikia jai elastingumo ir švytėjimo. Ji veikia ne tik išoriškai, bet ir iš vidaus, palaikydama odos sveikatą bei apsaugodama nuo ankstyvo senėjimo požymių.

Kodėl verta rinktis AVEL pavasarį? Nes tai atsinaujinimo metas, todėl verta rinktis natūralius sprendimus, kurie padeda palaikyti organizmo pusiausvyrą. Šio prekės ženklo produktai yra gaminami iš aukščiausios kokybės natūralių ingredientų, be sintetinių priedų, dažiklių ar kvapiųjų medžiagų. Štai kodėl reikėtų rinktis AVEL:

Natūralumas ir grynumas – produktai gaminami be sintetinių priedų, užtikrinant aukščiausią kokybę.

– produktai gaminami be sintetinių priedų, užtikrinant aukščiausią kokybę. Mokslu pagrįsti sprendimai – kiekvienas papildas kuriamas remiantis naujausiais tyrimais.

– kiekvienas papildas kuriamas remiantis naujausiais tyrimais. Ekologiški ir tvarūs produktai – naudojamos atsakingai išgautos sudedamosios dalys, draugiškos aplinkai pakuotės.

– naudojamos atsakingai išgautos sudedamosios dalys, draugiškos aplinkai pakuotės. Lietuviškas prekės ženklas – AVEL siekia kurti produktus, kurie atitinka vietinių vartotojų poreikius.

– AVEL siekia kurti produktus, kurie atitinka vietinių vartotojų poreikius. Tinka įvairiems gyvenimo būdams – AVEL papildai skirti tiek aktyviai sportuojantiems, tiek norintiems palaikyti bendrą organizmo balansą.

„Pavasaris yra puikus metas atsinaujinti, o AVEL produktai padeda tai padaryti natūraliu būdu. Rūpindamiesi savo sveikata ir grožiu, galite jaustis energingai ir pasitikėti savimi“, – sako AVEL kūrėjai.

Pasirūpinkite savimi pavasarį natūraliai su AVEL – pasitikite naują sezoną su energija, spindinčia oda bei puikia savijauta!

Profesionalus požiūris į grožį ir atidumas kiekvienam

Norėtume jums pristatyti Renatą Šinkūnaitę-Kviatkovskienę – „K.A.R.E All About Beauty“ grožio ir estetikos namų įkūrėją, patyrusią kosmetologę, kuri nuoširdžiai siekia suteikti savo klientams ne tik estetinį, bet ir emocinį pasitenkinimą. Jos profesionalus požiūris į grožį ir atidumas kiekvienam žmogui padeda sukurti unikalią patirtį, kuri prisideda prie bendros gerovės ir pasitikėjimo savimi.

Renata visada pabrėžia, kad grožis yra ne tik išorinė išvaizda, bet ir vidinės harmonijos išraiška. Jos darbas apima ne tik kosmetologines procedūras, bet ir gilų dėmesį kiekvienam kliento poreikiui, suteikiant pasitikėjimą, ramybę ir gerą savijautą.

Kiekvienas mūsų atšilus orams anksčiau ar vėliau susigriebiame, kad artėja vasara, ir skubame sportuoti, laikytis dietų, mėgautis masažais. Ieškome brangiausių odos priežiūros priemonių, kad mūsų oda atrodytų nepriekaištingai, o veido procedūroms išleidžiame krūvas pinigų. Ir tai puiku! Jau vien tai, kad randame laiko tokioms procedūroms, jau gerina mūsų savijautą ir pasitikėjimą savimi.

Štai keletas grožio specialistės R.Šinkūnaitės-Kviatkovskienės atrinktų procedūrų, į kurias būtų pravartu atkreipti dėmesį prasidėjus pavasariui. „Hydrafacial“ procedūra veidui – tai puiki alternatyva tiems, kuriems mechaninis veido valymas, dėl sukeliamo skausmo ar odos paraudimo, yra nepriimtinas. Tai neinvazinė, visiškai neskausminga procedūra, o puikūs rezultatai matomi iškart. Oda bus giliai išvalyta, pamaitinta, sudrėkinta, atjauninta bei švytinti!

„Fr-haut“ atstatomoji, vadinama holivudinė procedūra – tinkama visiems odos tipams: atgaivina, pridrėkina, atstato odos barjerą, giliai valo ir sprendžia įvairias odos problemas. Kombinuotas veido valymas – viena iš populiariausių procedūrų, pasitinkant pavasarį. Jos metu išvaloma veido oda, „Smart Ice“ naujos kartos aparato pagalba suvedami serumai; procedūrai pastiprinti bei odai palepinti naudojamos alginatinės kaukės.

Anticeliulitinis vakuminis masažas aparatu „Starvac“ pripažintas kaip vienas iš efektyviausių figūros korekcijos bei kovai su „apelsino žievele“ būdų. Pagrindiniai fiziologiniai efektai: mikrocirkuliacijos pagerėjimas, limfodrenažo sustiprėjimas, metabolizmo suatkyvinimas, audinių aprūpinimas deguonimi, atstatomas odos stangrumas.

Na, o kad visais metų laikais išliktumėme gražios, tobulai tiks japoniškas imperatiškasis Kobido masažas – padės atsipalaiduoti, išsivalyti mintis, sustangrins odos ovalą. Intensyviai atliekant procedūras matomas žymus veido liftingo efektas.

„K.A.R.E All About Beauty“ grožio ir estetikos namai, įsikūrę Kauno rajone, Virbališkiuose. Tel. pasiteiravimui: +37060842557; +37068442166.

Pavasario iššūkis: lieknėkite ir jauskitės puikiai!

Pavasaris – tai nauja pradžia! Puikus metas atsinaujinti, atsikratyti nereikalingų kilogramų ir pasitikti šiltąjį sezoną lengvesniam, energingesniam ir pasitikinčiam savimi.

Jūsų naujo gyvenimo kelionė gali prasidėti jau šiandien – valgykite skaniai, jauskitės energingiau, sumažinkite liemens apimtį ir gražinkite savo figūrą be streso! „Emityba.lt“ – tai bene didžiausia Lietuvoje mitybos platforma, sukurta remiantis pagrindiniais dietologijos principais: nuosaikum, įvairumu, subalansuotumu, todėl padeda suformuoti teisingus ir ilgalaikius mitybos įpročius.

Prisijunkite prie „Emityba.lt“ mitybos plano dabar ir gaukite:

individualų mitybos planą, pritaikytą jūsų tikslams;

lengvus ir skanius receptus, kurie padės lengvai laikytis plano;

pirkinių sąrašą, sudarytą pagal jūsų mitybos planą;

sumažinkite liemens apimtį ir grąžinkite savo figūrą be streso;

specialią pavasario nuolaidą.

Pasiūlymas su kodu VEIKLUS galioja tik ribotą laiką – nepraleiskite progos pasikeisti! Registruokitės dabar ir pradėkite savo sveikesnio gyvenimo kelionę!

Kodėl verta pavasarį daugiau dėmesio skirti savo sveikatai?

Po ilgos ir šaltos žiemos daugelis mūsų jaučiasi pavargę, išsekę ir stokojantys energijos. Saulės trūkumas, sumažėjęs fizinis aktyvumas bei ribota šviežių vaisių ir daržovių įvairovė gali neigiamai paveikti organizmą. Tačiau pavasaris – puikus metas atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti savo išvaizda.

Žiemą dažnai susiduriame su vitaminų ir mineralų trūkumu, kuris gali sukelti nuovargį, susilpninti imuninę sistemą, išsausinti odą bei sumažinti motyvaciją sportuoti. Todėl svarbu subalansuoti mitybą, didinti fizinį aktyvumą ir pasirūpinti organizmo papildymu reikiamomis medžiagomis.

Ar žinote, kokie yra svarbiausi vitaminai po žiemos?

Vitaminas D – jo lygis po žiemos dažnai sumažėja dėl saulės šviesos trūkumo. Šis vitaminas būtinas stipriai imuninei sistemai, sveikiems kaulams bei gerai nuotaikai. Jo galima rasti riebioje žuvyje (lašišoje, skumbrėje), kiaušinių tryniuose ir specialiuose papilduose.

– jo lygis po žiemos dažnai sumažėja dėl saulės šviesos trūkumo. Šis vitaminas būtinas stipriai imuninei sistemai, sveikiems kaulams bei gerai nuotaikai. Jo galima rasti riebioje žuvyje (lašišoje, skumbrėje), kiaušinių tryniuose ir specialiuose papilduose. Vitaminas C – stiprina imunitetą, padeda organizmui kovoti su virusais bei gerina geležies įsisavinimą. Geriausi šaltiniai – citrusiniai vaisiai, kiviai, paprikos, uogos bei brokoliai.

– stiprina imunitetą, padeda organizmui kovoti su virusais bei gerina geležies įsisavinimą. Geriausi šaltiniai – citrusiniai vaisiai, kiviai, paprikos, uogos bei brokoliai. B grupės vitaminai – itin svarbūs energijai, nervų sistemai bei nuovargio mažinimui. Jų gausu mėsoje, žuvyje, kiaušiniuose, viso grūdo produktuose bei riešutuose.

– itin svarbūs energijai, nervų sistemai bei nuovargio mažinimui. Jų gausu mėsoje, žuvyje, kiaušiniuose, viso grūdo produktuose bei riešutuose. Vitaminas A – svarbus sveikai odai, geram regėjimui ir stipriai imuninei sistemai. Jį rasite morkose, moliūguose, žaliose lapinėse daržovėse ir kepenėlėse.

Pavasariui svarbūs mineralai

Geležis – ypač svarbi moterims, nes jos trūkumas gali sukelti nuovargį ir silpnumą. Geležies gausu raudonoje mėsoje, kepenėlėse, špinatuose, lęšiuose, moliūgų sėklose.

– ypač svarbi moterims, nes jos trūkumas gali sukelti nuovargį ir silpnumą. Geležies gausu raudonoje mėsoje, kepenėlėse, špinatuose, lęšiuose, moliūgų sėklose. Magnis – mažina stresą, gerina miegą ir palaiko raumenų funkciją. Jo galima rasti riešutuose, bananuose, avižose, tamsiame šokolade.

– mažina stresą, gerina miegą ir palaiko raumenų funkciją. Jo galima rasti riešutuose, bananuose, avižose, tamsiame šokolade. Cinkas – palaiko odos sveikatą ir stiprina imuninę sistemą. Jo gausu mėsoje, kiaušiniuose, jūros gėrybėse ir riešutuose.

– palaiko odos sveikatą ir stiprina imuninę sistemą. Jo gausu mėsoje, kiaušiniuose, jūros gėrybėse ir riešutuose. Omega-3 riebalų rūgštys – mažina uždegimus, gerina širdies sveikatą ir odos būklę. Jų gausu riebioje žuvyje, linų sėmenyse, chia sėklose, graikiniuose riešutuose.

Kaip atgauti jėgas pavasarį?

Vartokite daugiau šviežių vaisių ir daržovių – jie gausūs vitaminų ir padės organizmui atsigauti po žiemos.

– jie gausūs vitaminų ir padės organizmui atsigauti po žiemos. Leiskite laiką saulėje – tai natūralus būdas papildyti vitamino D atsargas ir pagerinti nuotaiką.

– tai natūralus būdas papildyti vitamino D atsargas ir pagerinti nuotaiką. Judėkite daugiau – nesvarbu, ar tai pasivaikščiojimas gamtoje, jėgos treniruotės ar joga, fizinis aktyvumas suteiks daugiau energijos.

– nesvarbu, ar tai pasivaikščiojimas gamtoje, jėgos treniruotės ar joga, fizinis aktyvumas suteiks daugiau energijos. Subalansuokite mitybą – derinkite baltymus, sveikus riebalus ir sudėtinius angliavandenius.

– derinkite baltymus, sveikus riebalus ir sudėtinius angliavandenius. Naudokite papildus, jei reikia – jei trūksta tam tikrų vitaminų ar mineralų, pasitarkite su specialistu ir pasirinkite kokybiškus papildus.