Įauginėjantys kojų nagai: vaistininkė atsakė, ką darote ne taip

„Eurovaistinės“ vaistininkė Elvyra Ramaškienė pasakoja, kad siauresnė avalynė gali spausti kojų nagus ir paskatinti jų įaugimus. Tačiau tai ne vienintelė įaugančių nagų priežastis. Vaistininkė pataria, ką daryti įaugus nagui, o svarbiausia – kaip to išvengti?

Kodėl įauginėja kojų nagai?

„Įauginėjantys nagai – dažna problema, kai nago kraštas įauga į odą, sukeldamas skausmą, uždegimą, patinimą ir net infekcijas. Pirmiausia tai gali sukelti silpną skausmą ir nedidelį diskomfortą, tačiau ilgainiui šis skausmas tik stiprėja, kol tampa sunku vaikščioti.

Rimtesniais atvejais tokį įaugimą gali lydėti ir pūliavimas. Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl įaugo nagas – netinkamas nagų kirpimas, ypač jei nukerpami per trumpai arba apvalinami jų kampučiai“, – pasakoja vaistininkė E. Ramaškienė.

Anot jos, tai ne vienintelė priežastis. Taip pat dažnai nagų įaugimą nulemia per siaura ir per maža avalynė ar netgi kojinės, piršto traumos ar netgi per didelis kojų prakaitavimas, kai drėgmė suminkština odą ir taip paskatina nago įaugimą.

Kaip teisingai kirpti kojų nagus?

Per trumpai arba apvaliai kerpami kojų nagai gali būti linkę į įaugimus. Todėl vaistininkė E. Ramaškienė pataria, kaip teisingai kirpti kojų nagus:

„Kojų nagus kirpkite tiesia linija, palikdami juos šiek tiek ilgesnius, kad jie neįaugtų į odą. Svarbiausia, neužapvalinkite nagų kraštų – leiskite jam augti natūraliai tiesiai. Jei nagas yra linkęs įauginėti, galima jo kraštus šiek tiek nušlifuoti dilde, tik svarbu per daug nesuapvalinti“, – pasakoja vaistininkė E. Ramaškienė.

Ką daryti, jei nagas jau įaugo?

„Jei pastebėjote, kad nagas pradėjo įauginėti, pirmiausia pamirkykite koją šilto vandens vonelėje su druska arba jodu. Taip sumažinsite uždegimą, skausmą bei suminkštinsite odą. Vėliau ištraukite koją iš vonelės ir su dezinfekuotu krapštuku ar pincetu švelniai pastūmėkite odelę nuo įaugusio nago. Švelniai pabandykite atkelti įaugusio nago kamputį“, – pataria vaistininkė E. Ramaškienė.

Po šios procedūros naudokite antiseptinius tepalus, kad išvengtumėte infekcijų. O jei skausmas stiprus, atsirado pūliavimas ar patinimas, kreipkitės į gydytoją arba padologą.

Kaip išvengti kojų nagų įauginėjimo?

Be teisingo kojų nagų kirpimo, yra ir papildomų priemonių, kurios, anot vaistininkės, padės išvengti šios problemos.

„Pirmiausia, dėvėkite patogią avalynę, kuri nespaustų pirštų. Rinkitės natūralios, kvėpuojančios medžiagos kojines, kad sumažintumėte pėdų prakaitavimą.

Taip pat po maudynių ar dušo drėkinkite odą ir nagus, kad jie neišsausėtų. O jei nagai dažnai įauga, pasikonsultuokite su vaistininku ar gydytoju, kurie galės rekomenduoti specialius apsauginius pleistrus ar silikonines tarpupirščių pertvaras“, – pasakoja vaistininkė E. Ramaškienė.