Kas geriausiai malšina troškulį? Staigmena – tai ne vanduo

Škotijos Šv. Andriejaus universiteto mokslininkai atliko tyrimą, kurio metu aiškinosi, koks gėrimas veiksmingiausiai atstato skysčių balansą organizme.
Paaiškėjo, kad vanduo – tiek negazuotas, tiek gazuotas – gana gerai greitai drėkina organizmą, bet gėrimai su nedideliu kiekiu cukraus, riebalų ar baltymų padeda skysčių balansą išlaikyti ilgesnį laiką.
Skysčio tūris – tik vienas iš veiksnių. Suprantama, kuo daugiau išgeriate, tuo greičiau suvartotas gėrimas iš skrandžio yra absorbuojamas į kraują, akcentavo tyrimui vadovavęs profesorius Ronaldas Maughanas.
Kodėl geriausiai gaivina pienas?
Kitas veiksnys, turintis įtakos hidratacijai, yra susijęs su gėrimo maistine sudėtimi. Pasak tyrėjų, pienas drėkina organizmą geriau nei paprastas vanduo, nes jame yra laktozės („pieno cukraus“), šiek tiek baltymų ir riebalų, kurie padeda sulėtinti skysčių pasišalinimą iš skrandžio ir ilgesnį laiką palaikyti hidrataciją.
Piene taip pat yra natrio, kuris veikia kaip kempinė ir sulaiko vandenį organizme, todėl išsiskiria mažiau šlapimo.
Tie patys principai taikomi ir naudojant geriamuosius rehidratacijos tirpalus, skirtus žmonėms, kurie stipriai viduriuoja. Juose yra nedidelis kiekis cukraus, taip pat natrio ir kalio, kurie gali paskatinti vandens susilaikymą organizme.
„Elektrolitai, tokie kaip natris ir kalis, prisideda prie geresnės hidratacijos, o gėrimuose esančios kalorijos lėtina skrandžio ištuštinimą ir todėl pavėlina norą pasišlapinti“, – teigė registruota dietologė Melissa Majumdar, kuri nedalyvavo tyrime.
Cukraus – su saiku
Tačiau tyrėjų žinia apie cukrų neturėtų būti suprasta klaidingai. Saldūs gėrimai, pavyzdžiui, vaisių sultys ar kola, nėra gaivinantys. Tai nulemia žarnyne vykstantys procesai.
Sultys ir gazuoti gėrimai ne tik mažiau drėkina, bet dar ir tampa cukraus bei kalorijų šaltiniu. Jei vasaros dieną renkatės tarp limonado ir vandens, visada rinkitės vandenį.
Jo reikia mūsų inkstams ir kepenims, kad galėtų iš organizmo išplauti toksinus. Vanduo taip pat atlieka svarbų vaidmenį palaikant odos elastingumą.
„Jei esate ištroškę, jūsų organizmas pats palieps gerti daugiau“, – sakė R.Maughanas. Tačiau intensyviai sportuojant ar dirbant protinį darbą skysčių trūkumas gali būti didelė problema.
Nei kava, nei alus
Alkoholis veikia kaip diuretikas, t.y. skatina skysčių pasišalinimą su šlapimu. Kuo stipresnis alkoholis, tuo labiau jis skatina dehidrataciją.
Kas liečia kavą, skysčių pasišalinimas priklausys nuo kofeino kiekio joje. Kuo stipresnė bus kava, tuo daugiau skysčių žmogus neteks.
Šv. Andriejaus universiteto tyrėjai surikiavo gėrimus, atsižvelgiant į tai, kaip efektyviai jie drėkina organizmą. Viršuje geriausi – apačioje blogiausi:
– Neriebus pienas;
– Geriamieji rehidratacijos tirpalai;
– Pilno riebumo pienas;
– Apelsinų sultys;
– Kola;
– Dietinė kola;
– Šalta arbata;
– Arbata;
– Izotoninis gėrimas;
– Negazuotas vanduo;
– Gazuotas vanduo;
– Alus;
– Kava.
Parengta pagal CNN inf.
VanduodehidratacijaPienas
