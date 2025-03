Ausies uždegimas: ar žinote, kas jį iš tiesų sukelia?

Kepurė nuo ausies uždegimo neapsaugos

„Šaltuoju sezonu ausies uždegimas pasitaiko dažniau, tačiau jį sukelia ne vaikščiojimas be kepurės, kaip mano kai kurie pacientai. Tikroji priežastis – virusinės ir bakterinės infekcijos, kurios negydomos gali komplikuotis į ausies uždegimą. Be to, uždegimą gali sukelti ir fiziniai ausies pažeidimai, pavyzdžiui, netinkamas arba per dažnas ausų valymas“, – pasakoja vaistininkė G. Kruopytė.

Anot vaistininkės, ausies uždegimą gali įspėti šie simptomai: aštrus ir stiprėjantis ausies skausmas, karščiavimas, sloga, silpnumas, taip pat gerklės ir galvos skausmai.

Per dažnas ausies valymas gali sukelti uždegimą

Vaistininkė G. Kruopytė pastebi, kad žmonės neretai valo ausis per stipriai ir neatsargiai naudodami vatos krapštukus. „Taip galima pažeisti odos landą ar net būgnelį. Net maža žaizdelė sudaro palankią terpę bakterijoms daugintis, o tai gali sukelti skausmą. Kitas pavojus – valant ausį krapštuku, siera gali būti stumiama gilyn. Iš tiesų ausies valymui mums net nereikia krapštuko, nes siera natūraliai pasišalina mums kramtant, juokiantis ar kalbant“, – aiškina G. Kruopytė.

Skausmą gali palengvinti šilti kompresai

Jei pasireiškia ausies uždegimo simptomai, svarbu kuo greičiau kreiptis į gydytoją, kuris įvertins būklę ir paskirs tinkamą gydymą.

„Skausmas – vienas labiausiai varginančių simptomų sergant ausies uždegimu. Nors egzistuoja įvairių liaudies priemonių, tokių kaip šiltas alyvuogių aliejus ar svogūnų kompresai, jų naudoti nerekomenduojama. Jei skausmas stiprus, geriau išbandykite šiltus kompresus – jie gali laikinai palengvinti būklę“, – sako vaistininkė G. Kruopytė.

Kaip taisyklingai valyti ausis?

„Yra saugesnių būdų kaip valyti ausis nei vatos krapštukai. Po maudynių užtenka švelniai nusausinti ausis rankšluosčiu – nereikia jų valyti giliai. Be to, nepamirškite – ausies sieros nereikia bijoti ir stengtis jos atsikratyti. Iš tiesų ji mums naudinga, nes drėkina ausies landą ir apsaugo nuo infekcijų“, – pataria vaistininkė G. Kruopytė.

Vietoje vatos krapštukų vaistininkė pataria geriau naudoti ausų lašiukus su alyvuogių aliejumi, kurie padeda ištirpinti susidariusius sieros kamščius. Tačiau prieš juos naudojant svarbu pasitarti su gydytoju ar vaistininku.