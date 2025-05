Dėl kiekvieno virtuvėje randamo prieskonio – mokslininkų įspėjimas: gali iššaukti šalutinį vaistų poveikį

Cinamono poveikis kepenims

Cinamonas yra prieskonis, gaunamas iš džiovintos cinamono medžių žievės. Išskiriamos dvi populiarios cinamono rūšys: „tikrasis“ arba Ceilono cinamonas (Ceylon, Cinnamomum verum) – kilęs iš Šri Lankos ir Cassia cinamonas – 5 kartus pigesnis, todėl plačiau paplitęs rinkoje.

„Nors kai kurie tyrimai rodo, kad cinamono papildų vartojimas gali būti naudingas gydant diabetą arba metant svorį, tačiau norint ištirti jų naudą, reikia atlikti daugiau tyrimų“, – sakė sveikatingumo ekspertė ir skubios pagalbos gydytoja Dr. Leana Wen.

JAV Nacionalinis papildomos ir integruotos sveikatos centras teigia, kad „moksliniai tyrimai aiškiai nepagrindžia cinamono naudojimo bet kokiai sveikatos būklei gydyti“. JAV Maisto ir vaistų administracija nėra patvirtinusi cinamono naudojimo jokiai medicininei būklei gydyti.

„Cassia cinamono sudėtyje gali būti didelis kiekis kumarino, kuris yra kraują skystinanti medžiaga. Ceilono cinamone taip pat gali būti nedideli kiekiai kumarino. Jei asmuo, kuris geria kraują skystinančius vaistus, suvartoja didelį kiekį kumarino, tai gali padidinti stipraus kraujavimo riziką.

Be to, žinoma kumarino ir kepenų sąveika. Ilgalaikis cinamono produktų, kuriuose yra daug kumarino, vartojimas gali kelti pavojų kepenų ligomis sergančių žmonių sveikatai“, – įspėjo L.Wen.

Primena: maisto papildų nauda – neįrodyta

Naujo tyrimo autoriai net sudarė lėtinių ligų, dėl kurių reikėtų būti atsargiems prieš pradedant vartoti maisto papildus su cinamonu, sąrašą. Tai – hipertenzija, diabetas, vėžys, artritas, astma, nutukimas, ŽIV/AIDS ir depresija.

„Prie šio sąrašo pridėčiau visus, kurie vartoja kraują skystinančius vaistus, pavyzdžiui, asmenis, kurie sirgo širdies ligomis ir patyrė insultą, taip pat visus vaistus, kurie pašalinami iš organizmo per kepenis, ir kitus maisto papildus, kurie gali sąveikauti su cinamonu, įskaitant ciberžolę, ženšenį ir dviskiautį ginkmedį“, – sakė L.Wen.

„Tyrėjai aiškiai teigia, kad cinamono naudojimas kulinarijoje neturėtų sukelti problemų. Jie įspėja, kad reikėtų vengti per didelio cinamono vartojimo. Tačiau tyrėjai neapibrėžė, koks cinamono kiekis gali būti per didelis. Tikriausiai per didelis vartojimas yra susijęs su koncentruotų cinamono produktų, pavyzdžiui, cinamono maisto papildų, vartojimu ilgą laiką“, – paaiškino L.Wen.

„Žmonės, ketinantys vartoti cinamono maisto papildus, vertėtų pasitarti gydytoju. Jie taip pat turėtų žinoti, kad nėra aiškių įrodymų apie cinamono maisto papildų vartojimo naudą“, – pridūrė ji.

Medikė taip pat pabrėžė, kad rinkoje esantys maisto papildai nėra taip griežtai kontroliuojami kaip vaistai.

„Žmonės turėtų būti atsargūs vartodami maisto papildus. Vien tai, kad prekė parduodama kaip „natūrali“, nereiškia, kad ji yra saugi. Be to, tai, kas yra saugu mažais kiekiais, gali būti kenksminga dideliais kiekiais. Žmonės visada turėtų pasakyti, kokius maisto papildus vartoja ar ketina vartoti, savo sveikatos priežiūros paslaugų teikėjui, kad šis įvertintų, ar nėra sąveikos su vaistais“, – akcentavo W.Len.

Parengta pagal CNN inf.