Sugrįžo trumpesnės dienos ir tamsūs rytai: kaip tai veikia mūsų nervų sistemą?

Rudens iššūkiai psichinei sveikatai
Sezonų kaita gali daryti tiesioginę įtaką psichikos sveikatai ir padidinti depresijos riziką. Tai dažniausiai pasireiškia rudens ir žiemos mėnesiais, kai trūksta saulės šviesos.
„Sezoniniai pokyčiai išties gali daryti didelę įtaką mūsų nervų sistemai. Ilgėjant tamsiajam paros laikui, sumažėja saulės šviesos, o tai tiesiogiai veikia melatonino ir seratonino gamybą smegenyse. Šios medžiagos yra svarbios nuotaikai reguliuoti ir energijos lygiui palaikyti, todėl gali sustiprėti nerimas, nuovargis, taip pat suprastėti miego kokybė“, – pasakoja vaistininkė T. Gečienė.
Rudenį sugrįžtame prie senųjų savo klaidų
Vaistininkė pastebi, kad rudenį žmonės neretai sugrįžta prie senųjų, ne visuomet teigiamų įpročių, kurie ilgainiui gali pabloginti jų psichologinę ir emocinę sveikatą.
„Saulės šviesa yra svarbi mūsų biologiniam laikrodžiui – cirkadiniam ritmui. Tamsiuoju paros metu padidėja melatonino – hormono, reguliuojančio miego ir budrumo ciklą – gamyba. Kai šviesos sumažėja, melatoninas gali pradėti gamintis anksčiau, todėl ilgiau galime jaustis mieguisti, pavargę. Tuo pat metu gali sumažėti serotonino – vadinamojo „geros nuotaikos hormono“ – sintezė“, – pasakoja T. Gečienė.
Anot jos, serotonino sumažėjimas gali lemti nuotaikos svyravimus ir didesnį nerimo jausmą.
Įpročiai, kurie dar labiau silpnina nervų sistemą
„Rudenį, kai jaučiamės pavargę ar patiriame daugiau streso, mums lengviau sugrįžti prie nepalankių kasdienių įpročių, kurie ilgainiui dar labiau kenkia mūsų psichologinei ir fizinei būklei. Viena dažniausių klaidų – sumažėjęs fizinis aktyvumas. Kai esame pavargę, atrodo, kad neturime jėgų sportuoti. Tačiau svarbu nepamiršti, kad fizinė veikla itin svarbi mūsų nervų sistemai – ji padeda reguliuoti streso hormonus, skatina endorfinų gamybą ir gerina nuotaiką“, – sako T. Gečienė.
Kaip kitą klaidą vaistininkė išskiria pakitusią mitybą. Anot jos, rudenį žmonėms gali labiau norėtis riebesnio, kaloringesnio maisto, kuriame dažnai pritrūksta šviežių vaisių ir daržovių.
„Tokia mityba ilgainiui gali lemti magnio ir B grupės vitaminų trūkumą. Šios medžiagos būtinos normaliai nervų sistemos veiklai. Magnis gali padėti reguliuoti nervinių impulsų perdavimą, o B6 ir B12 vitaminai – užtikrinti tinkamą nervinių ląstelių funkciją“, – pasakoja vaistininkė T. Gečienė.
Taip pat vaistininkė pastebi, kad rudenį daugelis pamiršta poilsį: „Po vasaros atostogų žmonės dažnai pasineria į intensyvų darbų ritmą, apleidžia kokybišką miegą, poilsį ir mėgstamas veiklas. Tokia rutina ilgainiui veda pervargimą, stresą ir net perdegimą“, – pabrėžia T. Gečienė.
Kaip sustiprinti nervų sistemą?
Pasak vaistininkės, ruduo nebūtinai turi būti sunkesnis emocinis laikotarpis. To galima išvengti labiau pasirūpinus fizine ir emocine sveikata.
„Svarbiausia – nenustoti judėti. Reguliarus sportas ar net paprastas pasivaikščiojimas gryname ore padeda sumažinti streso hormonų, tokių kaip kortizolis, lygį. Tuo pat metu didėja endorfinų ir dopamino gamyba, kurie pakelia nuotaiką, o fizinis aktyvumas gerina kraujotaką, aprūpina smegenis deguonimi bei padeda palaikyti gerą miego ritmą“, – pasakoja vaistininkė T. Gečienė.
Ji taip pat rekomenduoja atidžiau prižiūrėti mitybą. Rudenį verta įtraukti daugiau daržovių, vaisių, riešutų, sėklų ir pilno grūdo produktų – jie gali natūraliai aprūpinti organizmą energijai ir nervų sistemai būtinomis medžiagomis.
„Be to, rudenį patariama atlikti kraujo tyrimus, kad pasitikrintumėte, ar organizmui netrūksta pagrindinių vitaminų ir mineralų. Šiuo sezonu dažniausiai fiksuojamas vitamino D, magnio, geležies bei B grupės vitaminų – ypač B6, B12 ir folio rūgšties – stygius. Laiku pastebėjus šiuos trūkumus galima užkirsti kelią nervų sistemos išsekimui ir išlaikyti gerą savijautą visą šaltąjį sezoną“, – pataria vaistininkė T. Gečienė.
nervų sistemaRuduohormonai
Rodyti daugiau žymių