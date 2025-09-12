Ausų valymas: kaip tai daryti teisingai?

Dažniausios klaidos valant ausis
„Viena iš pavojingiausių klaidų – medvilninių ausų krapštukų naudojimas. Jie stumia sierą gilyn, kur ji gali susikaupti ir suformuoti kamštį. Be to, staigesnis judesys krapštuku gali pažeisti ausies būgnelį. Taip pat kartais žmonės atsisakę ausų krapštukų, pradeda ausų ertmes per dažnai plauti vandeniu ar muilu“, – pasakoja vaistininkė E. Ramaškienė.
Anot jos, per dažnas ausų plovimas gali pažeisti natūralią ausies odos apsaugą. Išsausėjusi oda tampa jautresnė ir palankesnė infekcijų susidarymui.
Kaip teisingai valyti ausis?
„Dažniausiai ausims papildomos priežiūros net nereikia. Natūralūs judesiai, tokie kaip kramtymas, kalbėjimas ar juokas, padeda sierai pasišalinti iš ausies kanalo. Tad jei ji nesukelia diskomforto, jos šalinti nebūtina. Iš tiesų pakanka įprasto prausimosi duše ar vonioje. Vanduo nuplauna išorinę ausies kriauklę, o po to ją pakanka švelniai nusausinti rankšluosčiu, nelendant gilyn“, – pabrėžia vaistininkė E. Ramaškienė.
Jei susiformavo sieros kamštis, rekomenduojama kreiptis į gydytoją, kad jis įvertintų būklę ir prireikus paskirtų tinkamą gydymą. Kartais tai gali būti specialių lašų ausims paskyrimas arba sieros kamščio pašalinimas.
„Jei po ausies valymo atsiranda skausmas, spengimas, kraujavimas ar staiga pablogėja klausa, tai yra ženklas, kad galėjo būti pažeistas ausies kanalas arba būgnelis. Taip pat šiuos simptomus gali lydėti ausies užgulimas ar galvos svaigimas. Visais šiais atvejais būna kreiptis į gydytoją“, – priduria vaistininkė E. Ramaškienė.
ausų valymassieros kamštisEurovaistinė
