Psichikos sveikatos duomenys: daugiausia sunkumų patiria vyresnio amžiaus gyventojai

Psichikos ir elgesio sutrikimus patiriančių asmenų skaičius Lietuvoje per pastarąjį dešimtmetį nuosekliai augo. Higienos instituto (HI) Psichikos sveikatos centras, atlikęs 2014–2023 m. duomenų analizę, nustatė, kad bendras psichikos ir elgesio sutrikimų paplitimas Lietuvoje 2014–2023 m. laikotarpiu padidėjo 1,3 karto, rašoma HI pranešime žiniasklaidai.