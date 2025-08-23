Orai
Sveikata
Gyvenu sveikai
2025 m. rugpjūčio 23 d. 18:42
Nauda savijautai stebina „nemirtingumo grybas“: gerina miegą ir kraujotaką, stiprina imunitetą
2025 m. rugpjūčio 23 d. 18:42
Lrytas Premium nariams
Melatoninas, magnis, valerijono lašai – daugelio išbandyti pagalbininkai miegui pagerinti. Tačiau šią funkciją gali alikti ir Lietuvoje neseniai išpopuliarėję adaptogenai, kurie kinų bei indų medicinoje naudojami jau daugybę amžių.
vaistininkė
adaptogenas
magnis
