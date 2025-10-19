Kalcio papildai ir demencija: naujas tyrimas atsakė į moterims svarbų klausimą

Paaiškėjo, kad kalcio papildų vartojimas nedidina tikimybės, kad moteris susirgs demencija.
Pasak tyrėjų, kalcio papildai yra saugūs 70 metų ir vyresnėms moterims, tačiau verta atlikti daugiau tyrimų kitose amžiaus grupėse.
Aptariamo tyrimo rezultatai buvo paskelbti žurnale „The Lancet Regional Health Western Pacific“.
Kaip atliktas tyrimas?
Iki šiol nebuvo aišku, ar kalcio papildai nedidina demencijos rizikos, pabrėžia naujojo tyrimo autoriai.
Buvo atliktas dvigubai aklas (ir tyrimo dalyviai, ir patys tyrėjai nežinojo, kas iš dalyvių priklauso kontrolinei ir poveikio grupėms) atsitiktinių imčių kontroliuojamas tyrimas.
Jame dalyvavo beveik pusantro tūkstančio vyresnio amžiaus moterų. Jos 5 metus kasdien gavo 1200 miligramų (mg) kalcio bikarbonato papildų arba placebą. Taip norėta išsiaiškinti, ar kalcio papildai padeda išvengti kaulų lūžių.
Dalyvės buvo judrios moterys, kurių amžius buvo ne mažesnis kaip 70 metų ir kurios tyrimo pradžioje nesirgo demencija. Jos taip pat dalyvavo tolesniuose tyrimuose, todėl dabartinės analizės tyrėjai galėjo peržiūrėti 14,5 metų trukmės stebėjimo duomenis.
Naujosios analizės autoriai nusprendė pasidomėti, kiek iš šių moterų susirgo demencija.
Išvada: kalcio papildai nedidina demencijos rizikos
Per visą stebėjimo laikotarpį apie 18 proc. dalyvių pasireiškė demencija.
Demencijos dažnis buvo beveik toks pat abiejose dalyvių grupėse: ir tarp vartojusių kalcio papildus, ir tarp tų, kurios gavo placebą.
„Nematėme jokių požymių, kad kalcio papildų vartojimas, paprastai naudojamas kaulų sveikatai palaikyti, didintų demencijos riziką“, – paaiškino tyrimo autoriai iš Edith Cowan universiteto Australijoje.
„Išvada: vyresnio amžiaus moterims 5 metus vartojami kalcio papildai nepadidino ilgalaikės demencijos rizikos“, – pridūrė tyrėjai.
Kalcio nauda senstantiems kaulams
65 metų ir vyresnėms moterims demencija, įskaitant Alzheimero ligą, pasireiškia dvigubai dažniau nei vyrams, pastebi medikai.
Didžioji dauguma moterų po menopauzės turi vartoti kalcio papildus, kad sumažintų osteoporozės riziką. Juk kaulai retėja dėl sumažėjusio kalcio kiekio.
Šis tyrimas aiškiai rodo, kad demencijos atvejų dažnumas nėra susijęs su kalcio vartojimu, todėl senstančios moterys, kurioms yra osteoporozės rizika, gali ramiai vartoti kalcio papildus“, – Teksaso universiteto profesorius Giulio Taglialatela, nesusijęs su naujuoju tyrimu.
Bet kokiu atveju žmonės turėtų aptarti maisto papildų vartojimą su gydytojais.
Parengta pagal „Medical News Today“ inf.
demencijaAlzheimerio ligakalcis
