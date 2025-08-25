Mažina kraujospūdį, saugo nuo Alzheimerio ligos ir vėžio: tyrimas atskleidė, kuriuos riešutus valgyti

Visos ligos iš streso
Oksidacinis atsparumas parodo organizmo gebėjimą išlaikyti gerą dviejų specifinių molekulių – laisvųjų radikalų ir antioksidantų – pusiausvyrą, kurios, esant disbalansui, gali pažeisti organizmo ląsteles.
Šis disbalansas, žinomas kaip oksidacinis stresas, gali būti sukeltas gyvenimo būdo veiksnių, tokių kaip rūkymas, ilgas ir dažnas sėdėjimas, per didelis alkoholio vartojimas ir nesveika mityba. Manoma, prisideda ir aplinkos veiksniai, įskaitant taršą bei radiaciją.
Oksidacinis stresas siejamas su įvairių ligų, tokių kaip 2 tipo cukrinis diabetas, padidėjęs kraujospūdis, reumatoidinis artritas, Alzheimerio liga ir vėžys, išsivystymu.
„Mokslininkams labai svarbu rasti naujų būdų, kaip žmonės galėtų sumažinti oksidacinį stresą“, – sakė Rosario Ligresti, Gastroenterologijos skyriaus vadovas Hakenakso universiteto medicinos centre Naujajame Džersyje (JAV).
„Oksidacinis stresas gali sutrikdyti insulino sekreciją iš kasos ir prisidėti prie atsparumo insulinui, – pridūrė jo kolegė Jennifer Cheng. – Oksidacinis stresas taip pat gali pažeisti kraujagysles, dėl to padidėja rizika patirti miokardo infarktą ir smegenų kraujotakos sutrikimą.“
Ankstesni tyrimai parodė, kad tam tikrų maisto produktų, turinčių daug antioksidantų, pavyzdžiui, lapinių daržovių, citrusinių vaisių, uogų ir riešutų, vartojimas gali padėti sumažinti oksidacinio streso riziką.
Neseniai žurnale „Scientific Reports“ paskelbtame tyrime teigiama, kad suvartojant apie 56 gramus migdolų per dieną galima sumažinti oksidacinį stresą ir pagerinti oksidacinę sveikatą, o tai gali prailginti sveiko gyvenimo trukmę.
Sveiko gyvenimo trukmė – tai rodiklis, parodantis, kiek metų žmogus vidutiniškai gyvena be didelių sveikatos problemų ar negalios, t. y. kokį laiką gali išlikti savarankiškas ir visaverčiai dalyvauti kasdieniame gyvenime.
Nepainiokite! Vidutinė gyvenimo trukmė rodo, kiek metų statistiškai gyvena žmogus. Sveiko gyvenimo trukmė – kiek metų iš to laikotarpio jis išgyvena būdamas sveikas.
Ką parodė tyrimas?
Per dieną suvalgant 60 gramų ir daugiau migdolų riešutų, kraujyje sumažėja apie oksidacinį stresą įspėjančių biožymenų kiekis.
Šio tyrimo metu mokslininkai išnagrinėjo aštuonių skirtingų tyrimų, kurie bendrai įtraukė 424 dalyvius, duomenis.
Analizę atlikę mokslininkai nustatė, kad suvartojant daugiau nei 60 g migdolų per dieną, žymiai sumažėjo tam tikri ląstelių pažeidimo žymenys, įskaitant (pasiruoškite ilgiems moksliniams pavadinimams) malondialdehidą (MDA) ir 8-hidroksi-2′-deoksiguanoziną (8-OHdG).
Be to, daugiau riešutų valgantys žmonės turėjo žymiai mažesnį šlapimo rūgšties lygį, kuris taip pat laikomas oksidacinio streso biožymeniu.
Priminimas dėl kalorijų
R.Ligresti, kuris nedalyvavo atliekant šį tyrimą, pastebėjo, kad jo rezultatai nėra labai stebinantys. Gerai žinoma, kad migdolai turi daug antioksidantų, pavyzdžiui, vitamino E ir polifenolių.
„Ši tyrimų apžvalga pateikia tvirtesnius įrodymus, kad didesnė migdolų dozė gali turėti teigiamą biologinį poveikį ir sustiprina šių riešutų reputaciją kaip sveiko maisto produkto“, – sakė R.Ligresti.
Kaip gydytoja, kurios pacientai – 2 tipo cukriniu diabetu sergantys žmonės, J.Cheng pabrėžė, kad migdolai yra geras užkandis, norintiems sumažinti oksidacinį stresą. Tačiau, ji pridūrė, kad šie riešutai yra gana kaloringi – turi apie 350 kalorijų 60 g.
„Todėl jie turėtų būti vartojami kaip užkandis, o ne kaip priedas šalia to, ką žmogus jau suvalgo dabar“, – aiškino J.Cheng.
„Mes nenorime, kad pacientai, sergantys nutukimu ar cukriniu diabetu, priaugtų svorio dėl riešutų. Vietoj bulvių traškučių geriau pasirinkite migdolus. Tai gali padėti išvengti ląstelių pažaidos“, – pridūrė gydytoja endokrinologė.
