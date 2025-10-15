Išsaugokite jaunystę: 11 patarimų, kaip sulėtinti odos senėjimą

Dermatologai išskiria 11 esminių taisyklių, padėsiančių išsaugoti odos jaunystę:
1. Apsauga nuo saulės – kasdienis ritualas. Ultravioletiniai (UV) spinduliai yra didžiausias odos priešas. Net ir apniukusią dieną naudokite kremą su ne mažesniu kaip SPF 30 filtru, idealiu atveju – SPF 50.
2. Atraskite savaiminio įdegio priemones. Dirbtinis soliariumų įdegis sendina odą lygiai taip pat, kaip ir saulės vonios ir niekada neklausykite tų, kurie teigia, jog soliariumai – sveika. Rinkitės saugesnę alternatyvą – savaiminio įdegio priemones.
3. Meskite rūkyti. Rūkymas ne tik sukelia raukšles, bet ir suteikia odai nesveiką, pilkšvą atspalvį.
4. Kontroliuokite mimikas. Nuolatinis raukymasis ar prisimerkimas ilgainiui suformuoja nuolatines raukšles. Nešiokite akinius nuo saulės, kad nereikėtų merktis. Atsiradus mimikos raukšlėms gali padėti botulino toksino injekcijos pas specialistus.
5. Rinkitės sveiką maistą. Mityba, kurioje gausu vaisių ir daržovių, padeda odai kovoti su žala. Venkite cukraus ir rafinuotų angliavandenių – jie spartina senėjimo procesus ir sukelia glikacijos procesus.
6. Saikingai vartokite alkoholį. Alkoholis atima iš odos drėgmę ir ilgainiui ją pažeidžia, todėl atrodote vyresni, ūmina lėtines uždegimines odos ligas, pavyzdžiui, rožinę.
7. Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus sportas gerina kraujotaką, o tai suteikia odai sveiko švytėjimo ir jaunatviškumo. Įrodyta, jog reguliarus sportas didina kolageno kiekį odoje.
8. Prauskite odą švelniai. Agresyvus odos šveitimas ją dirgina ir sendina. Rinkitės švelnias prausimosi priemones, odai pritaikytus prausiklius.
9. Palaikykite švarą. Būtinai nuprauskite veidą ryte, vakare ir po kiekvienos treniruotės, nes prakaitas, makiažas ir taršos likučiai dirgina odą.
10. Drėkinkite odą. Kasdienis drėkinamojo kremo naudojimas padeda sulaikyti vandenį odoje, todėl ji atrodo putlesnė ir jaunesnė.
11. Klausykite savo odos. Jei kosmetikos priemonė sukelia deginimo ar gėlimo jausmą, greičiausiai ji jums netinka ir dirgina odą. Išimtis – dermatologo ar kosmetologo paskirti gydomieji produktai, kurie gali sukelti laikiną sudirgimą, tačiau šias priemones turi paskirti specialistas.
senėjimasodos priežiūraraukšlės
