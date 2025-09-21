Nubudusi ryte moteris akyje pajuto kažką keista – radinys sukėlė šoką

Moteris su savo vyru visą dieną tvarkė kiemą, kuris dar nebuvo apdorotas nuo vabzdžių, pavyzdžiui, erkių, kurių ypač gausu JAV Vidurio Vakaruose.
„Kanzase erkės yra gana įprastas reiškinys lauke... mūsų kieme dažnai galima pamatyti laukinių gyvūnų, tokių kaip elniai ir lapės, o tai reiškia, kad yra ir erkių, – sakė A.Christine. – Jei planuojate praleisti laiką gamtoje, jų tikrai neišvengsite, o aš labai mėgstu būti lauke!“
Baigusi darbą, A.Christine aptiko ir ištraukė apie 20 erkių iš savo kūno, per vėlai supratusi, kad tą dieną nenaudojo jokio repelento.
„Tai yra „kūdikio“ stadijos erkės, todėl jos yra maždaug adatos dydžio ir sunku jas pastebėti, paprastai jos yra mažesnės už įprastą strazdaną, – aiškino ji. – Aš padariau klaidą, kad tą dieną nedėvėjau ilgų kelnių, nes buvo labai karšta.“
Tačiau po kelių dienų A.Christine pabudo ir nusiėmė miego kaukę, nes pajuto kažką keisto savo kairiojo akies voko apačioje.
Atidžiau apžiūrėjusi, ji aptiko tarp savo blakstienų įsitaisiusią sėklų erkę, o tai sukėlė jai paniką.
„Augdama Vidurio Vakaruose per daugelį metų turėjau daug įsisiurbusių erkių, bet niekada – netoli akies, – atskleidė A.Christine. – Negalėjau patikėti, jog erkių pateko ant mano blakstienų linijos.“
Skirtingai nuo įprastų vietų, kur erkių prisisiurbia, ši buvo sunkiau pasiekiama, todėl ją pašalinti buvo sudėtingiau. Šio proceso metu A.Christine netyčia išpešė dalį savo blakstienų.
„Paprastai, kai erkę išimame pincetu, ji vis dar juda. Bandome ją paimti kuo arčiau odos ir tvirtai ištraukti, pernelyg nespaudžiant. Visada stengiuosi išimti ir galvą, – sakė ji. – Dėl sudėtingos šios erkės įsisiurbimo vietos, išimdama pincetu aš netyčia ją nužudžiau.“
Išėmusi erkę, ji ją išmetė į tualetą ir kruopščiai nuvalė akį.
„Aš nesikreipiu į gydytoją dėl erkių įkandimų, nebent pasireiškia reakcija, – atskleidė A.Christine. – Priežastis ta, kad tai yra toks dažnas reiškinys, jog man tektų kas kelias savaites lankytis pas gydytoją.“
Vietoj to ji atidžiai stebi infekcijos ar dirginimo požymius. Jei pastebėtų žiedinį išbėrimą, skausmą, karščiavimą ar blogą savijautą, nedelsdama kreiptųsi į gydytoją.
„Kiekvieną kartą po darbų sode ar pasivaikščiojimų takais namuose atliekame „erkių patikrinimą“, kurio metu patikriname kiekvieną kūno centimetrą, – sakė A.Christine. – Kai jos tokios mažos ir gausiai pasklidusios, jų lengva nepastebėti, randi tik po kelių dienų, kai jos jau prisisiurbusios ir išsipūtusios.“
Ji ir jos vyras taip pat kasmet tikrinasi dėl Laimo ligos, net jei nėra simptomų. 2025 m. pradžioje gavusi neigiamą rezultatą, ji planuoja vėl pasitikrinti 2026 m. pradžioje.
„Praėjo savaitė ir, laimei, daugiau jų neradau, – pasakojo A.Christine. – Tačiau nuo tada jaučiu bjaurius pojūčius ir kartais man atrodo, kad kažkas ropoja mano plaukuose, bet žinau, kad tai tik mano vaizduotė.“
