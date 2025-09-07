Mokslininkai įspėjo vidutinio amžiaus žmones, ko nepirkti parduotuvėje: tai greitina smegenų senėjimą

Jo autoriai teigia, kad žmonės, kurie vartojo daugiausia sintetinių saldiklių, tokių kaip aspartamas ir sacharinas, pastebėjo 62 proc. greitesnį kognityvinių gebėjimų sumažėjimą – tai atitinka pasenėjimą 1,6 metų.
„Mūsų duomenys rodo, kad dirbtinių saldiklių, kurie visai ar beveik neturi kalorijų, vartojimas gali turėti ilgalaikę žalą kognityvinei funkcijai“, – teigiama tyrėjų išvadoje.
Ir anksčiau būta tyrimų, kurie atskleidė dirbtinių saldiklių pavojų sveikatai. Pastebėta, kad jie gali padidinti įvairių ligų, įskaitant 2 tipo diabetą, vėžį, širdies problemas, depresiją ir demenciją, riziką ir pažeisti žarnyno sieneles.
Tyrimų išvados kelia didelį susirūpinimą: vartotojai turėtų rinktis tagatozę, natūralų saldiklį, arba alternatyvas, tokias kaip medus ar klevų sirupas, teigė tyrėjai.
Jie analizavo septynių saldiklių poveikį tyrimo dalyvių – 12 772 Brazilijos valstybės tarnautojų, kurių vidutinis amžius buvo 52 metai – sveikatai. Žmonės buvo stebimi vidutiniškai aštuonerius metus. Dalyviai užpildė klausimynus, kuriuose nurodė savo per pastaruosius metus suvartotą maistą ir gėrimus, o vėliau atliko kognityvinių įgūdžių, tokių kaip verbalinis sklandumas ir žodžių įsiminimas, testus.
Svarbu vidutinio amžiaus žmonėms
Paaiškėjo, kad žmonės, kurie vartojo daugiausia saldiklių, mąstymo ir atminties įgūdžių blogėjimą patyrė 62 proc. greičiau nei tie, kurie jų vartojo mažiausiai. Straipsnis apie tai buvo paskelbtas amerikiečių medicinos žurnale „Neurology“.
Sudėtinių ir atskirų saldiklių, ypač aspartamo, sacharino, acesulfamo K, eritritolio, sorbitolio ir ksilitolio, vartojimas buvo susijęs su kognityviniu nuosmukiu.
Tačiau ši tendencija pastebėta tik tarp jaunesnių nei 60 metų dalyvių. Tai rodo, kad vidutinio amžiaus žmones reikia skatinti vartoti mažiau saldiklių, pabrėžė tyrimo autoriai.
Tirti saldikliai taip pat aptinkami aromatizuotame vandenyje, mažai kalorijų turinčiuose desertuose ir energiniuose gėrimuose.
„Mažai ir visai kalorijų neturintys saldikliai dažnai laikomi sveika alternatyva cukrui. Tačiau mūsų išvados rodo, kad tam tikri saldikliai laikui bėgant gali turėti neigiamos įtakos smegenų sveikatai“, – teigė pagrindinė tyrimo autorė Claudia Kimie Suemoto iš San Paulo universiteto Brazilijoje.
Verslininkai stojo piestu
Maisto ir gėrimų pramonės organizacijos abejoja tyrėjų įžvalgomis. „Patys autoriai pripažįsta, kad šis tyrimas negali įrodyti priežastinio ryšio“, – sakė Britų gaiviųjų gėrimų asociacijos generalinis direktorius Gavinas Partingtonas.
„Visų pirmaujančių pasaulio sveikatos apsaugos institucijų teigimu, necukriniai saldikliai yra saugūs, todėl jie jau ne vieną dešimtmetį naudojami įvairiuose maisto, gėrimų, vaistų ir odontologijos produktuose.
Jų naudojimas gaiviuosiuose gėrimuose padėjo Jungtinės Karalystės gamintojams nuo 2015 m. pašalinti iš produktų beveik tris ketvirtadalius milijardo kilogramų cukraus“, – aiškino G.Partingtonas.
Tarptautinė saldiklių asociacija (ISA) teigė, kad yra nusistovėjęs mokslinis sutarimas, kad saldikliai yra saugūs.
„Tai stebėjimo tyrimas, kuris gali parodyti tik statistinį, o ne tiesioginį priežastinį ryšį, – teigiama ISA pranešime. – Sąsaja tarp saldiklių vartojimo ir kognityvinio nuosmukio neįrodo, kad vienas sukelia kitą.“
Parengta pagal „The Guardian“ inf.
jogurtasgazuotas gėrimasAspartamas
Rodyti daugiau žymių