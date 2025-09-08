Drėgnos servetėlės: ar visada gera išeitis? Kada jų geriau nenaudoti

Drėgnos servetėlės išties naudingos tada, kai nėra galimybės nusiplauti rankų – keliaujant, stovyklaujant ar po kontakto su viešo naudojimo paviršiais, pavyzdžiui, durų rankenomis. Jos praverčia prieš užkandžiaujant ar norint nuvalyti vaikui rankas žaidimų aikštelėje. Tačiau jos nėra visaverčiai muilo pakaitalai.
„Drėgna servetėlė gali pašalinti paviršinį nešvarumą, tačiau ji nepašalina bakterijų taip, kaip tai padaro rankų plovimas su muilu. Po tualeto, sporto ar žemės darbų – vien servetėlių nepakaks“, – sako „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Vilmantė Mostautienė.
Dėmesys sudėčiai – būtinas
Renkantis servetėles verta atsižvelgti ne tik į kainą ar pakuotės patogumą, bet ir į sudėtį. Servetėlėse neturėtų būti alkoholio, parabenų, dažiklių ar stiprių kvapiklių, nes šios medžiagos gali dirginti odą – ypač jautresnę. Geresnis pasirinkimas – iš natūralių ingredientų pagamintos servetėlės, praturtintos alavijo ar ramunėlių ekstraktais. Ypač populiarios yra vandens pagrindo servetėlės, kurių sudėtyje – net 99,9 proc. gryno vandens.
„Svarbus ir pats audinys – servetėlės turėtų būti tvirtos, ne per plonos, švelnios liesti, nes plonesnės greitai plyšta ir dėl papildomo trynimo gali dar labiau sudirginti odą. Taip pat verta rinktis tokias servetėles, kurių pakuotė sandariai užsidaro – idealiu atveju su plastikiniu dangteliu, kad servetėlės neišdžiūtų“, – atkreipia dėmesį V. Mostautienė.
Kada reikėtų vengti?
Žmonėms, kurių oda jautri, linkusi į egzemą, atopinį dermatitą ar alergines reakcijas, drėgnų servetėlių patariama vengti – ypač jei jų sudėtyje yra kvapiklių ar alkoholio. Tokios priemonės gali pažeisti natūralų odos apsauginį sluoksnį ir dar labiau ją sudirginti ar išsausinti.
„Jei po servetėlių naudojimo oda parausta, šerpetoja ar tampa jautri, reikėtų nedelsiant ją nuplauti vandeniu, nusausinti ir patepti hipoalerginiu drėkinamuoju kremu ar emolientu. Jei simptomai nepraeina – būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku“, – pataria V. Mostautienė.
Vaikams – ypatingas dėmesys
Vaikų oda yra ypač jautri, todėl jų priežiūrai skirtos servetėlės turi būti be alkoholio, be kvapiklių, hipoalerginės, praturtintos raminančiais ingredientais, tokiais kaip alavijas ar ramunėlės. Jos dažniausiai būna minkštesnės ir storesnės nei suaugusiesiems skirtos, atitinka natūralų odos pH.
„Net ir vaikams skirtas servetėles rekomenduojama naudoti tik tada, kai nėra galimybės nusiprausti vandeniu. Ilgalaikis jų naudojimas vietoj prausimo – tai ne higienos sprendimas, o patogumo kompromisas“, – pabrėžia vaistininkė.
Kuo skiriasi servetėlės pagal paskirtį?
Parduotuvių lentynose servetėlės dažnai skirstomos pagal jų naudojimo paskirtį – vaikams, rankoms, veidui, intymiai higienai.
„Pavyzdžiui, veidui skirtos servetėlės dažniausiai būna be alkoholio, švelnesnės, su raminančiomis medžiagomis. Intymiai higienai skirtos servetėlės yra pH subalansuotos, be kvapiklių ir alkoholio – kad nepažeistų natūralios mikrofloros. Rankoms skirtos servetėlės gali turėti antibakterinių savybių ar alkoholio“, – aiškina V.Mostautienė.
Trumpalaikis patogumas – ne ilgalaikė išeitis
Drėgnos servetėlės – tai praktinis sprendimas laikinoje situacijoje, tačiau jos neturėtų tapti pagrindine higienos priemone. Muilas, šiltas vanduo ir rankšluostis vis dar yra efektyviausia kombinacija, siekiant apsaugoti odą ir išvengti infekcijų.
„Jei drėgnos servetėlės naudojamos atsakingai – jos gali būti tikrai naudingos. Tačiau jei jos tampa nuolatiniu įpročiu net tada, kai yra galimybė nusiplauti rankas, tai jau signalas stabtelėti ir pagalvoti apie odos sveikatą bei ilgalaikį poveikį“, – reziumuoja vaistininkė.
