Vaistininkė paaiškina: kuo skiriasi kalio jodidas, joduoto povidono tirpalas ir mikroelementas jodas?

Vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Julija Aganauskaitė-Žukaitė įspėja, jog jodo, kalio jodido bei joduoto povidono preparatai tarpusavyje yra labai skirtingos medžiagos, todėl sumaišius jų paskirtį galima sukelti nemenkos žalos organizmui, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Kas yra jodas ir kodėl jis svarbus?
Vaistininkė paaiškina, kad jodas yra žmogaus organizmui labai svarbus, kadangi jis yra esminis komponentas gaminantis skydliaukės hormonams tiroksinui ir trijodtironinui. Šie hormonai reguliuoja medžiagų apykaitą, augimą ir vystymąsi, reprodukcines funkcijas, taip pat būtini baltymų sintezei, riebalų skaidymui ir angliavandenių pavertimui energija. Vis dėlto, žmogaus organizmas pats jodo negamina, tad jo būtina gauti su maistu ar maisto papildais. Dažniausiai žmonės pakankamai jo gauna su jūros gėrybėmis, druska, pieno produktais ar kiaušiniais.
„Skydliaukės padidėjimas arba gūžys – vienas iš pagrindinių jodo trūkumo požymių. O jodo trūkumo sukelta hipotirozė gali sulėtinti medžiagų apykaitą, todėl žmogus gali priaugti svorio net ir nepakeitus mitybos ar fizinio aktyvumo įpročių, patirti nuotaikos svyravimus, depresiją, patirti reprodukcinių sunkumų. Šalia to gali kilti atminties problemų, menstruacinio ciklo sutrikimų, gali pasikeisti odos būklė, atsirasti sausumas, pleiskanojimas, plaukų slinkimas, raumenų silpnumas“, – vardija vaistininkė J. Aganauskaitė-Žukaitė.
Pasak jos, jodo perteklius taip pat gali sukelti sveikatos sutrikimų, pavyzdžiui, hipertiroidizmą. Su šia būkle į žmogaus kasdienybę dažnai pasibeldžia ir tokie simptomai kaip nerimas, dirglumas, svorio mažėjimas nepaisant padidėjusio apetito, širdies ritmo sutrikimai. Perteklinė skydliaukės hormonų gamyba gali sukelti gausų prakaitavimą ir karščio netoleravimą.
„Per didelis jodo kiekis organizme gali būti susijęs su per dažnu jodo maisto papildų vartojimu, arba kai vartojami atskiri jodo preparatai ir multivitaminai kuriuose yra jodo. Su jodo preparatais reikėtų elgtis labai atsakingai ir atsargiai, nes jodo perdozavimas gali sukelti didesnių problemų negu jo nedidelis trūkumas“, – pažymi vaistininkė.
Kas yra joduotas povidonas ir kam jis skirtas?
Joduoto povidono tirpalas arba tepalas yra gerai žinomas antiseptikas, kurį pacientai neretai turi savo namų vaistinėlėje. Šis preparatas dažnai naudojamas žaizdų dezinfekcijai, taip pat operacijų metu. Joduotas povidonas veikia antimikrobiškai ir padeda sumažinti bakterijų, grybelių bei virusų skaičių, taip susilpnindamas infekcijų riziką, padėdamas sparčiau gyti įvairioms žaizdoms, nudegimams.
„Labai svarbu įsidėmėti, kad joduotas povidonas gali būti naudojamas tik išoriškai. Kadangi antiseptinėse priemonėse jodo koncentracija yra didelė, nurijus net mažą jo kiekį gali kilti perdozavimas ir toksiškumas. Per didelės jodo dozės gali pažeisti skydliaukę ir sukelti įvairius sveikatos sutrikimus, tokius kaip hipotirozė, hipertiroidizmas ar skydliaukės uždegimas. Jodo tirpalo ar tepalo vartojimas per burną gali sukelti gleivinių ir virškinimo trakto dirginimą, nudegimus, opas ir apsinuodijimą“, – aiškina J. Aganauskaitė-Žukaitė.
Vaistininkė priduria, kad siekiant papildyti jodo atsargas organizme, rekomenduojama naudoti tam skirtus jodo maisto papildus, kurie yra saugūs ir tinkami vartoti per burną. Prieš tai taip pat labai svarbu pasikonsultuoti su gydytoju ir atlikti reikalingus tyrimus, padedančius nustatyti ar organizme fiksuojamas jodo deficitas.
Kodėl kalio jodido tabletes reikia vartoti tik nurodžius valstybinėms institucijoms?
Kalio jodido tabletės turi dar kitokią paskirtį, nei jodo maisto papildai ar joduotas povidonas. Šis vaistinis preparatas yra skirtas skydliaukės apsaugojimui nuo radioaktyviojo jodo, jei pastarojo dalelės pasklinda ore.
Įvykus radiacinei nelaimei ir laiku išgėrus kalio jodido tabletes, skydliaukė būna prisotinama stabiliuoju jodu, neleidžiant į ją patekti radioaktyviojo jodo dalelėms.
„Pasklidusios radioaktyvaus jodo dalelėms besikaupiant žmogaus skydliaukėje, ilgainiui galima susirgti onkologinėmis ligomis. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, kad kalio jodido tabletės gali būti vartojamos tik nurodžius Lietuvos Respublikos vyriausybei arba Sveikatos apsaugos ministerijai ir tik nurodytomis dozėmis“, – įspėja vaistininkė.
Ji atkreipia dėmesį, kad nesilaikant rekomendacijų ir vartojant kalio jodido tabletes be atitinkamų institucijų nurodymų, gali pasireikšti sunkūs sveikatos negalavimai: odos bėrimai, seilių liaukų skausmas, gerklės patinimas, padidėjęs skydliaukės aktyvumas, skydliaukės uždegimas, depresija, nervingumas, virškinimo trakto sutrikimai. Sunkiais atvejais galima pakenkti net vidaus organams.
„Visais atvejais rūpinantis savo ir artimųjų sveikata reikia išlikti budriems, vadovautis patvirtinta informacija ir veikti tikslingai. Jei trūksta tam tikrų žinių, pasikonsultuokite su gydytoju ar vaistininku, nebandykite užsiimti savigyda“, – pataria J. Aganauskaitė-Žukaitė.
jodaskalio jodidasCamelia
