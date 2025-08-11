Žinios, kurios šviečia.
JAV restoranai mažina maisto porcijas: aiškina, kad keičiasi lankytojų apetitas

2025 m. rugpjūčio 11 d. 16:49
Lrytas.lt
Injekcijos svoriui mesti, tokios kaip „Ozempic“, tampa vis populiaresnės visame pasaulyje. Restoranai JAV jau pristato taip vadinamus „Ozempic“ valgiaraščius, nes pastebėjo, kad klientai negali suvalgyti visko, kas atsiduria jų lėkštėse.
GLP-1 vaistai – tai vaistų grupė, imituojanti arba stiprinanti gliukagoną primenančio peptido-1 (GLP-1) veikimą. GLP-1 yra natūralus hormonas, kurį mūsų organizmas išskiria žarnyne po valgio.
Šie vaistai skirti diabetui gydyti, tačiau išpopuliarėjo kaip svorio metimo priemonė. Pastebėta, kad jų injekcijos sumažina apetitą.
Augant jų naudojimui, keli JAV restoranai pristatė „Ozempic“ pritaikytus valgiaraščius, praneša „The New York Times“.
Klientai gali rinktis mažesnes porcijas, kurios sumanytos pastebėjus, kad sumažėjo valgytojų apetitas.
Niujorke veikiantis restoranų tinklas „Clinton Hall“ pristatė mini patiekalus. Už aštuonis dolerius lankytojas gauna vieno kąsnio dydžio mėsainį, mažas bulvytes ir miniatiūrinį gėrimą.
Restoranų tinklo savininkas teigia, kad naujovę pristatė dėl išaugusio maisto švaistymo, kurį lemia gerokai sumažėjęs lankytojų apetitas.
„Nuolat sutinku žmonių, kurie vartoja „Ozempic“ arba „Mounjaro“. Jie suvalgo vieną ar du kąsnius maisto, porą gurkšnių gėrimo ir paskelbia, kad yra sotūs“, – sakė restoranų tinklo savininkas Aristoteles Hatzigeorgiou.
Remiantis 2024 m. spalio duomenimis, apie 8–10 procentų JAV gyventojų vartoja kokius nors GLP-1 vaistus.
