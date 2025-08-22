Pripažino net Briuselis: šis vaisius – natūrali pagalba nuo vidurių užkietėjimo

Paprastai tariant: žalieji kiviai pasižymi vidurius laisvinančiu poveikiu.
Kiviai tapo pirmuoju šviežiu vaisiumi, kuriam ES suteikė oficialią teisę į teiginį apie naudą sveikatai.
Maisto gamintojams ir augintojams draudžiama daryti oficialius pareiškimus apie maisto ir sveikatos ryšį, nebent jie gauna specialų Europos Komisijos (EK) leidimą.
Per pastaruosius penkerius metus buvo patvirtinti tik trys teiginiai apie maisto produktų naudą sveikatai, o mažiau nei vienas iš aštuonių prašymų atlaiko ES maisto saugos agentūros mokslinį vertinimą.
Naujausias sprendimas priimtas remiantis Naujosios Zelandijos bendrovės „Zespri International Limited“, didžiausios pasaulyje kivių prekybos įmonės, paraiška.
ES sertifikatas suteiktas po daugiau nei 15 metų trukusių tyrimų, kurie parodė, kad suvalgant du žaliuosius kivius per dieną žarnynas dirba sklandžiau.
Nėra lengva gauti ES pritarimą
Gauti Briuselio palaiminimą sveikatingumo teiginiams yra sunkiau, nei galima įsivaizduoti.
Taisyklės yra griežtos dėl paprastos priežasties: ES nori apsaugoti vartotojus nuo klaidinančių pažadų. Visi teiginiai turi būti moksliškai pagrįsti, aiškūs ir tikslūs.
Kai kurie žinomesni patvirtinti teiginiai: „kalcis yra reikalingas normaliam vaikų kaulų augimui ir vystymuisi“ ir „vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos funkciją“.
Tačiau ES palaiminimas neateina lengvai. Pavyzdžiui, probiotikai vis dar nėra oficialiai pripažinti.
Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) teigia, kad moksliniai įrodymai nėra pakankamai tvirti, o tai reiškia, kad jogurto gamintojai negali ant pakuočių rašyti „geras jūsų žarnynui“, išskyrus labai konkretų atvejį, kai jogurto kultūros padeda virškinti laktozę.
Augaliniai produktai, tokie kaip žolelių arbatos ir ekstraktai, taip pat sulaukė skepsio Briuselyje. EFSA dar 2010 m. sustabdė jų vertinimus.
Tačiau kiviai sulaukė pripažinimo.
EFSA 2021 m. patvirtino, kad yra realus priežastinis ryšys tarp žaliųjų kivių vartojimo ir sklandžios žarnyno funkcijos palaikymo.
Kelerius metus dar vyko diskusijos dėl tikslios formuluotės, kol ES apsistojo ties teiginiu apie šviežių kivių savybę padidinti „tuštinimosi dažnį“.
