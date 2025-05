6 dalykai, kurie užtikrins sklandžią inkstų veiklą: organizmas jums padėkos

Kai sutrinka inkstų veikla, gali atsirasti nuovargis, silpnumas, pėdų tinimas, pasireikšti miego sutrikimai, sumažėti apetitas.

Sakote, jaučiatės gerai? Medikai pataria prevenciškai tirtis inkstus tiems, kurie serga hipertenzija, diabetu, infekcinėmis, sisteminėmis ar paveldimomis ligomis, vartoja daug vaistų.

Atminkite, kad gyvenimo būdo pokyčiai gali labai pagerinti bendrą sveikatą, ypač jei jų imamasi jaunesniame amžiuje. Specialistai išskyrė 6 auksines taisykles, kaip išsaugoti sveikus inkstus.

1. Gaukite pakankamai skysčių

Priklausomai nuo klimato, fizinio aktyvumo ir bendros sveikatos būklės, kasdien išgerkite nuo 1,5 iki 2 litrų vandens. Tai svarbu, nes išlaikant pakankamą skysčių suvartojimą, mažėja inkstų akmenligės rizika ir palaikoma sklandi inkstų funkcija.

2. Laikykitės subalansuotos mitybos

Valgykite įvairių sezoninių vaisių ir daržovių, kad gautumėte reikiamų maistinių medžiagų. Svarbu riboti perdirbtus produktus – bet kokį šaldytą ir iš anksto paruoštą maistą. Be to, patartina riboti cukrų ir druską, nes jie gali padidinti kraujospūdį ir sukelti inkstų problemų.

3. Reguliariai mankštinkitės

Vaikščiojimas, važinėjimas dviračiu ir plaukimas gali padėti palaikyti gerą kraujospūdį ir gliukozės kiekį kraujyje. Dažna mankšta taip pat padeda kontroliuoti svorį ir mažina inkstų problemų, susijusių su nutukimu, riziką.

4. Venkite kenksmingų medžiagų

Rūkymas pažeidžia kraujagysles ir didina inkstų vėžio riziką. Kuo anksčiau meskite rūkyti! Atminkite, kad nereceptiniai vaistai nuo skausmo – ne saldainiai. Jei jie vartojami dažnai, ilgainiui gali pakenkti inkstų funkcijai. Be to, per didelis alkoholio vartojimas gali prisidėti prie aukšto kraujospūdžio, nes ir šis įprotis apkrauna inkstus.

5. Stebėkite sveikatą ir valdykite rizikos veiksnius

Reguliariai stebėkite kraujospūdį, tirkitės gliukozės ir cholesterolio kiekį kraujyje. Jei šeimoje yra sergančiųjų inkstų ligomis, diabetu ar aukštu kraujospūdžiu, apsvarstykite galimybę atlikti įprastinius inkstų funkcijos tyrimus, kad anksti aptiktumėte galimas problemas.

6. Pasitikrinkite, ar nesergate lėtiniu inkstų nepakankamumu

Ankstyvose fazėse ši liga neturi jokių požymių ar simptomų. Jei sergate diabetu ar turite kitų rizikos veiksnių, reguliariai tikrinantis gali būti aptikta ankstyvos stadijos inkstų liga.

Parengta pagal „The Week“ inf.