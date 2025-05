Vaistininkė atvirai: kokių vitaminų nereikia vartoti vasarą – gali stipriai pakenkti

Kompleksiniai vitaminai, vitaminas C ir D, Omega-3, magnis, cinkas – šiuos ir kitus vitaminus bei maisto papildus daugelis renkasi vartoti šaltuoju periodu. Tačiau ar visų žiemos vitaminų vartojimą verta tęsti ir vasarą? Pavyzdžiui, atšilus orams, dažnas nutraukia vitamino D ar vitamino C vartojimą, kiti šiuos vitaminus vartoja be pertraukų.