„Eurovaistinė“ kviečia senjorus nemokamai pasiskiepyti nuo gripo

Skiepai nuo gripo senjorams – nemokamai
Pasitinkant peršalimo ligų ir virusinių infekcijų sezoną, „Eurovaistinė“ kviečia senjorus pasirūpinti savo sveikata ir nemokamai pasiskiepyti nuo gripo vaistinėse.
„Kadangi gripo virusas nuolat kinta, vakcina yra kasmet atnaujinama, kad suteiktų veiksmingą apsaugą nuo naujausių atmainų. Dėl to skiepytis vertėtų kasmet, o ypač vyresnio amžiaus žmonėms. Nuo šiol jie tai gali nemokamai padaryti vaistinėse, kur mes, vaistininkai, ne tik paskiepysime, bet ir atsakysime į visus sveikatos klausimus“, – teigia vaistininkas M.Rutalė.
Norint pasiskiepyti nemokamai vaistinėje, būtina vaistininkui pateikti amžių patvirtinantį dokumentą ir „Eurovaistinės“ senjorų lojalumo kortelę.
Kaip atpažinti gripo simptomus?
Pasak „Eurovaistinės“ vaistininko Mindaugo Rutalės, gripo simptomai dažniausiai pasireiškia staiga ir nuo pat pradžių būna stiprūs.
„Temperatūra dažnai pakyla virš 38 °C, vargina stiprūs galvos, raumenų ir sąnarių skausmai, šaltkrėtis, sausas kosulys, gerklės skausmas, bendras silpnumas ir nuovargis. Skirtingai nei paprasto peršalimo atveju, gripo eiga būna sunkesnė ir trunka ilgiau, todėl svarbu nedelsti ir kreiptis į gydytoją, kuris atliktų tyrimus bei paskirtų tinkamą gydymą“, – sako vaistininkas M.Rutalė.
Nors kartais žmonės gali vertinti gripą kaip nesunkią ligą, vaistininkas pabrėžia, kad negydoma ji gali sukelti rimtų komplikacijų.
„Diagnozavus gripą, gydytojas gali paskirti antivirusinius vaistus, kuriuos reikėtų pradėti vartoti per pirmąsias 48 valandas nuo simptomų pradžios. Jei laiku nesikreipiama į gydytoją ir liga gydoma savarankiškai, gali išsivystyti sunkios komplikacijos – plaučių, širdies raumens, galvos smegenų ar jų dangalų, ausų ar inkstų uždegimai“, – įspėja vaistininkas M.Rutalė.
Senjorai „Eurovaistinėse“ gali nemokamai pasiskiepyti trivalente gripo vakcina. Užsiregistruoti gripo skiepui „Eurovaistinėje“ galima internetu www.eurovaistine.lt, telefonu +370 800 50005 arba fizinėse vaistinėse. Nemokamų vakcinų skaičius ribotas.