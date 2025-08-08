Nuovargis, pilvo pūtimas ir mieguistumas? Gali būti, kad kaltas ne vasaros oras, o jūsų kepenys

Ar pastebėjote, jog po kelių savaičių tokio atsipalaidavimo kūnas pradėjo siųsti įvairius ženklus: galbūt, jaučiatės labiau apsunkę, mieguisti, pučia pilvą, ėmė trūkti energijos, o svarstyklės parodė keletą papildomų kilogramų? Kai kurie šiuos simptomus nurašo „vasaros perkrovai“, tačiau kalta gali būti visai ne ji, o didžiausia vidaus organas – kepenys.
Išvargina prasta mityba
Kodėl būtent kepenys vasarą „pavargsta“ labiau? „Kepenys ne veltui vadinamos svarbiausia organizmo laboratorija. Jos ne tik padeda šalinti toksinus, bet ir dalyvauja medžiagų apykaitos, virškinimo procesuose, palaikant hormonų pusiausvyrą ir užtikrinant sklandžią imuninės sistemos veiklą. Tam, kad didžiausias vidaus organas tinkamai funkcionuotų, ypač svarbi saikinga mityba, pakankamai skysčių ir sveika gyvensena.
„Vasarą dažniau valgomi kepti grilyje, riebūs patiekalai, vartojamas alkoholis ir saldūs gėrimai – tokia mityba apkrauna kepenis. Perdirbtas maistas, dažni užkandžiavimai, mažesnis fizinis aktyvumas – visa tai lemia vadinamąją funkcinę perkrovą“, – paaiškino žinomas fitoterapeutas dr. Virgilijus Skirkevičius.
Net per trumpą laiką organizmas gali sureaguoti į padidėjusį kepenų krūvį – ima trūkti energijos, jaučiamas sunkumo jausmas, pilvo pūtimas, suprastėja odos būklė, miego kokybė, didėja potraukis saldumynams, dirglumas. Jei pastebėjote šiuos simptomus, gali būti, jog jūsų kepenims reikia pagalbos.
Šie simptomai gali būti susiję ir su kitais veiksniais, tačiau juos dažnai išprovokuoja būtent kepenų ir virškinimo sistemos disbalansas.
Į pagalbą – gamtos dovanos
Kaip galite pasirūpinti savo kepenims? Pirmiausia – svarbu vengti perteklinio alkoholio vartojimo, riboti riebaus ir perdirbto maisto kiekį, valgyti daugiau šviežių daržovių ir gerti pakankamai vandens.
Taip pat jau seniai žinoma, kad padėti palaikyti kepenų funkciją gali tam tikri augalai, tokie kaip margainio sėklos, kiaulpienės šaknys, imbieras, ciberžolė, saldymedis ir dilgėlės. Kliniškai įrodyta jų nauda kepenims, virškinimui ar imunitetui.
Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) patvirtino, kad šie augalai padeda palaikyti kepenų sveikatą, virškinimo sistemos veiklą, skatina organizmo valymą ir gerą savijautą, taip pat stiprina imuninę sistemą.
Kaip pasirūpinti sklandžiu kepenų darbu?
Kaip pastebi dr. V.Skirkevičius, vis daugiau žmonių Europoje vietoje agresyvių organizmo „valymo“ programų renkasi prevencinius, atsakingai atrinktus augalinius mišinius. Vienas iš tokių sprendimų – „Organic DETOX“ mišinys, kurį, bendradarbiaudama su farmacininku-fitoterapeutu Virgilijumi Skirkevičiumi, sukūrė šeimos įmonė „Soulel“. Visi „Soulel“ produktai yra gaminami Lietuvoje, jų galima įsigyti ne tik internetu, bet ir didžiausiose Lietuvos vaistinėse – BENU ir „Eurovaistinėje“.
Mišinyje naudojami tik sertifikuoti ekologiški augalų milteliai – be jokių izoliatų, priedų ar sintetinių medžiagų. Jo sudėtis sukurta taip, kad palaikytų ne tik kepenų, bet ir inkstų, virškinimo bei imuninės sistemos veiklą.
Šis produktas vienoje didžiausių natūralių produktų parodų Londone neseniai pelnė geriausio augalinio produkto apdovanojimą. Juo jau pasitiki vartotojai nuo Japonijos iki Suomijos.
„Jei norite palaikyti sveikas kepenis – pradėkite nuo mažų, bet svarbių žingsnių: gerkite daugiau vandens, valgykite kartaus skonio daržovių, nevenkite švelnių prieskonių – imbiero, ciberžolės, mėtų, vartokite mažiau alkoholio. Svarbiausia – reguliarumas. Kepenys mėgsta ritmą, o ne šokus“, – patarė V.Skirkevičius.
Visi teiginiai atitinka Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) patvirtintas sveikatingumo nuorodas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktus.
