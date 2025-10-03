Gydytojo patarimas rudeniui: tai padės išlaikyti sąnarių lankstumą

Sumažėjus fiziniam aktyvumui gali atsirasti įvairių neigiamų pasekmių: didėti kūno svoris, augti širdies ir kraujagyslių ligų, cukrinio diabeto bei sąnarių problemų rizika. „Reguliarus fizinis aktyvumas šiuo metų laiku yra ypač svarbus – jis būtinas tiek kūnui, tiek protui. Judėti verta kiekvienam, nepriklausomai nuo amžiaus, fizinių galimybių ar patirties: svarbu rasti sau tinkamą veiklą ir ją įtraukti į kasdienę rutiną“, – sako Faustas Einikis, sveikatos sprendimų centro „Antėja“ šeimos gydytojas.
Pasekmės įvairios
Ilgalaikė judėjimo stoka silpnina raumenis, ypač liemens, nugaros ir kojų, blogina laikyseną, didina stuburo iškrypimų bei nugaros skausmų riziką. Sąnariai praranda lankstumą, sustingsta, o ilgainiui gali padidėti artrozės tikimybė.
Be fizinių padarinių, judėjimo stoka neigiamai veikia emocinę sveikatą: mažėja energijos lygis, suprastėja miego kokybė, dažniau juntamas nuovargis, pablogėja nuotaika, didėja nerimo ir depresijos rizika.
„Tuo tarpu reguliarus fizinis aktyvumas skatina „laimės hormonų“ endorfinų išsiskyrimą, padeda mažinti stresą, suteikia daugiau energijos ir gerina nuotaiką bei bendrą savijautą“, – dėsto F. Einikis.
Kiek reikia sportuoti?
Gydytojas atkreipia dėmesį, kad sveikatai palaikyti rekomenduojama bent 150 minučių vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo per savaitę, pavyzdžiui, greito ėjimo. Tai vidutiniškai sudaro 20–30 minučių kasdien. Vis dėlto pradėti galima ir nuo trumpesnių, neintensyvių treniruočių ir krūvius palaipsniui didinti.
„Motyvaciją judėti galima atrasti įvairiais būdais: pasirinkti malonią veiklą, pavyzdžiui, šokius, pasivaikščiojimus ar mankštą su muzika, susiplanuoti ir užsirašyti tai kalendoriuje, kad taptų rutina. Galite judėti kartu su šeima ar draugais. Pasirūpinkite šilta bei patogia apranga, kad šaltis netrukdytų. Pradėkite nuo mažų žingsnių – pajudėkite bent 10–15 minučių kasdien“, – pataria gydytojas.
Anot jo, moksliniai tyrimai rodo, kad trumpi, bet reguliarūs aktyvumo intarpai, pavyzdžiui, trys dešimties minučių užsiėmimai per dieną, gali būti tokie pat veiksmingi kaip viena ilgesnė treniruotė. Net trumpi pasivaikščiojimai ar tempimo pratimai pagerina kraujotaką, sumažina sąstingį ir pakelia nuotaiką.
