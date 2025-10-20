Specialistė paaiškino, kodėl kai kuriems itin sunku rasti patogius batus: neįvertina savo pėdos tipo

Netinkamai pasirinkti batai gali sukelti ne tik diskomfortą – jie ilgainiui lemia pėdų skausmus ir deformacijas“, – sako technikos mokslų daktarė Birutė Sinkutė, daugiau nei du dešimtmečius dirbanti su avalynės gamintojais ir ugdanti šios srities specialistus Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Pėdos – kūno sveikatos pamatas
Anot specialistės, pėda – tai unikali biomechaninė konstrukcija, kuri kiekvieną dieną atlaiko milžiniškas apkrovas. Ji sudaryta iš 26 kaulų, daugybės sąnarių, raiščių ir sausgyslių, todėl net menkiausi jos pakitimai gali turėti įtakos visam kūnui.
„Kiekvienas mūsų žingsnis – tai pėdų darbas. Jeigu jos pavargusios arba deformuotos, kenčia ne tik eisena, bet ir stuburas, keliai, klubai“, – aiškina B. Sinkutė. Ji pabrėžia, kad avalynė neturėtų būti vertinama vien kaip stiliaus detalė – tai priemonė, padedanti apsaugoti žmogaus atramos ir judėjimo aparatą. Tinkamai pasirinkti batai padeda išvengti deformacijų, gerina laikyseną ir saugo sąnarius.
Kodėl svarbu pažinti savo pėdas
„Prieš perkant batus svarbiausia įvertinti pėdos tipą. Egiptietiškas, graikiškas ar romėniškas – kiekvienas šių tipų reikalauja kitokios avalynės“, – aiškina specialistė.
Egiptietiškas pėdos tipas – dažniausiai sutinkamas. Maždaug 70 proc. žmonių turi tokias pėdas. Pirmasis pirštas ilgiausias, o kiti – palaipsniui trumpėja. Šį pėdos tipą avalynės gamintojai renkasi kaip standartinį, todėl tinkamą avalynę tokiems žmonėms rasti lengviausia.
Graikiškas pėdos tipas pasižymi ilgesniu antruoju pirštu. Tokios pėdos jautresnės siauriems ir smailėjančios formos batams. „Jeigu pasirinkta avalynė spaudžia antrą pirštą, didėja deformacijų, tokių kaip Hallux valgus, rizika. Taip pat gali atsirasti kulnų skausmai ar sausgyslių uždegimai“, – pasakoja B. Sinkutė ir akcentuoja, kad šio tipo pėdoms būtina rinktis avalynę su platesne nosele.
Romėniškas pėdos tipas išsiskiria tuo, kad pirmieji trys pirštai yra panašaus ilgio. Šios pėdos dažniausiai būna platesnės, todėl joms netinka siauri modeliai, galintys spausti priekinę pėdos dalį. Netinkama avalynė gali lemti pirštų deformacijas, skausmus ir nuospaudas.
Svarbiausi kriterijai renkantis avalynę
„Pirkdami batus žmonės dažnai atsižvelgia tik į modelį ar spalvą, tačiau svarbiausias kriterijus turėtų būti patogumas ir tinkamumas jūsų pėdos formai“, – sako avalynės specialistė. Ji rekomenduoja batus matuotis antroje dienos pusėje, nes pėdos po dienos būna šiek tiek pabrinkusios. Tinkamuose batuose tarp ilgiausio piršto ir bato galo turi likti bent šiek tiek vietos.
Svarbu atkreipti dėmesį ir į pado lankstumą, kulno stabilumą, bato svorį bei medžiagos pralaidumą orui. „Žmogui einant pėda pailgėja iki pusantro centimetro, todėl batai negali būti nei per ankšti, nei per kieti. Jokio diskomforto neturi būti – tai pagrindinė taisyklė“, – pabrėžia B. Sinkutė.
Specialistė įspėja, kad per siauri, per aukšti ar netinkamos formos batai – dažniausia pėdų skausmų ir deformacijų priežastis. „Geriausia nepirkti batų „pranešiojimui“ – jei jie spaudžia parduotuvėje, jie spaus ir po mėnesio.
Aukštakulniai – ne kasdienai
Anot B. Sinkutės, aukštakulniai netinka kasdieniam avėjimui. „Kai avime aukštakulnius, apie 70 procentų kūno svorio tenka priekinei pėdos daliai. Dėl to formuojasi deformacijos, atsiranda skausmai, pėdos nuovargis, gali iškrypti pirštai“, – sako specialistė. Taip pat svarbu suprasti, kad ne visi aukštakulniai yra vienodai žalingi. Renkantis platesnį, stabilų kulną ir anatominį padą, galima išvengti didesnės pėdų apkrovos ir sumažinti deformacijų riziką.
Pasak specialistės, svarbu keisti avalynę dienos metu, ypač jei ilgai stovima ar vaikščiojama – taip sumažinama pėdų nuovargio rizika. Sveikiausia turėti ne vieną ar dvi poras batų, o bent keliolika – skirtingoms progoms ir sezonams.
Kada reikalinga specializuota avalynė
Jei žmogus jaučia nuolatinį pėdų skausmą, pastebi deformacijas ar sunkumų vaikštant, vertėtų kreiptis į specialistus. Tokiais atvejais gali būti reikalingi individualūs ortopediniai vidpadžiai ar net specialiai pritaikyta ortopedinė avalynė.
Anot B. Sinkutės, avalynės gamyba apskritai yra sudėtingas ir atsakingas procesas: pirmiausia įvertinama pėdos forma, parenkamas kurpalius ir tik tada kuriami žmogui tinkantys batai. Visų avalynės kūrimo subtilybių mokosi avalynės gamintojai Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre.
„Avalynės meistrai kuria kokybiškus kasdienius batus, atitinkančius žmogaus pėdos poreikius. Tai labai reikalinga profesija, nes ne visų žmonių pėdos yra standartinės – pasitaiko itin didelių, plačių ar išskirtinės formos pėdų. Pavyzdžiui, krepšininkams ar kitų sporto šakų atstovams dažnai reikia nestandartinio dydžio ar specialiai pritaikytos avalynės, kurios masinė gamyba nesiūlo“, – aiškina B. Sinkutė.