3 maisto papildai, kurių geriau nevartoti: pasak vaistininkės, tai tuščias pinigų švaistymas

„TikTok“ platformoje vaistininkė Amina Khan savo 271 tūkst. sekėjų papasakojo, kad yra trys rūšys papildų, kurių ji niekada nevartotų, įskaitant labai populiarius guminukus su vitaminais.
Šie guminukai turi keletą trūkumų, vienas iš jų – jie dažnai saldinami cukrumi, kurio kiekis yra apie tris – penkis gramus.
Tai gali neatrodyti daug, tačiau rekomenduojama dozė yra du guminukai per dieną, o Amerikos širdies asociacija rekomenduoja moterims suvartoti ne daugiau kaip 25 gramus cukraus, o vyrams – 36 gramus per dieną.
A.Khan sakė: „Iš esmės tai yra tiesiog cukraus tabletės – galite tiesiog suvalgyti saldainį.
Jų labai lengva suvartoti per daug, o tai gali sukelti apsinuodijimą.“
A.Khan taip pat sakė, kad multivitaminai nėra verti dėmesio, nes, kaip teigia kai kurie mokslininkai, juose dažnai yra nereikšmingas kiekis svarbių vitaminų ir mineralų.
Taip pat maisto papildai, skirti plaukų, odos ir nagų sveikatai gerinti, kurie tapo populiarūs socialinėje žiniasklaidoje, yra neveiksmingi, sakė vaistininkė.
Guminukai
Guminukai su vitaminais yra labai patrauklūs, dažnai išvaizda ir skoniu labiau primena saldainius, nei maisto papildą.
„Net jei jūsų guminukai yra be cukraus, jie greičiausiai turi kitų saldiklių, pavyzdžiui, daug cukraus turinčių vaisių sulčių ar cukraus alkoholio, kurie gali sukelti nemalonių virškinimo problemų“, – teigia medikai.
Guminukai skanūs, lengvai vartojami ir neturi būdingo vitaminų kvapo.
Jie ypač patrauklūs vaikams, kurie gali nenorėti ar negalėti nuryti tablečių.
Tačiau guminukai savo skonį įgauna dėl kelių gramų cukraus.
Šeimos gydytoja iš Kalifornijos dr. Zariah Chappell sakė: „Tai tarsi vartoti cukraus tabletes ar saldainius 365 dienas per metus.
Tai didelis cukraus kiekis, kuris gali greitai susidaryti. Ypač vaikai gali suvalgyti daugiau nei rekomenduojama dozė, nes vitaminai yra labai skanūs ir netgi atrodo kaip populiarūs saldainiai.“
Multivitaminai
Antroje vietoje A.Khan minėjo multivitaminus, kuriuose „yra visko po truputį „.
„Kai kurių maistinių medžiagų dozės yra tokios mažos, kad jos vargu ar turės kokį nors poveikį. Be to, jums nereikia visų multivitaminuose esančių vitaminų.“
Johns Hopkins universiteto tyrimas, kuriame dalyvavo 450 tūkst. žmonių, parodė, kad multivitaminai neturi teigiamo poveikio širdies ligų prevencijai.
Kitas tyrimas apėmė maždaug 1700 žmonių, kurie anksčiau buvo patyrę širdies priepuolius. Jiems buvo nurodyta penkerius metus du kartus per dieną vartoti multivitaminus arba placebą. Tyrimo rezultatai parodė, kad multivitaminų vartojimas neturėjo įtakos širdies priepuolių ar mirtingumo rizikai.
Dr. Edgaras Milleris, Johns Hopkins universiteto medicinos fakulteto vidaus ligų specialistas, sakė: „Vienas tyrimas po kito rodo neigiamus rezultatus, tačiau žmonės toliau vartoja maisto papildus, dabar jau rekordiniu mastu.“
Tyrimai, rodantys jų neveiksmingumą, neturėjo įtakos rinkai. 2023 m. pasaulinė vitaminų ir maisto papildų rinka buvo 146,14 mlrd. dolerių vertės.
Viena gyventojų grupė, kuri vis dar gali gauti naudos iš multivitaminų, yra prastai besimaitinantys arba nėščios moterys.
Papildai plaukams, odai ir nagams
Plaukų, odos ir nagų sveikatai skirti maisto papildai yra lygiai taip pat neveiksmingi, sakė A.Khan.
Žmonėms būtų geriau vartoti vienos paskirties maisto papildus, o ne tuos, kurie skirti visoms trims sritims.
Veiksmingas maisto papildas yra skirtas tam tikrai problemai spręsti, pavyzdžiui, vitaminas B8 skirtas plaukų storumui, o vitaminas D – odos ląstelių atsinaujinimui.
Geriausias būdas pagerinti kiekvienos iš šių sričių sveikatą yra vartoti maisto papildus, kurie yra specialiai skirti padėti kiekvienai iš jų atskirai.
A.Khan sakė: „Plaukų, odos ir nagų multivitaminai – kam jie skirti? Plaukams, odai ar nagams?“
Daugumai žmonių netrūksta papilduose esančių vitaminų, pavyzdžiui, antioksidantų, tokių kaip vitaminai A, C ir E, arba kofermento Q10 ir biotino, B grupės vitamino.
Ir nėra aiškių įrodymų, kad papildai tiems žmonėms daro kokį nors poveikį.
Dr. Pieteris Cohenas, Harvardo medicinos mokyklos medicinos docentas ir maisto papildų ekspertas, sakė: „Aš nežinau jokių patikimų duomenų, kurie rodytų, kad kokie nors maisto papildai gali gydyti natūralų, su senėjimu susijusį plaukų slinkimą ar nagų pažeidimus arba suteikti sveikesnę odą.
Nėra nieko, kas mane paskatintų rekomenduoti juos savo pacientams.“
Parengta pagal dailymail.co.uk
